Peníze.cz
>
Účty a karty
>
Běžné účty
>
Účty pro mladé
>
Spořitelna má vlastní město v Minecraftu. Láká děti na výhry

Spořitelna má vlastní město v Minecraftu. Láká děti na výhry

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 11. 8. 2025
Spořitelna má vlastní město v Minecraftu. Láká děti na výhry
Ukázka Spořka City.
Zdroj: Bridge Academy

Česká spořitelna odstartovala nové kolo vlastní minihry v Minecraftu pro děti ve věku od 8 do 17 let včetně. Nejlepší hráči – obyvatelé Spořka City – mohou vyhrát herní konzoli Nintendo Switch 2 a kurzy programování v Minecraftu.

Hru Game of Life připravila spořitelna ve spolupráci s Bridge Academy. První kolo proběhlo od 8. července do 7. srpna, druhé začalo 8. srpna a potrvá do 8. září. Obě kola jsou vyhodnocována samostatně a v obou kolech lze vyhrát pouze jednou.

Odměny v každém kole dostane vždy patnáct hráčů a hráček, jejichž majetek ve hře bude mít na konci nejvyšší hodnotu. Ta se spočítá jako součet částky na běžném účtu, částky na spořícím účtu, aktuální hodnoty pozemku a aktuální hodnoty prémiových předmětů. Od celkové hodnoty se odečítá výše nesplacených půjček. Výhrou za první až třetí místo jsou Nintendo Switch 2 a kurz programování v Minecraftu, za čtvrté až patnácté místo pak kurz programování v Minecraftu.

Projekt chce zábavnou formou naučit nezletilé soutěžící základy finanční gramotnosti. Hráči se ve městě Spořka City učí, co je rozpočet, finanční rezerva, půjčky, bankovní účty, daně a další důležité pojmy. Hra využívá standardní mechaniky Minecraftu a rozšiřuje je o ekonomický systém, práce, banku, možnost spoření, půjček, vlastnictví pozemků a další reálné finanční prvky.

Děti si mohou virtuálně vydělávat aktivitami, které dobře znají z Minecraftu – například v dolech, na farmě, bojováním s moby nebo třeba rybařením. Za výdělek si mohou třeba postavit vilu svých snů na vlastním pozemku, spořit nebo si kupovat různé předměty (itemy) ve hře. Cílem minihry je ale také dávat pozor, aby někomu nenaletěli.

„Jsme přesvědčeni, že finanční skills (dovednosti – pozn. red.) a gramotnost se děti nejlépe učí v pro ně přirozeném prostředí – a tím Minecraft je. Proto jsme spolu s Bridge Academy Bridge Academy vyvinuli finanční hru přímo v Minecraftu a nadto také speciální Minecraft kvíz na stránce csas.cz/deti,“ říká generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon.

„Během prvního měsíce si náš Minecraft content zaměřený na posilování základních finančních dovedností vyzkoušelo víc než 25 tisíc dětí a vypadá to, že do konce prázdnin se jejich počet násobně zvýší,“ pochvaluje si Salomon na síti LinkedIn.

„V průměru tráví hráči v našem Game of Life pět hodin herního času a je fascinující sledovat herní chat, v němž se nádherně ukazuje, jak jsou nuceni navzájem kooperovat. Jeden hledá brigádníky, druhý nabízí půjčku ve Spořka coinech na minecraftí nářadí, další hledá parťáky, s nimiž by uzavřel joint venture. Krásně tam vidíte motivovaná děcka, která cílevědomě násobí své zdroje, stejně jako ty demotivované, kteří v chatu brojí proti bohatství dravějších hráčů,“ upřesňuje šéf spořitelny.

„Někdo možná řekne: Minecraft = čas ztracený u počítače. Já říkám: Minecraft = přirozený a efektivní způsob zvyšování finanční gramotnosti, schopností plánovat, spolupracovat a rozhodovat se,“ dodává Salomon.

Jak se připojit do hry Game of Life (Spořka City) v Minecraftu?

  • Zapněte si Minecraft Launcher.
  • Spusťte Minecraft: Java Edition (verze 1.21.6 a vyšší).
  • V multiplayeru si přidejte nový server.
  • Do kolonky serverové adresy zkopírujte golmc.cz.

Ještě si klikněte

Ilustrační obrázek
Shutterstock

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

banky, Česká spořitelna, děti, finanční gramotnost, počítačové hry, rodičovství, soutěže, vzdělávání

A tohle už jste četli?

Spořitelna vydává unikátní karty ke hře Mafia. Startuje soutěž

8. 8. 2025 | Petr Kučera

Spořitelna vydává unikátní karty ke hře Mafia. Startuje soutěž

Česká spořitelna vydává novou edici svítících a virtuálních platebních karet. Jsou na nich motivy nové hry Mafia: The Old Country.

Druhá banka zavede poplatek za vklad hotovosti u pokladny na vlastní účet

25. 7. 2025 | Petr Kučera | 3 komentáře

Druhá banka zavede poplatek za vklad hotovosti u pokladny na vlastní účet

ČSOB zruší bezplatný vklad u pokladny na pobočce. Důvodem jsou větší dostupnost vkladomatů, rostoucí náklady na provoz pokladen s obsluhou a klesající zájem o ně.

Hotovost vložíte snadněji. Banky spouštějí Vklad na kartu

4. 6. 2025 | Petr Kučera

Hotovost vložíte snadněji. Banky spouštějí Vklad na kartu

Tři banky společně s kartovými asociacemi startují světově unikátní řešení, které umožní vkládat peníze na účet i prostřednictvím vkladomatů dalších bank. Máme podrobnosti z dnešního... celý článek

Napište si poznámku jen pro sebe. Příjemce platby ji neuvidí

29. 5. 2025 | Petr Kučera

Napište si poznámku jen pro sebe. Příjemce platby ji neuvidí

Možnost přidat si k odeslané platby poznámku, kterou uvidíte jenom vy jako odesílatel, už nabízejí skoro všechny banky v Česku. Jako zatím poslední ji v dubnu přidala ČSOB.

Na odměnu k dětskému účtu láká další banka. Přidá i platební náramek

26. 5. 2025 | Petr Kučera

Na odměnu k dětskému účtu láká další banka. Přidá i platební náramek

mBank nabízí dětem od osmi do patnácti let odměnu 700 korun k novému běžnému účtu. Stačí, když dítě v prvních dvou měsících zaplatí kartou aspoň jednou měsíčně.

Partners Financial Services
Vše o DIPLETNÍ NADÍLKA