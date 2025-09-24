ČNB nechává sazby beze změny. Co to znamená pro vaše peníze?

ČNB drží směr. Úrokové sazby nezměnila ani tentokrát
7. 8. 2025 | Pavla Adamcová
Bankovní rada České národní banky se na svém dnešním jednání rozhodla dle očekávání ponechat úrokové sazby beze změny.
Česká národní banka dnes nechala základní úrokové sazby beze změny. Dvoutýdenní repo sazba zůstává na 3,5 %, diskontní na 2,5 % a lombardní na 4,5 %. Pro běžného člověka to znamená, že ani hypotéky, ani spořicí účty – jejichž úroky nepřímo na těchto sazbách závisí – se zatím výrazně nezmění.
Bankovní rada ČNB se rozhodla už potřetí za sebou sazby neměnit. „Rozhodnutí ČNB ponechat sazby beze změny bylo očekávané, cokoliv jiného by trh šokovalo,“ říká Martin Kron z Raiffeisenbank. Podobně i další analytici upozorňují, že centrální banka reaguje hlavně na stále vysoký růst mezd a drahé služby, které zvyšují riziko, že se inflace odchýlí od sledovaného dvouprocentního cíle.
Guvernér Aleš Michl na tiskové konferenci vysvětlil, že inflace je sice blízko tohoto cíle, ale měnová politika musí zůstat přísná. Upozornil, že množství peněz v ekonomice roste, zrychluje i dynamika úvěrů. Trh práce je podle něj stále napjatý a mzdy dál rostou. „Vidíme také rostoucí ceny služeb a nemovitostí. Naším cílem je udržet inflaci dlouhodobě poblíž cíle,“ uvedl Michl.
Pro lidi, kteří řeší bydlení, je důležité, že úroky u hypoték se zatím moc nehýbou. V srpnu byly podle České bankovní asociace průměrně kolem 4,5 %. „Rozhodnutí ČNB má na hypoteční úvěry minimální dopad,“ upozorňuje David Eim z Gepard Finance. Důležitější je, jak se vyvíjejí dlouhé sazby na trhu státních dluhopisů – a ty zatím prostor pro velký pokles hypoték nedávají.
Na spořicích účtech se dále čekají spíš malé poklesy úroků. Banky je snižují pomalu, protože vědí, že kvůli rozdílu pár desetin procentního bodu většina lidí účet nepřesune jinam. Jak dodává Vojtěch Šmajer z OVB, „u depozitních produktů je konkurence mnohem nižší“.
Kurz koruny dnešní rozhodnutí prakticky neovlivnilo. Její drobné oslabení před zasedáním ČNB bylo spíš reakcí na pohyby v regionu a vůči dolaru. „Těsně před zasedáním ČNB kurz mírně posílil,“ upozornila Jana Steckerová z Komerční banky.
A co dál? Většina odborníků se shoduje, že sazby zůstanou stabilní minimálně do konce roku 2026. Někteří ale připouštějí, že pokud inflace klesne k dvouprocentnímu cíli rychleji a ekonomika zpomalí, ČNB by mohla sáhnout k dalšímu snížení. Jiní, naopak, varují před možností mírného zvýšení sazeb kolem let 2026–2027, například kvůli dražší energii po zavedení nových emisních povolenek pro domácnosti.
Zdroj: Peníze.cz, ČNB
Naposledy ČNB sazby snížila v květnu 2025. Od prosince 2023 k tomu sáhla celkem desetkrát, pokaždé o čtvrt procentního bodu. Předtím ale v letech 2021 a 2022 sazby naopak prudce zvedla – z 0,25 % až na 7 %. Důvodem byla dvouciferná inflace, která tehdy ztenčovala úspory a zdražovala úvěry.
Dvoutýdenní repo sazba ČNB
|od
|%
|25. 9. 2025
|3,5
|7. 8. 2025
|3,5
|25. 6. 2025
|3,5
|9. 5. 2025
|3,5
|7. 2. 2025
|3,75
|8. 11. 2024
|4
|26. 9. 2024
|4,25
|2. 8. 2024
|4,5
|28. 6. 2024
|4,75
|3. 5. 2024
|5,25
|21. 3. 2024
|5,75
|9. 2. 2024
|6,25
|22. 12. 2023
|6,75
|23. 6. 2022
|7
|6. 5. 2022
|5,75
|1. 4. 2022
|5
|4. 2. 2022
|4,5
|23. 12. 2021
|3,75
|5. 11. 2021
|2,75
|1. 10. 2021
|1,5
|6. 8. 2021
|0,75
|24. 6. 2021
|0,5
|11. 5. 2020
|0,25
|27. 3. 2020
|1
|17. 3. 2020
|1,75
|7. 2. 2020
|2,25
|3. 5. 2019
|2
|2. 11. 2018
|1,75
|27. 9. 2018
|1,5
|3. 8. 2018
|1,25
|28. 6. 2018
|1
|2. 2. 2018
|0,75
|3. 11. 2017
|0,5
|4. 8. 2017
|0,25
|2. 11. 2012
|0,05
|1. 10. 2012
|0,25
|29. 6. 2012
|0,5
|7. 5. 2010
|0,75
|17. 12. 2009
|1
|7. 8. 2009
|1,25
|11. 5. 2009
|1,5
|6. 2. 2009
|1,75
|18. 12. 2008
|2,25
|7. 11. 2008
|2,75
|8. 8. 2008
|3,5
|8. 2. 2008
|3,75
|30. 11. 2007
|3,5
|31. 8. 2007
|3,25
|27. 7. 2007
|3
|1. 6. 2007
|2,75
|29. 9. 2006
|2,5
|28. 7. 2006
|2,25
|31. 10. 2005
|2
|29. 4. 2005
|1,75
|1. 4. 2005
|2
|28. 1. 2005
|2,25
|27. 8. 2004
|2,5
|25. 6. 2004
|2,25
|1. 8. 2003
|2
|26. 6. 2003
|2,25
|31. 1. 2003
|2,5
|1. 11. 2002
|2,75
|26. 7. 2002
|3
|26. 4. 2002
|3,75
|1. 2. 2002
|4,25
|22. 1. 2002
|4,5
|30. 11. 2001
|4,75
|27. 7. 2001
|5,25
|23. 2. 2001
|5
|26. 11. 1999
|5,25
|27. 10. 1999
|5,5
|5. 10. 1999
|5,75
|3. 9. 1999
|6
|30. 7. 1999
|6,25
|25. 6. 1999
|6,5
|4. 5. 1999
|6,9
|9. 4. 1999
|7,2
|12. 3. 1999
|7,5
|29. 1. 1999
|8
|18. 1. 1999
|8,75
|23. 12. 1998
|9,5
|4. 12. 1998
|10,5
|13. 11. 1998
|11,5
|27. 10. 1998
|12,5
|25. 9. 1998
|13,5
|14. 8. 1998
|14
|17. 7. 1998
|14,5
|20. 3. 1998
|15
|17. 12. 1997
|14,75
|10. 12. 1997
|15
|9. 12. 1997
|15,5
|4. 12. 1997
|16,75
|3. 12. 1997
|17,5
|2. 12. 1997
|18
|1. 12. 1997
|18,5
|31. 10. 1997
|14,8
|4. 8. 1997
|14,5
|1. 8. 1997
|14,7
|28. 7. 1997
|14,9
|24. 7. 1997
|15,2
|23. 7. 1997
|15,4
|22. 7. 1997
|15,7
|16. 7. 1997
|16
|9. 7. 1997
|16,2
|8. 7. 1997
|16,5
|7. 7. 1997
|17
|1. 7. 1997
|17,9
|30. 6. 1997
|18,2
|24. 6. 1997
|18,5
|23. 6. 1997
|20
|20. 6. 1997
|22
|18. 6. 1997
|25
|11. 6. 1997
|29
|4. 6. 1997
|39
|21. 6. 1996
|12,4
|9. 5. 1996
|11,8
|29. 4. 1996
|11,6
|29. 3. 1996
|11,5
|8. 12. 1995
|11,3
|Zdroj: ČNB
