Je to rozbitý! ČNB ztratila kontrolu nad řízením měnové politiky

Vrazils tam kvasnice? Tak je tam vraž, já je vrazím sem. Přiměřeně! Příběh, jak Česká národní banka vařila inflaci, začíná připomínat slavnou scénu z pohádky Byl jednou jeden král. Inflace kyne jak lívance a nedá se to zastavit. Rozdíl je jen v tom, že co navaří ČNB, to si sníme všichni.

Před několika lety Česká národní banka spustila takzvané měnové intervence. Pustila do oběhu bezprecedentní množství nových peněz s cílem nastartovat růst inflace, která se držela u nuly, a zdaleka se tedy neblížila inflačnímu cíli, který centrální banka vytyčila na dvou procentech.

Podařilo se, inflace nám pěkně vyrostla. Jenže se teď nechce zastavit! Nepomohla otočka měnové politiky o 180 stupňů, kterou ČNB provedla hned po ukončení intervencí, nepomáhá svižné zvyšování základních úrokových sazeb, se kterým jsme momentálně mezi vyspělejšími ekonomikami výjimka. Meziroční inflace překročila hranice tří procent.

Odtržení

Základem neúspěchu naší centrální banky je závislost na teoretických modelech a nezkušenost centrálních bankéřů s chováním finančních trhů. Ono je totiž opravdu potřeba vědět, jak dluhopisové a po nich úvěrové trhy reagují na měnová rozhodnutí, ne jen automaticky při vyšší inflaci zvyšovat sazby a při nižší je snižovat. Nebo nedejbože „tisknout“ biliony korun.

V bankovní radě je sice víc úspěšných manažerů a odborníků, ale jejich zkušenost s finančními trhy je jen letmá. Druhá část bankovní rady jsou původem analytici, kteří sice umějí namodelovat i šťastné zítřky, ale s transmisním mechanismem měnové politiky, s tím, jak měnová politika ovlivňuje reálný svět, se nesetkali vůbec.

Sled nerozvážných a chybných rozhodnutí centrálních bankéřů dostal českou ekonomiku do absurdního stavu, ve kterém věci fungují naopak a zvyšování základní sazby uvolňuje měnovou politiku.

Nevýnosy

Začalo to v roce 2013, kdy se centrální banka bez pádných důvodů pustila do umělého oslabování koruny. Nejenže vytiskla 2,5 bilionu korun – tedy nějakých 40 procent (!) hrubého domácího produktu –, ale tyto koruny poskytla levně investorům. Přebytek korun byl vržen především na dluhopisový a realitní trh. Výsledkem je, že 40 procent všech českých státních dluhopisů vlastní zahraniční investoři. Před intervencemi to bylo deset procent. Nedomýšlejte, co se stane, až se jednou tito investoři rozhodnou své dluhopisy prodat.

Intervence také negativně ovlivnily kupní sílu obyvatel Česka a snížily výnosy až pod nulu – to odnášejí konzervativní investoři včetně penzijních fondů. Nulovými výnosy trpí i banky a pojišťovny, které přitom centrální banka má chránit před turbulencemi.

Co se stalo na nemovitostním trhu, nemusím opakovat.

Modely: centrální mozek lidstva má poruchy

Centrální banka s novým guvernérem a členy bankovní rady ukončila intervence pět minut po dvanácté. Operace jí přinesla ztrátu kolem 250 miliard korun. Pro centrální bankéře bezvýznamná účetní položka, pro investory zisk, pro rozpočet gigantická ztráta a pro běžné lidi vyhozené peníze, z kterých nic neměli.

Bezvýznamné minus? Houby! Udržet korunu na 27 korunách za euro znamenalo kupovat eura o závod. Teď koruna posiluje a zásoby eur táhnou ČNB do ztráty. Je to opravdu jen ztráta účetní, bez negativních efektů, jak ČNB tvrdí? ČNB v minusu. Máme se bát?

ČNB se rozhodla být aktivní, otočila měnovou politiku o 180 stupňů a začala utahovat šrouby. Během necelých dvou roků zvýšila základní repo sazbu osmkrát, až na dvě procenta – ale je pozdě, inflace nakynula nad tři procenta.

Můžou ji zvýšené úroky zahnat zpátky? Model říká, že ano. Jenže v posledních pěti letech predikční model centrální banky vývoj inflace netrefuje v průměru aspoň o procentní bod. To je u čísla, které má být kolem dvou procent neuvěřitelná odchylka. O odhadu vývoje kurzu koruny, což je jeden z největších hybatelů prognózami, ani nemluvě. Model si může říkat, co chce, moc ale bankéřům nepomáhá. Spíše je dlouhodobě zavádí na scestí.

Dvě procenta zdarma

Zpět k tomu, jak měnová politika ovlivňuje svět. Kdyby všecko fungovalo, jak má, centrální banka by úpravou své základní sazby ovlivnila dlouhodobé sazby – výnosy dluhopisů, úroky úvěrů. Kvůli chybnému čtení trhu, dlouhodobě špatné komunikaci s investory a zablokovanému dluhopisovému trhu se tahle vazba přetrhala.

Ať mi nikdo neříká, že si za poslední rok a půl nikdo nevšiml, že výnosy dluhopisů klesají, sazby hypoték klesají nebo že úroky na běžných účtech jsou pořád kolem nuly. Centrální banka přitom za tu dobu pětkrát zvýšila základní sazbu, z 0,75 na současná dvě procenta. Jinými slovy: ať centrální banka dělá, co chce, nikdo už jí nevěří a všichni počítají s poklesem inflace a zpomalením ekonomiky. Na měnová rozhodnutí ČNB a její prognózy se všichni dívají jen ze zvyku.

Zvyšování sazeb by mělo postupně zdražovat úvěry a tlumit ekonomiku. Evidentně se to neděje. Vyšší sazba naopak pomáhá investorům/spekulantům investovat bezrizikově a také nejvýš, co rozvinutého světa týče. Sazby americké centrální banky Fed jsou níž, sazby Evropské centrální banky dokonce v minusu. Jen Česká národní banka platí každému, kdo přijde, dvě procenta na ruku.

Dotace pro banky

A kdo si ty peníze u ČNB ukládá? Přece banky. A ukládají všecko, co v rámci intervencí dostaly navíc, peníze se přece nenechávají ležet na ulici. Dvě procenta z „kvantitativně uvolněných“ dvou a půl miliardy je solidních padesát miliard korun. Ne, že by se to dostalo k lidem, ale bankám se hned tak nějak líp dýchá. A možná že to je skutečný důvod, proč centrální bankéři chtějí zvyšovat sazby. Ne kvůli řízení inflace, ale kvůli dotační výpomoci bankám, které mají za sebou těžké nízkoúrokové období a před sebou tuny regulací.

Oblíbenec celé Evropy Zatímco Evropská centrální banka formou záporných úroků trestá banky za to, když si u ní uloží peníze, Česká národní banka je úročí dvěma procenty. Toho ve velké míře využívají mateřské společnosti tuzemských bank. Banky hlásí rekordní zisk. I díky bezpracnému výdělku v ČNB

V těch bankách ovšem mají z větší části peníze také spekulanti, kteří koruny v čase intervencí levně koupili a teď čekají až posílí – nebo inkasují dvě procenta ročně. Naštěstí nějaké drobné z těch ročně darovaných (pro centrální banku je to zase jen účetní položka) 50 miliard zůstane doma. Na dvouprocentní sazbě se trochu nakrmí i konzervativní podílové a penzijní fondy a pro letošek se se zhodnocením aspoň trochu odpíchnou od nuly.

Vzato kolem a kolem základní úrokové sazby můžou jít výš. A výš. A ještě. Je jedno kam – protože úrokové sazby centrální banky v tuhle chvíli nejsou funkční nástroj měnové politiky a nemají na ekonomiku valná vliv. Tak ať jsou klidně i čtyři procenta nebo pět, ať si užijou penzisti. A třeba by se konečně objevily i úroky na běžných účtech.