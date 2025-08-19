Peníze.cz
Na platební náramek láká další banka. Dá ho dětem k účtu

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 19. 8. 2025
Na platební náramek láká další banka. Dá ho dětem k účtu

Zdroj: Komerční banka

Komerční banka věnuje platební náramek novým klientům do dovršení 18 let věku, kteří si od pondělí 18. srpna sjednají běžný účet v tarifu Start nebo Standard s dětskou platební kartou Visa.

Odměna – „stoprocentní sleva“ – bude mít podobu kódu na bezplatné pořízení náramku zdarma. První e-maily s kódem a návodem na pořízení i aktivaci náramku začne banka rozesílat v druhé polovině září.

Vouchery budou platné deset kalendářních dní po obdržení. Děti si budou moct vybrat červený nebo černý náramek podle aktuální dostupnosti. Samotná akce potrvá do vyčerpání zásob, nejdéle však pro účty založené do konce listopadu.

Současně Komerční banka slibuje i „bonus 500 za 500“. Noví klienti ve věku do věku 17 let (včetně), kteří si od 18. srpna do konce listopadu sjednají běžný účet v tarifu Start nebo Standard nebo dětský spořicí účet, dostanou od banky 500 korun, pokud si předtím vloží na nový účet vloží 500 korun – počítají se pochopitelně i vklady nebo převody od rodičů.

Platební náramky a prsteny jako první v Česku loni nabídla mBank, druhá byla Raiffeisenbank a třetí letos ČSOB. Komerční banka je první, kdo umožnuje nahrát si do náramku kartu Visa – naopak neumožňuje propojení s kartou Mastercard, kterou k náramkům nabízí zmíněná trojice bank.

Komerční banka má také odlišného dodavatele – původem rakouskou společnost LAKS. Ta mimo jiné provozuje platformu LAKS Pay. mBank, Raiffeisenbank i ČSOB spolupracují s českou společností Niceboy.

Platební náramek k bezkontaktnímu placení i výběru hotovosti z bankomatu mohou děti používat už od šesti let, uvádí Komerční banka. Je to výhoda oproti Google Pay a Apple Pay, kde je spodní věková hranice 15 let.

Dospělým zájemcům zatím Komerční banka platební náramek nenabízí. O případné kampani pro dospělé se rozhodne až po skončení akce pro děti. Součástí nabídky zatím nejsou platební prsteny.

