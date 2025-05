Na odměnu k dětskému účtu láká další banka. Přidá i platební náramek

mBank nabízí dětem od osmi do patnácti let odměnu 700 korun k novému běžnému účtu. Stačí, když dítě v prvních dvou měsících zaplatí kartou aspoň jednou měsíčně.

Základem je, aby rodiče založili mKonto pro děti a požádali o platební kartu. Vedle klasické platební karty a její digitální podoby mohou získat také dětský platební náramek za pouhou korunu.

Když pak dítě v dalších dvou měsících po založení účtu nejméně jednou za měsíc zaplatí kartou, připíše banka na dětský účet odměnu 350 korun – za dva měsíce tedy 700 korun.

Po dovršení 15 let se dětský účet automaticky a změní na účet #navlastnitriko, se kterým lze používat třeba i stylový platební prsten. Účet pro děti i mládež je zdarma.

mBank předpokládá, že akce potrvá pro účty založené do konce srpna, maximálně však pro první tři tisíce založených účtů.

Odměnu k dětskému účtu teď nabízí i Raiffeisenbank, může dosáhnout až 900 korun. Základem je založit si do poloviny června založit účet školáka nebo studenta mladšího 18 let. Za každý z následujících měsíců, kdy dítě aspoň třikrát zaplatí kartou, pak dostane odměnu 300 korun.

Za nově sjednaný běžný nebo spořicí účet pro klienty do 18 let odměňuje také Komerční banka. Stačí na něj do dvou měsíců vložit 500 korun, dalších 500 korun připíše banka jako bonus. Akce trvá do konce června.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Exekuce: Důležitost ověřování Proč je ověřování informací klíčové a jak vám stránky exekuce.trilu.cz mohou pomoci Pojďte a ověřujte

Sdílejte článek, než ho smažem