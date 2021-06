ČNB zvedá úroky, spoření to zatím nepomůže

Zdroj: Hospodářské noviny

ČNB zvyšuje úrokové sazby, zvednou je také banky u spoření?

S jistotou si troufnu říct, že velké banky vyšší repo sazbu do úročení úspor nepromítnou nijak. Když by to měly vysvětlit, budou argumentovat přebytkem vkladů, tedy tím, že další vklady nepotřebují.

Už jsme to zažili v období mezi létem 2017 a zimou 2020, kdy repo sazba postupně vystoupala až na 2,25 procenta a velké banky to prakticky nezohlednily. Rekordmanem v disciplíně „necháme si vyšší sazby ČNB jen pro sebe“ byla Česká spořitelna, která malé zvýšení úročení vkladů ohlásila až po posledním hiku ČNB ze začátku loňského února. Ovšem se zpožděním, až od dubna. Příchod pandemie jí pak dal alibi pro to změnu v tichosti zrušit a banka s největším počtem klientů v zemi (a se slovem spořitelna v názvu!) tak střadatelům vyšší úroky na spořícím účtu vůbec nenabídla.

Malé banky, které se potřebují proti mocnější konkurenci vymezit, mohou po zvýšení repo sazby klientům o něco vyšší úroky nabídnout a některé to zřejmě udělají. Ovšem zvýšení o čtvrt procentního bodu jim dává malý prostor. Z hlediska jejich marketingu tak efekt nebude dostatečný a budou zvažovat, zda jim přilákání části klientů stojí za obětování části své úrokové marže.

Porostou po zvýšení sazeb i výnosy ze státních dluhopisů a tím pádem třeba i výnosy u konzervativních dluhopisových fondů?

Co se dluhopisů týče, tam už je očekávání vyšších sazeb zohledněno a vlastní krok bude jen potvrzením, že ČNB bere svůj inflační cíl vážně. Skoková změna výnosů tedy nepřijde, pokud ale v dalších měsících půjdou sazby dál nahoru, jak predikuje prognóza ČNB, na výnosech se to částečně projeví. Ovšem hodně záleží na vývoji ekonomiky, pokud by byly na obzoru problémy, může se trend rychle otočit.