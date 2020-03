Babiš ukázal na nepřítele. Líp není kvůli ČNB

Centrální banka má monopol na tisk peněz. Politici proto bývají v pokušení podřídit si její politiku a manipulovat s úrokovými sazbami, aby měli dostatek financí na své velkolepé plány a na nákup voličů. Leckde a leckdy se jim to podařilo. Důsledkem byla obvykle masivní inflace.

Teď vytáhl proti České národní bance Andrej Babiš. Pustil se do její regulace hypoték, poté i do jejích úrokových sazeb.

„ČNB je nezávislá a nikdy jsem ji nekomentoval, ale teď musím,“ napsal premiér ve svém pravidelném týdenním hlášení na Faceboooku, známém jako Čau lidi.

Je to zajímavé čtení, ve kterém se dozvíte, že bankéři myslí nelogicky a rozhodují proti přání lidí.

Chceme nízké sazby

Babiš se v něm podivuje: „Politiku České národní banky vůbec nechápu. Představte si, že nejrůznější banky včetně těch, které nabízí hypotéky, u ní mají uložených dva a půl bilionu korun a za to bezpracně vydělávají na úrocích. ČNB to zdůvodňuje tím, že bojuje proti inflaci, ale to nefunguje. Inflace roste. Těch 2500 miliard tam leží a banky donedávna dostávaly od ČNB dvě procenta ročně na úrocích. A teď si představte, že od února dostávají ještě víc. ČNB nelogicky ten úrok zvýšila na 2,25 procenta. O tenhle zisk se přitom banky nedělí s lidmi… Banky v Česku za loňský rok vydělaly 90 miliard korun, a to i díky růstu sazeb ČNB.“

To není všechno, stojí za to číst dál. Dozvíte se, jak centrální banka vysává peníze z fabrik i vašich účtů.

„Nechápu, jak je možné, že v čase ochlazování ekonomiky chce ČNB zvyšovat úroky pro komerční banky,“ pokračuje premiér. „Vždyť tím jde nejen proti lidem, ale i celému hospodářství. Firmy mají vysoké osobní náklady, které rostou zvyšováním mezd, což je správné, jenže jim chce ČNB zvýšit náklady na úvěry a tím snižovat zisky a zmenšovat možnost zvyšovat platy. Lidi a firmy mají bankám platit míň, ne víc. Takhle se nemá odsávat zisk od firem a lidí do bank.“

Jak nízké sazby?

Situace, kterou Babiš načrtl, je tedy jasná: Na jedné straně dělníci, rolníci a pracující inteligence, na straně druhé bankéři – pijavice sající peníze z lidí a firem.

Jasný je také vzkaz voličům: Babišova vláda pracuje ve prospěch prostého lidu, centrální banka hájí zájmy bankéřů, kteří se rochní v bezpracně nabytých penězích.

Připomíná to rétoriku, se kterou sociální demokraté prosazují bankovní daň. Staví ji jako otázku, kdo s koho: Pomůžeme miliardářům, nebo chudým rodinám s dětmi?

A protože sociální demokraté vytáhli návrh, jak a jakými sazbami banky danit, tak i Babiš předložil na Facebooku konkrétní návrh na dvoutýdenní repo sazbu. „Bohatě by podle mě stačilo, aby banky za depozita u ČNB dostávaly ne 2,25, ale třeba jen 0,5 procenta.“

Takže konečně víme, kde leží správná sazba. O celých 175 bazických bodů níž!

O tolik se tedy guvernér a členové bankovní rady sekli.

À la Trump

Andrej Babiš trumpovatí. Je to patrné už delší dobu a dokládá to nejen čapka s nápisem Silné Česko, která je součástí jeho facebookových sdělení Čau lidi.

Donald Trump útočí na Fed, centrální banku USA, opakovaně. Kritizoval každé zvýšení sazeb a tvrdí, že „kdyby Fed dělal svou práci pořádně, což nedělá, rostl by ekonomický výkon přes čtyři procenta místo tří… a bez inflace.“

S podobnou razancí začal ostřelovat českou centrální banku Andrej Babiš. Dělá to se zjevným záměrem podpořit hospodářský růst bez ohledu na jeho udržitelnost a cenovou stabilitu, která má být hlavním cílem centrální banky. Hlavně když „bude líp“ vydrží do voleb.

Proč ne? Výpadem proti České národní bance premiér vlastně nic neriskuje. Za centrální bankéře v ulicích nikdo demonstrovat nebude, ani Milion chvilek. A pokud mu nevyjdou centrální bankéři vstříc, v což se dá doufat, bude premiér aspoň moci ukázat na ty, kteří způsobili, že „není líp“.

Banka na pranýři

Do České národní banky tepe kdekdo. Mnohá její opatření jsou sporná a snadno se s nimi dá polemizovat. Třeba oslabování měny, parametry hypoték, anebo zvyšování základních sazeb.

Bankéři nejsou neomylní, chybují. Když chybují každý jinak, můžou se jejich chyby vyrušit. Pokud chybují stejně, může to dopadnout hůř.

Ještě hůř by to však mohlo skončit, kdyby si do řemesla nechali kibicovat od rozhazovačného premiéra. To bychom neměli ani motýle, ani stabilní měnu.

