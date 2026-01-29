Peníze.cz
Kvůli založení dětského účtu v Raiffeisenbank už klienti nemusí na pobočku

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 29. 1. 2026
Zdroj: Raiffeisenbank

Dospělí klienti Raiffeisenbank mohou nově založit běžný účet pro své dítě ve věku od 8 do 17 let kompletně online přímo v mobilní aplikaci.

„Banka tím reaguje na dlouhodobou poptávku klientů po jednodušším a pohodlnějším řešení a zároveň výrazně ulevuje pobočkám od administrativní agendy,“ říká Petr Šíma, který má v Raiffeisenbank funkci nazvanou Head of Digital Acquisition & Sales.

„Klienti po možnosti založit dětský účet online volali už delší dobu. Chtějí jednoduché řešení bez papírování a návštěv poboček. Nový proces jim šetří čas a zároveň dává plnou kontrolu nad financemi jejich dětí,“ vysvětluje Šíma.

K založení je potřeba jeden doklad dítěte (občanský průkaz nebo cestovní pas) a rodný list, který rodič naskenuje přímo v průběhu online procesu. Po schválení žádosti banka dítěti založí běžný účet i spořicí účet a vydá debetní kartu v plastové i virtuální podobě. Virtuální kartu mohou děti využívat okamžitě po aktivaci účtu, a to od 15 let věku.

Dospělý klient Raiffeisenbank uvidí nový účet dítěte přímo ve své mobilní aplikaci, kde jej může spravovat, snižovat limity nebo sledovat transakce. Součástí procesu je také možnost aktivovat bankovní aplikaci přímo v telefonu dítěte. Tato aktivace není povinná, záleží na rozhodnutí rodiče.

„Cílem novinky je nejen zvýšit komfort klientů, ale také systematicky rozvíjet segment dětských a juniorských účtů, který byl v minulosti spíše doplňkový. Digitalizace procesu zároveň výrazně snižuje zátěž poboček a uvolňuje jejich kapacity pro složitější a poradenské služby,“ dodává Šíma.

Raiffeisenbank podle něj do budoucna plánuje další úpravy a nové funkce, například samostatnou dětskou aplikaci a rozšíření nabídky služeb určených nezletilým klientům a jejich rodičům.

Možnost založit účet dítěti online, pokud je jeho zákonný zástupce klientem stejné banky, už se v Česku stává standardem. Osobně na pobočku musí kvůli tomu vždy zajít jen klienti Fio banky a UniCredit Bank. Při zájmu o platební kartu musí na pobočku zajít také klienti České spořitelny.

Přímo ve svém elektronickém bankovnictví mohou jednoduše sjednat účet pro dítě klienti České spořitelny (ale bez karty), ČSOB, Komerční banky, Air Bank, Monety, Partners Banky, mBank, Creditas a nově tedy i Raiffeisenbank. V Komerční bance má dítě limit pro výběry a platby 500 korun – jeho navýšení je možné jen po osobním ověření totožnosti dítěte na pobočce.

Neseme další!

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

banky, dětské účty, digitalizace, elektronické bankovnictví, Raiffeisenbank

