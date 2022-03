Peníze dál zdražují. Úroky jsou nejvyšší za víc jak 20 let

Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla o sedmém zvýšení úrokových sazeb v řadě. A znovu je růst výrazný: Základní dvoutýdenní repo sazbu zvedá na 5 %, lombardní sazbu na 6 % a diskontní sazbu na 4 %. Nové sazby začnou platit zítra.

Vzhledem k inflaci se výraznější zvýšení úroků očekávalo. Inflace v únoru vyskočila na 11,1 %, je nejvyšší od roku 1998 a dál roste.

Ještě loni v červnu byl základní úrok 0,25 %. Tentokrát radní základní úrok zvedli o 0,5 procentního bodu. Na začátku února to bylo o 0,75 procentního bodu, před Vánoci o jeden procentní bod, na začátku listopadu o 1,25 procentního bodu, na konci září o 0,75 procentního bodu, v červnu a srpnu to bylo pokaždé o 0,25 procentního bodu. Na pěti procentech byl základní úrok naposledy v roce 2001.

Celková situace je momentálně nepředvídatelná. Nikdo neví, kdy se Putin rozhodne skoncovat se zabíjením nevinných lidí a dobýváním Ukrajiny. Válečný stav výrazně zvýšil nejistotu na trzích, což dál tlačí na inflaci: drahá je ropa, plyn nebo třeba pšenice. Jistotou pro další měsíce je jenom další růst inflace, nejčastěji se teď mluví o posunutí zhruba ke 14 %.

Centrální banky zvyšují úroky v situaci, kdy chtějí ekonomiku přibrzdit. Vyšší úroky totiž znamenají dražší úvěry a výhodnější spoření. Tato kombinace má snížit ochotu lidí a firem utrácet. A když klesne poptávka, mají klesat i ceny.

Na druhou stranu s vysokými cenami komodit na světových trzích toho ČNB moc nenadělá. Mohla by intervenovat za silnější korunu, což by ale mělo omezený dopad. Posílení koruny o 10 procent by meziroční inflaci snížilo maximálně o dva procentní body, říká Jakub Seidler, ekonom České bankovní asociace.

„V tuto chvíli naše prognóza ukazuje dosažení vrcholu základní úrokové sazby na 5,5 % v květnu a start jejího poklesu od začátku příštího roku. Nejistota je ovšem vysoká. Na jednu stranu zde máme rizika oslabení ekonomiky a současně prozatím nepolevující inflační tlaky,“ říká Michal Brožka, ekonom Komerční banky.

Růst ceny peněz už je vidět nějakou dobu na hypotečním trhu. Zatímco na začátku roku 2021 se hypotéky běžně prodávaly s úrokem pod dvě procenta, teď je úrok u nových hypoték už kolem pěti procent a nejspíš dál poroste.

Úroky už banky zvedly i u spoření. Několik jich teď nabízí na spořicím účtu úrok začínající trojkou. Nejvíc na jednoduchém spořicím účtu bez složitých podmínek dává Trinity Bank (3,68 %). O moc víc nedostanete ani na nejlépe úročených termínovaných vkladech.

Klíčové sazby Dvoutýdenní repo sazba a diskontní sazba určují, za jakých podmínek ČNB přijímá vklady od tuzemských bank. Čím vyšší úrok nabídne, tím víc peněz si u ní běžné banky uloží – tím ČNB takzvaně stahuje likviditu, tedy množství peněz na finančním trhu dostupných pro úvěry lidem a firmám.

určují, za jakých podmínek ČNB přijímá vklady od tuzemských bank. Čím vyšší úrok nabídne, tím víc peněz si u ní běžné banky uloží – tím ČNB takzvaně stahuje likviditu, tedy množství peněz na finančním trhu dostupných pro úvěry lidem a firmám. „Když má obchodní banka přebytek peněz (třeba přijala více vkladů, než kolik upotřebí na úvěrech), může s nimi udělat dvě věci. Buď je poskytnout jiné bance (za úrokovou sazbu mezibankovního trhu PRIBOR), která třeba nepřijala tolik vkladů, aby pokryla úvěry. Nebo je právě uložit u ČNB – a to je sázka na jistotu,“ vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.

Jedna obchodní banka nepůjčí jiné obchodní bance, pokud za to nezíská určitý úrok navíc oproti uložení peněz u ČNB. Diskontní sazba tedy představuje spodní hranici pro tržní úrokovou sazbu PRIBOR.

Čím nižší PRIBOR je, tím nižší jsou zpravidla úvěry pro klienty jakékoli obchodní banky. Obchodní banky úročí své produkty (hypotéky, spotřebitelské úvěry a podobně) tak, že vyjdou z PRIBORu, přičtou přirážku za riziko a ziskovou marži.

PRIBOR přitom zároveň nebude vyšší, než je třetí z klíčových sazeb ČNB – sazba lombardní. „Ta určuje, za jaký úrok si obchodní banky mohou od ČNB naopak půjčit. ČNB má jistotu, že banky si nebudou na mezibankovním trhu půjčovat za sazbu vyšší, než je sazba lombardní. Proč by si půjčovaly dráž, když si mohou od ČNB půjčit levněji. Lombardní sazba tedy představuje horní hranici pro úrokovou sazbu PRIBOR,“ vysvětluje Kovanda.

