Spořitelna vydává unikátní karty ke hře Mafia. Startuje soutěž
8. 8. 2025 | Petr Kučera
Česká spořitelna vydává novou edici svítících a virtuálních platebních karet. Jsou na nich motivy nové hry Mafia: The Old Country.
Česká spořitelna odstartovala nové kolo vlastní minihry v Minecraftu pro děti ve věku od 8 do 17 let včetně. Nejlepší hráči – obyvatelé Spořka City – mohou vyhrát herní konzoli Nintendo Switch 2 a kurzy programování v Minecraftu.
Hru Game of Life připravila spořitelna ve spolupráci s Bridge Academy. První kolo proběhlo od 8. července do 7. srpna, druhé začalo 8. srpna a potrvá do 8. září. Obě kola jsou vyhodnocována samostatně a v obou kolech lze vyhrát pouze jednou.
Odměny v každém kole dostane vždy patnáct hráčů a hráček, jejichž majetek ve hře bude mít na konci nejvyšší hodnotu. Ta se spočítá jako součet částky na běžném účtu, částky na spořícím účtu, aktuální hodnoty pozemku a aktuální hodnoty prémiových předmětů. Od celkové hodnoty se odečítá výše nesplacených půjček. Výhrou za první až třetí místo jsou Nintendo Switch 2 a kurz programování v Minecraftu, za čtvrté až patnácté místo pak kurz programování v Minecraftu.
Projekt chce zábavnou formou naučit nezletilé soutěžící základy finanční gramotnosti. Hráči se ve městě Spořka City učí, co je rozpočet, finanční rezerva, půjčky, bankovní účty, daně a další důležité pojmy. Hra využívá standardní mechaniky Minecraftu a rozšiřuje je o ekonomický systém, práce, banku, možnost spoření, půjček, vlastnictví pozemků a další reálné finanční prvky.
Děti si mohou virtuálně vydělávat aktivitami, které dobře znají z Minecraftu – například v dolech, na farmě, bojováním s moby nebo třeba rybařením. Za výdělek si mohou třeba postavit vilu svých snů na vlastním pozemku, spořit nebo si kupovat různé předměty (itemy) ve hře. Cílem minihry je ale také dávat pozor, aby někomu nenaletěli.
„Jsme přesvědčeni, že finanční skills (dovednosti – pozn. red.) a gramotnost se děti nejlépe učí v pro ně přirozeném prostředí – a tím Minecraft je. Proto jsme spolu s Bridge Academy Bridge Academy vyvinuli finanční hru přímo v Minecraftu a nadto také speciální Minecraft kvíz na stránce csas.cz/deti,“ říká generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon.
„Během prvního měsíce si náš Minecraft content zaměřený na posilování základních finančních dovedností vyzkoušelo víc než 25 tisíc dětí a vypadá to, že do konce prázdnin se jejich počet násobně zvýší,“ pochvaluje si Salomon na síti LinkedIn.
„V průměru tráví hráči v našem Game of Life pět hodin herního času a je fascinující sledovat herní chat, v němž se nádherně ukazuje, jak jsou nuceni navzájem kooperovat. Jeden hledá brigádníky, druhý nabízí půjčku ve Spořka coinech na minecraftí nářadí, další hledá parťáky, s nimiž by uzavřel joint venture. Krásně tam vidíte motivovaná děcka, která cílevědomě násobí své zdroje, stejně jako ty demotivované, kteří v chatu brojí proti bohatství dravějších hráčů,“ upřesňuje šéf spořitelny.
„Někdo možná řekne: Minecraft = čas ztracený u počítače. Já říkám: Minecraft = přirozený a efektivní způsob zvyšování finanční gramotnosti, schopností plánovat, spolupracovat a rozhodovat se,“ dodává Salomon.
Jak se připojit do hry Game of Life (Spořka City) v Minecraftu?
Sdílejte článek, než ho smažem