ČNB drží směr. Úrokové sazby nezměnila ani tentokrát

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 7. 8. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

Bankovní rada České národní banky se na svém dnešním jednání rozhodla dle očekávání ponechat úrokové sazby beze změny.

Dvoutýdenní repo sazba tedy zůstává na 3,5 procenta. Diskontní sazba dosahuje 2,5 procenta a lombardní sazba pak 4,5 procenta.

Od základních sazeb ČNB se nepřímo odvíjejí na jedné straně úroky komerčních bank na spořicích účtech a termínovaných vkladech, na druhé straně úroky u hypoték a dalších úvěrů.

Centrální banky snižují úrokové sazby v situaci, kdy se snaží rozhýbat ekonomiku. Nižší úroky totiž znamenají levnější úvěry a také menší chuť lidí držet peníze na spořicích účtech, tedy vyšší ochotu utrácet. Říká se tomu uvolnění měnové politiky.

Naopak zvýšením úrokových sazeb chtějí ekonomiku přibrzdit. Vyšší úroky znamenají dražší úvěry a výhodnější spoření. Tato kombinace má snížit ochotu lidí a firem utrácet. A když klesne poptávka, mají klesat i ceny (nebo přinejmenším zpomalit jejich růst).

 

Vývoj základní úrokové sazby ČNB (dvoutýdenní repo sazba)

Zdroj: Peníze.cz, ČNB

„Očekávané rozhodnutí ČNB ponechat základní sazbu beze změny potvrzuje její jestřábí rétoriku, kterou banka v posledních týdnech zvolila. Navzdory zpomalující inflaci totiž zůstává zejména relativně silný tlak v sektoru služeb a promítá se také imputované nájemné. ČNB tedy nepřistupuje k rychlému uvolňování měnové politiky, ale dává najevo, že prioritou je stabilita,” míní Jiří Piluša, finanční ředitel developerské společnosti Neocity.

„Rozhodnutí ČNB ponechat sazby beze změny bylo trhem očekávané, koruna nadále zůstává v klidovém režimu. Proti euru se obchoduje bez výraznějších výkyvů, což je pro firmy i cestovatele pozitivní zpráva. Na devizovém trhu ale přetrvává nejistota, a jakmile do hry vstoupí americký Fed nebo data z eurozóny, může se situace rychle změnit,“ podotýká Matěj Novák, člen představenstva České fintech asociace a šéf platební společnosti EasyChange.

Ve starém složení pod vedením guvernéra Jiřího Rusnoka zvýšila bankovní rada ČNB úrokové sazby v boji proti rychle rostoucí inflaci devětkrát za sebou. Ještě v červnu 2021 byla dvoutýdenní repo sazba 0,25 %, do června 2022 vystoupala na 7 %. Pod vedením Aleše Michla pak bankovní rada v prosinci 2023 zahájila postupné snižování sazeb. 

Dvoutýdenní repo sazba ČNB

od%
7. 8. 20253,5
25. 6. 20253,5
9. 5. 20253,5 
7. 2. 20253,75
8. 11. 20244
26. 9. 20244,25 
2. 8. 20244,5 
28. 6. 20244,75
3. 5. 20245,25
21. 3. 20245,75
9. 2. 20246,25
22. 12. 20236,75
23. 6. 20227
6. 5. 20225,75
1. 4. 20225
4. 2. 20224,5
23. 12. 20213,75
5. 11. 20212,75
1. 10. 20211,5
6. 8. 20210,75
24. 6. 20210,5
11. 5. 20200,25
27. 3. 20201
17. 3. 20201,75
7. 2. 20202,25
3. 5. 20192
2. 11. 20181,75
27. 9. 20181,5
3. 8. 20181,25
28. 6. 20181
2. 2. 20180,75
3. 11. 20170,5
4. 8. 20170,25
2. 11. 20120,05
1. 10. 20120,25
29. 6. 20120,5
7. 5. 20100,75
17. 12. 20091
7. 8. 20091,25
11. 5. 20091,5
6. 2. 20091,75
18. 12. 20082,25
7. 11. 20082,75
8. 8. 20083,5
8. 2. 20083,75
30. 11. 20073,5
31. 8. 20073,25
27. 7. 20073
1. 6. 20072,75
29. 9. 20062,5
28. 7. 20062,25
31. 10. 20052
29. 4. 20051,75
1. 4. 20052
28. 1. 20052,25
27. 8. 20042,5
25. 6. 20042,25
1. 8. 20032
26. 6. 20032,25
31. 1. 20032,5
1. 11. 20022,75
26. 7. 20023
26. 4. 20023,75
1. 2. 20024,25
22. 1. 20024,5
30. 11. 20014,75
27. 7. 20015,25
23. 2. 20015
26. 11. 19995,25
27. 10. 19995,5
5. 10. 19995,75
3. 9. 19996
30. 7. 19996,25
25. 6. 19996,5
4. 5. 19996,9
9. 4. 19997,2
12. 3. 19997,5
29. 1. 19998
18. 1. 19998,75
23. 12. 19989,5
4. 12. 199810,5
13. 11. 199811,5
27. 10. 199812,5
25. 9. 199813,5
14. 8. 199814
17. 7. 199814,5
20. 3. 199815
17. 12. 199714,75
10. 12. 199715
9. 12. 199715,5
4. 12. 199716,75
3. 12. 199717,5
2. 12. 199718
1. 12. 199718,5
31. 10. 199714,8
4. 8. 199714,5
1. 8. 199714,7
28. 7. 199714,9
24. 7. 199715,2
23. 7. 199715,4
22. 7. 199715,7
16. 7. 199716
9. 7. 199716,2
8. 7. 199716,5
7. 7. 199717
1. 7. 199717,9
30. 6. 199718,2
24. 6. 199718,5
23. 6. 199720
20. 6. 199722
18. 6. 199725
11. 6. 199729
4. 6. 199739
21. 6. 199612,4
9. 5. 199611,8
29. 4. 199611,6
29. 3. 199611,5
8. 12. 199511,3
Zdroj: ČNB

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Česká národní banka, sazby, úrokové sazby, úroky

