ČNB drží směr. Úrokové sazby nezměnila ani tentokrát

Kolik teď zaplatíte za hypotéku? Nová čísla z bank
11. 6. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář
Průměrná sazba nových hypoték včetně refinancování dosáhla v červnu 4,94 %. Ukazuje to statistika Swiss Life Hypoindex, která sleduje nabídky většiny bank.
Zdroj: Pleska / Midjourney
Bankovní rada České národní banky se na svém dnešním jednání rozhodla dle očekávání ponechat úrokové sazby beze změny.
Dvoutýdenní repo sazba tedy zůstává na 3,5 procenta. Diskontní sazba dosahuje 2,5 procenta a lombardní sazba pak 4,5 procenta.
Od základních sazeb ČNB se nepřímo odvíjejí na jedné straně úroky komerčních bank na spořicích účtech a termínovaných vkladech, na druhé straně úroky u hypoték a dalších úvěrů.
Centrální banky snižují úrokové sazby v situaci, kdy se snaží rozhýbat ekonomiku. Nižší úroky totiž znamenají levnější úvěry a také menší chuť lidí držet peníze na spořicích účtech, tedy vyšší ochotu utrácet. Říká se tomu uvolnění měnové politiky.
Naopak zvýšením úrokových sazeb chtějí ekonomiku přibrzdit. Vyšší úroky znamenají dražší úvěry a výhodnější spoření. Tato kombinace má snížit ochotu lidí a firem utrácet. A když klesne poptávka, mají klesat i ceny (nebo přinejmenším zpomalit jejich růst).
Zdroj: Peníze.cz, ČNB
„Očekávané rozhodnutí ČNB ponechat základní sazbu beze změny potvrzuje její jestřábí rétoriku, kterou banka v posledních týdnech zvolila. Navzdory zpomalující inflaci totiž zůstává zejména relativně silný tlak v sektoru služeb a promítá se také imputované nájemné. ČNB tedy nepřistupuje k rychlému uvolňování měnové politiky, ale dává najevo, že prioritou je stabilita,” míní Jiří Piluša, finanční ředitel developerské společnosti Neocity.
Nastěhujte se do vlastního! Poradíme.
Na nový dům či byt najdeme hypoteční úvěr s nejvýhodnějšími podmínkami. Stejně jako půlmilionu klientů před vámi.
„Rozhodnutí ČNB ponechat sazby beze změny bylo trhem očekávané, koruna nadále zůstává v klidovém režimu. Proti euru se obchoduje bez výraznějších výkyvů, což je pro firmy i cestovatele pozitivní zpráva. Na devizovém trhu ale přetrvává nejistota, a jakmile do hry vstoupí americký Fed nebo data z eurozóny, může se situace rychle změnit,“ podotýká Matěj Novák, člen představenstva České fintech asociace a šéf platební společnosti EasyChange.
Ve starém složení pod vedením guvernéra Jiřího Rusnoka zvýšila bankovní rada ČNB úrokové sazby v boji proti rychle rostoucí inflaci devětkrát za sebou. Ještě v červnu 2021 byla dvoutýdenní repo sazba 0,25 %, do června 2022 vystoupala na 7 %. Pod vedením Aleše Michla pak bankovní rada v prosinci 2023 zahájila postupné snižování sazeb.
Dvoutýdenní repo sazba ČNB
|od
|%
|7. 8. 2025
|3,5
|25. 6. 2025
|3,5
|9. 5. 2025
|3,5
|7. 2. 2025
|3,75
|8. 11. 2024
|4
|26. 9. 2024
|4,25
|2. 8. 2024
|4,5
|28. 6. 2024
|4,75
|3. 5. 2024
|5,25
|21. 3. 2024
|5,75
|9. 2. 2024
|6,25
|22. 12. 2023
|6,75
|23. 6. 2022
|7
|6. 5. 2022
|5,75
|1. 4. 2022
|5
|4. 2. 2022
|4,5
|23. 12. 2021
|3,75
|5. 11. 2021
|2,75
|1. 10. 2021
|1,5
|6. 8. 2021
|0,75
|24. 6. 2021
|0,5
|11. 5. 2020
|0,25
|27. 3. 2020
|1
|17. 3. 2020
|1,75
|7. 2. 2020
|2,25
|3. 5. 2019
|2
|2. 11. 2018
|1,75
|27. 9. 2018
|1,5
|3. 8. 2018
|1,25
|28. 6. 2018
|1
|2. 2. 2018
|0,75
|3. 11. 2017
|0,5
|4. 8. 2017
|0,25
|2. 11. 2012
|0,05
|1. 10. 2012
|0,25
|29. 6. 2012
|0,5
|7. 5. 2010
|0,75
|17. 12. 2009
|1
|7. 8. 2009
|1,25
|11. 5. 2009
|1,5
|6. 2. 2009
|1,75
|18. 12. 2008
|2,25
|7. 11. 2008
|2,75
|8. 8. 2008
|3,5
|8. 2. 2008
|3,75
|30. 11. 2007
|3,5
|31. 8. 2007
|3,25
|27. 7. 2007
|3
|1. 6. 2007
|2,75
|29. 9. 2006
|2,5
|28. 7. 2006
|2,25
|31. 10. 2005
|2
|29. 4. 2005
|1,75
|1. 4. 2005
|2
|28. 1. 2005
|2,25
|27. 8. 2004
|2,5
|25. 6. 2004
|2,25
|1. 8. 2003
|2
|26. 6. 2003
|2,25
|31. 1. 2003
|2,5
|1. 11. 2002
|2,75
|26. 7. 2002
|3
|26. 4. 2002
|3,75
|1. 2. 2002
|4,25
|22. 1. 2002
|4,5
|30. 11. 2001
|4,75
|27. 7. 2001
|5,25
|23. 2. 2001
|5
|26. 11. 1999
|5,25
|27. 10. 1999
|5,5
|5. 10. 1999
|5,75
|3. 9. 1999
|6
|30. 7. 1999
|6,25
|25. 6. 1999
|6,5
|4. 5. 1999
|6,9
|9. 4. 1999
|7,2
|12. 3. 1999
|7,5
|29. 1. 1999
|8
|18. 1. 1999
|8,75
|23. 12. 1998
|9,5
|4. 12. 1998
|10,5
|13. 11. 1998
|11,5
|27. 10. 1998
|12,5
|25. 9. 1998
|13,5
|14. 8. 1998
|14
|17. 7. 1998
|14,5
|20. 3. 1998
|15
|17. 12. 1997
|14,75
|10. 12. 1997
|15
|9. 12. 1997
|15,5
|4. 12. 1997
|16,75
|3. 12. 1997
|17,5
|2. 12. 1997
|18
|1. 12. 1997
|18,5
|31. 10. 1997
|14,8
|4. 8. 1997
|14,5
|1. 8. 1997
|14,7
|28. 7. 1997
|14,9
|24. 7. 1997
|15,2
|23. 7. 1997
|15,4
|22. 7. 1997
|15,7
|16. 7. 1997
|16
|9. 7. 1997
|16,2
|8. 7. 1997
|16,5
|7. 7. 1997
|17
|1. 7. 1997
|17,9
|30. 6. 1997
|18,2
|24. 6. 1997
|18,5
|23. 6. 1997
|20
|20. 6. 1997
|22
|18. 6. 1997
|25
|11. 6. 1997
|29
|4. 6. 1997
|39
|21. 6. 1996
|12,4
|9. 5. 1996
|11,8
|29. 4. 1996
|11,6
|29. 3. 1996
|11,5
|8. 12. 1995
|11,3
|Zdroj: ČNB
Sdílejte článek, než ho smažem