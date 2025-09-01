Nový účet pro studenty láká na bonus 2200 Kč a pojištění zdarma

Speciální účet pro studenty od 15 do 26 let nově nabízí také UniCredit Bank. Bezplatný balíček s názvem Open Young obsahuje nejen základní bankovní služby, ale také cestovní pojištění nebo pojištění mobilu a dalších osobních věcí.
Při založení účtu mohou studenti dostat od banky až 2200 korun jako bonus. Prvních 500 korun získají za založení účtu a aktivování karty. Dalších 500 korun dostanou, když v následujícím měsíci aspoň třikrát zaplatí kartou (například při založení účtu v září se počítají platby za říjen). A zbylých 1200 korun mohou získat během šesti měsíců za další platby kartou: banka jim vrátí deset procent z každého nákupu, nejvýše však 200 korun za měsíc.
Studentský účet od UniCredit Bank je obdobou běžného účtu Open, který banka nabízí dospělým klientům (ne studentům) za paušál 89 korun měsíčně. Zájemci od 15 do 26 let ho mají zdarma, pokud se prokážou platným studentským průkazem ISIC – v aplikaci ISIC si musí vygenerovat kód a vloží ho do formuláře při založení účtu.
Konto Open Young obsahuje vedle bezplatných odchozích a příchozích plateb nebo jedné debetní karty také všechny výběry z bankomatů zdarma, tedy i v zahraničí (případný poplatek si však může účtovat provozovatel bankomatu).
Vedle korunového účtu získá student i účet v eurech – ovšem odděleně a zřejmě bez platební karty, takže využití není tak praktické a jednoduché jako u multiměnových účtů od konkurence nebo alespoň u eurových účtů s vlastní kartou. Podrobnosti od banky zjišťujeme a doplníme.
Výhodou oproti studentským účtům jiných bank je bezplatné cestovní pojištění (Travel Basic od Allianz) pro klienty od 18 let věku. Jeho limity jsou podle dostupných informací bohužel stejné jako u účtu Open pro dospělé, který má limity zdaleka nejnižší mezi bezplatným pojištěním ke kartám. U hlavního rizika – léčebných výloh – je strop dva miliony korun, u pojištění odpovědnosti něco málo přes milion. Pojištění platí pro celý svět, ale nekryje například zrušení cesty, tedy stornovací poplatky.
Benefitem je také bezplatné pojištění mobilu a dalších osobních věcí. Limit pro krádež dokladů nebo klíčů je společně 40 tisíc korun, pro mobilní telefon 5000 korun, pro peněženku 3000 korun. Využít lze také službu Druhý lékařský názor (až třikrát za rok). A pochopitelně i standardní slevový program U-šetřete se slevami u mnoha obchodníků a provozovatelů služeb.
Open Young od UniCredit Bank je nově „oficiálním ISIC účtem“. „Ptali jsme se studentů, jaký účet by si představovali. Pak jsme na základě toho udělali výběrové řízení, do kterého jsme přizvali téměř všechny banky. Finální nabídku jsme měli od tří institucí a UniCredit Bank byla vybrána na základě nejlepších parametrů nabízeného produktu pro studenty. Chceme držitelům průkazu ISIC nabízet co nejrozsáhlejší benefity a výhodný bankovní účet mezi ně určitě patří,“ říká Radek Schich, ředitel společnosti GTS Alive, která v Česku vydává a spravuje průkazy ISIC.
UniCredit, která jinak ve své marketingové komunikaci patří k nejtradičnějším bankám v Česku, v souvislosti s novým účtem omladila svůj jazyk. Cílovou skupinu na webu láká třeba sloganem „účet za free a až 2K do kapsy“ nebo odpovědí na otázku, jestli je tenhle účet GOAT.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
