Pojištění psa přehledně: Srovnání, ceny a na si dát co pozor

Nemoc nebo úraz vašeho zvířecího mazlíčka jsou vždycky těžká věc. A také drahá. Zatímco lidem se alespoň z části hradí z veřejného pojištění, u psa musíte zaplatit všechny léčebné výlohy sami. Stát vás to může i desítky tisíc korun. Pojišťovny pro tyto případy nabízejí pojištění zvířete. Jak to funguje?

Pojištění psa v Česku momentálně nabízí šest pojišťoven: Generali Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP), ČSOB Pojišťovna, Halali všeobecná pojišťovna, Colonnade a od letoška také Direct.

V nabídce a podmínkách se pojištění sice liší (jak si ukážeme níže), každopádně pro uzavření pojištění je vždy nutné, aby pes:

splnil požadavek na minimální a maximální vstupní věk v době sjednání pojištění (předtím ani potom už psa pojistit nelze),

byl zdravý (nesmí trpět vrozenou vadou, následky zranění nebo chronickým onemocněním),

byl pravidelně očkovaný povinnými vakcínami,

byl označený mikročipem, případně tetováním.

Některé pojišťovny (Halali) podmiňují sjednání pojištění potvrzením od veterináře.

Co naopak pojišťovny nezajímá, je průkaz původu – tedy zda je pes takzvaně papírový. Ovšem u psa s papíry jde u některých pojišťoven sjednat doplňkové pojištění.

Zatímco některé pojišťovny sjednávají pojištění pro každého psa zvlášť, jiné umí zahrnout více zvířat na jedinou pojistnou smlouvu.

Pojďme se tedy na nabídku podívat podrobněji:

Název pojištění Spoluúčast Územní platnost Min. vstupní věk Max. vstupní věk Možnost více psů na smlouvě Petexpert (ČSOB Pojišťovna) 10 %, min. 1000 Kč ČR 50 dnů 6-10 let dle plemene Ne Mazlíček (Generali) 10 %, min. 500 Kč Evropa 50 dnů 6-10 let dle plemene Ano Hafan (ČPP) 10 %, min. 1000 Kč ČR/Evropa 3 měsíce 8 let Ano Pojištění pro psy (Direct) 1000 Kč do 10 000 Kč, 10 % nad 10 000 Kč ČR + max. 90 dní v zahraničí 50 dnů 6-9 let dle plemene Ne Pojištění psa (Halali) 10 %, min. 500 Kč ČR 5 měsíců 8 let Ano Pojištění domácích mazlíčků (Collonade) 1000 Kč EU (kromě poj. odpovědnosti) 3 měsíce - Ano Zdroj: weby pojišťoven



Druhy pojištění pro psy

Pojištění veterinární péče (základní pojištění)

Kryje náklady na lékařskou péči, kterou pes potřebuje v případě úrazu a/nebo nemoci. Pojištěný platí jen spoluúčast. Vždy je ale nutné prostudovat si podmínky jednotlivých pojišťoven, každá totiž nabízí trochu něco jiného.

Některé pojišťovny třeba v základu nabízejí jen úraz. Další sice obojí, ale neuhradí kastraci nebo porod psa. A zatímco nejnovější produkt od Directu láká na pravidelné příspěvky na prevenci, u dalších si o tom můžete nechat jen zdát.

Co zpravidla je zahrnuto:

Veterinární výkony : Například návštěvy u veterináře, diagnostika, laboratoře, operace.

: Například návštěvy u veterináře, diagnostika, laboratoře, operace. Léky a léčebné procedury : Léky předepsané veterinářem, rehabilitace po operacích.

: Léky předepsané veterinářem, rehabilitace po operacích. Hospitalizace: Pokrytí nákladů na hospitalizaci, pokud pes musí být v nemocnici (může ale být jen do určitého počtu dní).

Co zpravidla není zahrnuto:

Preventivní péče : Očkování, odčervení, antiparazitika.

: Očkování, odčervení, antiparazitika. Rizikové chování : Pokud pes není očkovaný nebo neprojde pravidelným veterinárním vyšetřením, může být z pojištění vyloučen.

: Pokud pes není očkovaný nebo neprojde pravidelným veterinárním vyšetřením, může být z pojištění vyloučen. Vrozené vady a genetické poruchy : Některé pojišťovny to nehradí, protože se jedná o predispozice, které má pes od narození.

: Některé pojišťovny to nehradí, protože se jedná o predispozice, které má pes od narození. Zranění psa způsobené úmyslně, například týráním nebo při psích zápasech.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené psem (psí občanka)

Pojištění kryje škody, které pes způsobí jiným osobám na zdraví nebo jejich majetku. Toto je důležité pro případy, kdy pes například někoho pokouše nebo zničí majetek. U některých pojišťoven platí pouze v rámci Česka, nikoliv pak už při cestách po Evropě (například Collonade). Pozor také na to, že u některých pojišťoven jako ČPP lze sjednat pouze v samostatné smlouvě.

Jestliže jste si sjednali pojištění občana za újmu, pojištění odpovědnosti za škody způsobené psem zpravidla mít nemusíte. Vztahuje se totiž na všechny členy domácnosti, většinou včetně zvířat (podmínky je ale nutné ověřit u každé pojišťovny).

Co je zahrnuto:

Úrazy : Pokud pes někoho pokouše nebo způsobí jiný úraz, pojištění pokryje náklady na léčbu zranění.

: Pokud pes někoho pokouše nebo způsobí jiný úraz, pojištění pokryje náklady na léčbu zranění. Škody na majetku: Například když pes zničí věci ve veřejných prostorách nebo na soukromém majetku.

Co není zahrnuto:

Úmyslné jednání : Pokud je prokázáno, že pes způsobil škodu úmyslně (například je záměrně vypuštěn, aby někoho pokousal).

: Pokud je prokázáno, že pes způsobil škodu úmyslně (například je záměrně vypuštěn, aby někoho pokousal). Nesprávné vedení psa: Například když pes není na vodítku v zakázané zóně a způsobí škodu, pojišťovna může odmítnout plnění.

Pojištění úrazové a životní pojištění pro psa (nadstandardní pojištění)

Tento typ pojištění se soustředí na pokrytí rizik spojených s úrazem nebo úmrtím psa. Nejčastěji se využívá u hodnotnějších psů s průkazem původu nebo u těch, kteří podstupují vyšší zátěž (sportovní a pracovní psi).

Co je zahrnuto:

Úrazové krytí : Pokrytí nákladů na léčbu úrazu, například pokud pes utrpí zlomeninu nebo jiný vážný úraz.

: Pokrytí nákladů na léčbu úrazu, například pokud pes utrpí zlomeninu nebo jiný vážný úraz. Smrt psa : Jestliže pes zemře v důsledku úrazu nebo nemoci, pojišťovna poskytne náhradu hodnoty psa.

: Jestliže pes zemře v důsledku úrazu nebo nemoci, pojišťovna poskytne náhradu hodnoty psa. Trvalé následky: Když pes utrpí trvalé poškození (například ztrátu končetiny), pojišťovna může poskytnout jednorázovou částku na úhradu léčby nebo kompenzaci.

Co není zahrnuto:

Nemoci, které neprojdou lékařským vyšetřením : Některé pojišťovny vylučují krytí pro určité nemoci, které nebyly dříve diagnostikovány (například dědičné poruchy).

: Některé pojišťovny vylučují krytí pro určité nemoci, které nebyly dříve diagnostikovány (například dědičné poruchy). Předchozí zdravotní stav psa: Pokud pes má už nějaký zdravotní problém před sjednáním pojištění, bývá pojištění omezeno, ale často i úplně vyloučeno.

Připojištění pro konkrétní potřeby

Některé pojišťovny nabízejí také specifická připojištění:

Pojištění proti krádeži : Pokud někdo psa ukradne, pojišťovna vyplatí částku podle hodnoty psa.

: Pokud někdo psa ukradne, pojišťovna vyplatí částku podle hodnoty psa. Pojištění pro pracovní psy : Pro psy, kteří vykonávají profesní činnost – například policejní a záchranářští psi.

: Pro psy, kteří vykonávají profesní činnost – například policejní a záchranářští psi. Pojištění pro cestování (zvlášť) : Kryje rizika spojená s cestováním do zahraničí – lékařská péče, převoz zpět.

: Kryje rizika spojená s cestováním do zahraničí – lékařská péče, převoz zpět. Pojištění při hospitalizaci majitele: Náhradní péče o psa při hospitalizaci majitele.

Na co pozor?

Čekací doba na sjednání pojištění – tedy moment, od kdy začne být platné – se u jednotlivých pojišťoven značně liší:

ČSOB Pojišťovna : 3 dny od sjednání pojištění v případě úrazu, 30 dní v případě nemoci, 60 dní u odcizení a ztráty, 180 dnů u ortopedických zákroků

: 3 dny od sjednání pojištění v případě úrazu, 30 dní v případě nemoci, 60 dní u odcizení a ztráty, 180 dnů u ortopedických zákroků Generali : 20 dnů v případě nemoci, úhynu či utracení, v případě úrazu je čekací doba zrušena

: 20 dnů v případě nemoci, úhynu či utracení, v případě úrazu je čekací doba zrušena ČPP : 3 dny při úrazu, 30 dní nemoc psa

: 3 dny při úrazu, 30 dní nemoc psa Direct : 1 den úraz, 30 dní nemoc, 180 dní ortopedie

: 1 den úraz, 30 dní nemoc, 180 dní ortopedie Collonade : 60 dní pro nemoc, jinak čekací doba není

: 60 dní pro nemoc, jinak čekací doba není Halali: 5 dnů pro úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti, 30 dnů pro onemocnění nebo úhyn psa

Výluky a omezení v pojištění

Vrozené vady a genetické poruchy: Jak už bylo řečeno, některá plemena mohou mít predispozice k určitým nemocem. Neznamená to, že by vás pojišťovna vyloučila z pojištění, ale některé nemoce prostě neuhradí (třeba dysplazii kyčelního kloubu).

Jak už bylo řečeno, některá plemena mohou mít predispozice k určitým nemocem. Neznamená to, že by vás pojišťovna vyloučila z pojištění, ale některé nemoce prostě neuhradí (třeba dysplazii kyčelního kloubu). Vyšší spoluúčast u některých výkonů: Při drahých operacích nebo ošetřeních si budete muset zbytek nákladů uhradit z vlastní kapsy.

Spoluúčast

Pojišťovny si účtují už zmíněnou spoluúčast (část nákladů, kterou hradíte sami) různě, jak ukázala naše srovnávací tabulka. Pokud si vyberete nižší měsíční splátky, může být tato částka vyšší a zároveň roční částka pro hrazené výlohy nižší.

Smlouva s vaším veterinářem: Je to podobné jako u lidí – ne každý veterinář má s danou pojišťovnou smlouvu. To je zásadní věc, kterou je třeba před uzavřením pojištěním ověřit. Ověřte si i to, které všechny lékařské specializace pojištění kryje (například ortopedie, kardiologie, rehabilitace a další).

Specifické potřeby psa

Plemeno: Některá plemena (například bojová plemena nebo pracovní psi) mohou mít vyšší pojistné.

Některá plemena (například bojová plemena nebo pracovní psi) mohou mít vyšší pojistné. Věk psa: Pojišťovny často stanovují věkovou hranici. U starších psů je těžší získat pojistné krytí, některé pojišťovny ho mohou s věkem krátit nebo se zvyšují měsíční platby. Třeba u Halali pojištění nákladů na léčbu vzniklou úrazem, nemocí a pojištění odpovědnosti končí, když pes dovrší 10 let.

Kolik to stojí?

Pojišťovny samozřejmě nabízejí různé úrovně pojištění dle veterinárních nákladů za rok, typu plemene a toho, jaký typ pojištění je v balíčku zahrnutý. Například základní pojištění často postrádá pojištění za smrt zvířete a nadstandardní léčbu.

Abychom si udělali představu o tom, jak se liší pojištění podle nejběžnějších plemen psů, použili jsme výpočet pojistky od Generali a jejího produktu Mazlíček, kde jsou rozdíly v pojistné částce velmi patrné.

U Generali si majitel psa může navolit vlastní výši ročního krytí nákladů. Pro roční fenku (vycházíme z předpokladu, že majitelé často pojišťují psa už v mladém věku) jsme zvolili balíček Start. Ten zahrnuje pouze pojištění léčení úrazu a nemoci. Vybrali jsme roční limit krytí 80 000 korun (zlatý střed: pro některá plemena je to víc, než je třeba, pro jiná to ale není dost). Do ceny je započítána 20% sleva za sjednání online. Odpovědnost za škodu není zahrnuta, sjednává se zvlášť.

Plemeno Cena pojistného (za měsíc) Border kolie 287 Kč Zlatý retrívr 317 Kč Německý ovčák 321 Kč Jezevčík 350 Kč Yorkšírský teriér 410 Kč Irský vlkodav 570 Kč Americký pitbullteriér 641 Kč Francouzský buldok 693 Kč Vipet 818 Kč Zdroj: web pojišťovny, kalkulace k 13. 2. 2025

A ještě se podívejme, za kolik přibližně můžeme pojistit u jednotlivých pojišťoven roční fenu Border kolie vždy v nejzákladnějším balíčku. Ten zahrnuje pojištění proti úrazu a nemoci, někdy i odpovědnost za škodu. Ale limity plnění jsou oproti vyšším balíčkům nižší.

Pojištění Cena pojistného (za měsíc) Halali (pojistná částka 40 000 Kč) cca 334 Kč Generali (Start) 359 Kč (při sjednání online 287 Kč) ČSOB Pojišťovna (Start) 385 Kč Direct (Standard) 439 Kč ČPP (pojistná částka 30 000 Kč) 440 Kč Collonade Nenabízí online kalkulačku pro výpočet ceny. Zdroj: weby pojišťoven, kalkulace k 13. 2. 2025

