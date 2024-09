Banky lákají školáky na kapesné. Velký přehled dětských účtů

Kde založit dítěti první účet v bance? Prošli jsme, co nabízejí a co je potřeba. Využít můžete i speciální akce k začátku školního roku.

Speciální účty pro nejmladší klienty nabízí většina bank. K začátku školního roku si některé z nich připravily akce – k nově založenému kontu přidají za určitých podmínek bonus ve výši až několika stovek korun. A někdy i lepší zhodnocení vkladů.

Raiffeisenbank aktuálně láká mladé klienty na bonus ve výši až 3x300 korun, tedy celkem až 900 korun. Nováček ho může získat tři měsíce po sobě, když v každém z nich zaplatí alespoň třikrát platební kartou (online nebo v kamenném obchodě).

ČSOB nabízí kapesné až 600 korun. Stačí splnit tři „výzvy“. Za první přihlášení do mobilní aplikace ČSOB získá dítě odměnu 200 Kč. Dalších 200 Kč získá za první kapesné, které mu rodiče pošlou na účet – stačí stovka. A za vyzkoušení platby kartou banka připíše na účet dalších 200 Kč. Akce trvá pro účty založené do konce září.

Česká spořitelna odmění mladé klienty za pravidelné spoření a používání mobilního bankovnictví George. Získat mohou až 500 Kč. Stačí, když se v každém z pěti měsíců po založení účtu aspoň jednou přihlásí do George a spořitelna jim pošle 100 Kč měsíčně – až pětkrát za sebou. Akce trvá pro účty založené do 31. října 2024 a mohou ji využít děti a studenti do 17 let včetně.

Pět set korun k dětskému účtu Junior nebo spořicímu účtu Junior získají do konce září také noví klienti Komerční banky. Nejdřív ale musí na účet poslat alespoň 500 korun. Pokud si založí oba účty, dostanou jen jeden bonus. Akce platí do konce října.

mBank v rámci akce Návrat do školy slibuje až 500 korun k dětskému účtu a až tisícovku k mládežnickému účtu. „Podmínkou je založit mKonto pro děti a poslat na něj kapesné. My pošleme stejnou částkou až do výše 500 korun,“ říká mluvčí Kristýna Dolejšová. Klientům ve věku 15 až 18 let přihodí banka až tisícovku – podmínkou je založit si účet mKonto #navlastnítriko a zaplatit alespoň jednou mobilem nebo hodinkami.

Air Bank pošle dětem do 14 let na nově založený účet 300 korun bez dalších podmínek. Akce trvá do 30. září.

Založení dětského účtu je u všech bank podobné: pokud už rodiče jsou klienty banky, většinou můžou dětský účet založit online, potřebné dokumenty naskenovat a poslat. Přesto je ale ve většině případů nakonec nutné se stavit na pobočce k poslednímu podpisu. Zcela běžné je to pak v případě, kdy rodiče uzavírají účty pro děti u banky, kde sami účet nemají.

U účtů pro děti do 15 let požadují banky většinou dva doklady totožnosti rodiče a rodný list dítěte, někdy i pas dítěte a telefonní číslo kvůli mobilním aplikacím.

Mládež od 15 do 18 let si může většinou účet uzavřít sama. Opět musí předložit dva doklady totožnosti, například občanský průkaz a pas nebo ISIC kartu.

Jaké je úročení dětských účtů?

Při výběru dětských účtů, ať už klasických či spořicích, se můžete řídit i podle aktuální nabídky zhodnocení vkladů.

Zajímavé zhodnocení nabízejí pro spořící dětské účty Česká spořitelna a ČSOB, které slibují úrok 5 % za určitých podmínek.

U spořitelny ho malí klienti dostanou za to, když uspoří z kapesného alespoň 50 korun měsíčně. Jinak je úrok 4 % do výše 100 tisíc korun.

U ČSOB na 5 % dosáhne jen ten, kdo si posílá aspoň tisícovku měsíčně na investice. Bez nich je standardní sazba 4,5 % do 250 tisíc, s běžným účtem 4,75 %.

Pětiprocentní sazbu nabízí také Moneta Money Bank k běžnému dětskému účtu, a to až do výše 50 tisíc bez podmínek.

K dětskému účtu v Raiffeisenbank si lze sjednat spořicí účet s aktuální sazbou 4,5 % do milionu, podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc. mBank nabízí na spoření až 4,25 % do 800 tisíc. U nové Partners Banky je úrok na dětském spořícím účtu aktuálně 4,16 % bez stropu a dalších podmínek.

Creditas úročí vklady na dětském spořicím účtu momentálně 3,8 % do limitu 350 tisíc a 1,2 % nad tento limit. Navíc úročí i běžný dětský účet: 3,3 % do 50 tisíc.

Projděte si nabídky i podmínky účtů pro děti a mládež. Banky jsme seřadili podle abecedy.

Air Bank

Účet pro děti (8 až 14 let)

Rodič si může dítě ve věku 8 až 14 let přidat ke svému účtu zdarma jako dětského disponenta. Rodič jako vlastník účtu má o všem přehled a dítěti určuje pravidla. Konkrétně nastavuje limity, může kontrolovat zůstatek.

Dítě má k účtu zdarma vlastní debetní kartu nebo nálepku. Rodič zároveň na telefon dítěte může nainstalovat dětskou verzi aplikace My Air, kde dítě může sledovat například zůstatek účtu, může kontrolovat za co utrácí a na co a jak šetří.

K účtu je možné založit i účet na šetření, kam si dítě odkládá peníze i do konkrétních obálek a spoří tak s jasným účelem. Účet je úročen do výše 250 tisíc korun úrokovou sazbou 3,4 % ročně. Úroky platí pro nové i stávající klienty a nové i stávající vklady. Úrokovou sazbu garantuje banka do 10. října.

Rodiče účet pro děti mohou založit jak na pobočce, tak v internetovém bankovnictví nebo v aplikaci My Air. K založení potřebují rodný list dítěte, občanský průkaz nebo cestovní pas a jeho české telefonní číslo.

Aktuálně má banka k dětskému účtu speciální akci – pokud si klient Air Bank do 30. září založí v My Air nový účet dětský účet, získá dítě na tento účet 300 Kč (bez dalších podmínek).

Účet pro mladé od 15 do 18 let

Patnáctiletí a starší si mohou účet založit sami. Vedení je zdarma, stejně jako dvě karty, bez poplatku jsou výběry z více než 2000 bankomatů ve sdílené síti (bankomaty Air Bank, Komerční banky, Monety, UniCredit). Je možné si zdarma otevřít účet v dolarech nebo eurech. K dispozici je internetové bankovnictví a aplikace My Air.

Zájemci si můžou založit i spořicí účet, který se momentálně úročí sazbou 3,4 % ročně do výše 250 tisíc korun. K založení účtu jsou potřeba dva doklady totožnosti a české telefonní číslo.

Creditas

Richee účet Junior (6 až 17 let)

Před 15. narozeninami dítěte musí účet založit rodiče, kteří musí identifikovat dítě i sebe. U dětí ve věku od 6 do 14 let je třeba doložit rodný list. Dětí ve věku od 15 do 17 let včetně si mohou účet založit sami, doloží pouze doklad totožnosti.

K dispozici je digitální bankovnictví (pro PC, aplikace pro tablet i mobil). K účtu lze mít platební kartu fyzickou i virtuální, které lze propojit se službami Apple Pay, Google Pay a Garmin Pay. Dětský běžný účet má aktuálně úročení 3,3 % ročně do výše zůstatku 50 tisíc korun.

Založení, vedení, karty a další běžné úkony jsou bez poplatku, a to včetně neomezené možnosti vybírat z bankomatů kdekoli na světě. Rodiče mají přehled a kontrolu díky vlastnímu internetovému bankovnictví nebo mobilní aplikaci Creditas Banking.

Spoření Richee Junior (0 až 17 let)

Spořicí účet je možné založit i samostatně, bez nutnosti zřizovat běžný účet. Věk dítěte není u spořicího účtu zdola omezen. Aktuální úročení je 3,8 % pro část vkladu do 350 tisíc korun a 1,2 % pro část vkladu nad tento limit.

Česká spořitelna

Dětský účet (od 0 do 18 let)

Vedení účtu je zdarma, stejně jako elektronické transakce, platební karta a výběry hotovosti z bankomatů spořitelny. Do věku osmi let (tedy děti, které ještě nemohou mít platební kartu) mají jeden výběr hotovosti na přepážce zdarma.

Dítě, které je majitelem účtu (zákonný zástupce je disponentem), má možnost používat internetové a mobilní bankovnictví George a také platební kartu v souladu s přidělenými právy, o kterých rozhoduje zákonný zástupce. Dítě tak na základě rozhodnutí rodiče může používat bankovnictví buď aktivně, nebo pasivně jen k náhledu.

Rodič také rozhoduje o vydání platební karty, což je možné od osmi let věku dítěte. Pokud ji pro dítě chce, musí s ním dojít na pobočku a předložit doklad totožnosti, třeba pas.

Do 14 let nabízí banka speciální vzhled bankovní aplikace George. Od 15. roku věku si může dítě nastavit aktivní právo obsluhy účtu sám. Od 15 let může o kartu požádat i nezletilý majitel účtu.

Účet sjednává zákonný zástupce po předložení platného dokladu totožnosti – občanského průkazu, a rodného listu dítěte. Od 15 let věku dítěte je navíc zapotřebí i občanský průkaz dítěte.

Pokud po 18 letech dítě předloží potvrzení o studiu, může výhody studentského účtu využívat až do 26 let.

Banka nyní nabízí odměnu za pravidelné spoření a používání mobilního bankovnictví George. Mladí klienti tak mohou získat za pět měsíců až 500 Kč (5x100 Kč měsíčně, pokud se přihlásí alespoň jednou do měsíce do mobilního bankovnictví George).

Spořicí účet pro děti (0 až 18 let)

Má základní úrokovou sazbu 4 % ročně do limitu 100 tisíc korun. Když na účet přijde aspoň 50 tisíc měsíčně, navýší se úroková sauba na 5 %. Spořicí účet je bez poplatku a dítě si z něj může zdarma převést peníze na svůj dětský účet.

ČSOB

Dětský účet (0 až 18 let)

Od narození dítěte lze využívat účet jako takzvanou digitální kasičku, kde je pro všechny dostupný přehled o zůstatcích. V osmi letech mohou rodiče nechat dítěti vydat platební kartu, se kterou zaplatí v obchodě i na internetu. Design karty si může vybrat sám. Od 15 let může zadávat platby a platit mobilem. Rodiče však mají stále všechny kroky dítěte pod kontrolou a po celou dobu užívání dětského účtu mají rodiče i dítě přístup do aplikace ČSOB Smart.

Od 18. roku se dětský účet „pouze“ změní na Plus Konto a čerstvý dospělák už získává v jeho správě samostatnost. Zároveň v tuto dobu přichází jeho rodiče automaticky o možnost nakládat s tímto účtem.

Výběry z bankomatu jsou v bankomatech ČSOB a na poště zdarma. Mobilní i internetové bankovnictví má k dispozici i dítě, do 15 let ho využívá jen k náhledu, později už i aktivně.

Účet pro děti sjednají rodiče v aplikaci ČSOB Smart nebo ve vlastním internetovém bankovnictví. Stačí naskenovat rodný list dítěte, případně i jeho občanku, pokud už mu bylo 15 let. Účet lze případně založit i telefonicky nebo na pobočce.

Aktuálně banka nabízí k založení dětského účtu kapesné až 600 Kč. Stačí splnit tři „výzvy“. Za první přihlášení do mobilní aplikace ČSOB získá dítě odměnu 200 Kč. Dalších 200 Kč získá za první kapesné, které rodiče na účet zašlou (stačí poslat stovku). A za vyzkoušení platby kartou se připíše na účet dalších 200 Kč. Tato akce trvá do konce září.

Spořící účet

Mladí klienti si mohou také založit spořicí účet. Úroková sazba je standardně 4,5 % ročně do 250 000 Kč, s běžným účtem si dítě polepší na 4,75 %. A na 5 % ročně dosáhnou, pokud investují alespoň 1000 Kč měsíčně.

Fio banka

Fio nemá speciální dětské konto, ale zákonný zástupce může dětem založit standardní účet na pobočce. Založení ani vedení účtu nic nestojí, stejně jako běžné platby a platební karta. Výběry z Fio bankomatů jsou zdarma, s Visa kartou jsou neomezené výběry všude po světě. Platební kartu je možné vydat dítěti staršímu osmi let. Účet se řídí stejným ceníkem jako pro všechny ostatní klienty.

„Dětský, studentský účet se tedy liší hlavně tím, že má nastavené určité limity na platby a omezení pro provádění změn na účtu, které může provádět pouze zákonný zástupce,“ říká mluvčí banky Jakub Heřmánek.

Dítě má pasivní přístup k internetbankingu i smartbankingu, aby mohlo sledovat, co se na jeho účtu děje. Od 15 let pak může přejít na aktivní režim, kdy už může samo účet využívat stejně jako ostatní klienti.

K účtu je možné založit i spořicí účet, aktuálně se sazbou 3,2 % bez omezení výše vkladu.

Účet dítěti od jeho narození do 15 let založí zákonný zástupce na kterékoliv naší pobočce. Stačí přijít s dokladem totožnosti a rodným listem dítěte. V případě, že má rodič dítě zapsané v občanském průkazu/pasu, bude stačit tento doklad. Rodič musí být klientem banky. Mladiství od 15 do 18 let se při zakládání nového účtu identifikují průkazem totožnosti.

Komerční banka

Účet Start pro děti (6 až 15 let)

Nabízí internetové a mobilní bankovnictví pro dítě i rodiče. Notifikace o pohybech a zůstatku na účtu jsou zdarma, výběry hotovosti ve sdílené bankomatové síti jsou zdarma + dva výběry zdarma z jiných bankomatů nebo v zahraničí.

Dítě může mít kartu s dětským designem, například s kočičkou nebo pejskem nebo gamingovou postavičkou Poro. Některé designy pro banku vytvořila umělá inteligence.

K založení musí rodič předložit dva doklady totožnosti a rodný list dítěte a průkaz totožnosti, třeba pas.

V současné době má banka akci pro klienty do 18 let. Pokud vloží na účet minimálně 500 Kč, tak získají od banky 500 Kč. Akce platí pro nové klienty do 31. října.

Účet od 15 do 26 let

Vedení účtu je zdarma u tarifu Standard, který má jednu multiměnovou funkci a k dispozici až dvě platební karty s výběrem designu. Je možné vybrat i další nadstandardní služby, v takovém případě se za účet už platí.

Děti od 15 let si mohou účet založit sami. Na pobočce nebo online přes mobilní aplikaci. Potřebují k tomu občanský průkaz nebo cestovní pas. Dítě musí být občanem ČR.

Účet nabízí mobilní aplikace internetového bankovnictví pro iOS i Android, zdarma jsou všechny odchozí úhrady v korunách zadané přes internet nebo mobil, všechny domácí příchozí úhrady v korunách, zdarma jsou výběry hotovosti ze sdílené bankomatové sítě + dva výběry z jiných bankomatů nebo v zahraničí. Zdarma jsou také elektronické příchozí a odchozí SEPA úhrady.

Dětský spořící účet (0 až 18 let)

Zakládá se a obsluhuje v online bankovnictví KB+. Správa a vedení spořicího účtu je zdarma. Nabízí funkci spořicích obálek, kde si dítě může spořit na konkrétní věc. Převody plateb jsou zdarma.

Pro děti ve věku 0 až 15 let spořicí účet zakládá rodič nebo zákonný zástupce, od 15 do 18 let si dítě může založit spořicí účet i samo. Od šesti let může mít dítě aplikaci KB+ a účet z ní ovládat, do té doby spravuje spořicí účet rodič. Roční úroková sazba jsou dvě procenta do limitu 100 tisíc korun.

mBank

mKonto pro děti (od 0 do 15 let)

Zřízení a vedení účtu je zdarma. mKonto pro děti lze založit online, bez nutnosti navštívit pobočku. Stačí barevně naskenovat dva dokumenty – rodný list a občanský průkaz či pas dítěte a nahrát je do mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví. Druhý doklad je nutné předložit v případě, že klient žádá pro dítě i platební kartu, dítěti však musí být alespoň osm let. Smlouva se poté podepíše jednoduše SMSkou.

V případě, že má zákonný zástupce účet v mBank, může požádat o zřízení mKonta pro děti prostřednictvím mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví.

Majitelem účtu je dítě, které ale do dovršení 15 let plně zastupuje zákonný zástupce. Dítě získá pasivní přístup, tedy může nahlížet do účtu a přesouvat peníze mezi dalšími svými účty. Může vkládat, vybírat hotovost a platit s platební kartou k účtu.

Nyní má banka akci Návrat do školy, kdy s nově založeným účtem může dítě získat odměnu až 500 korun: prvních 250 Kč dostane, když zaplatí kartou v měsíci, kdy si založí účet. Dalších 250 Kč pak dostane, když zaplatí kartou ještě v následujícím měsíci.

mKonto #navlastnítriko (od 15 do 18 let)

Teenageři si ho mohou založit sami bez přítomnosti rodiče. Zřízení a vedení účtu je zdarma. Žádost je možné vyplnit online, smlouva se pak podepisuje na pobočce, nutný je doklad totožnosti. K dispozici je internetové bankovnictví i mobilní aplikace. Tři výběry z bankomatu jsou zdarma, další už stojí 29 korun. Je možné si zřídit eKartu (virtuální karta pro nákupy na internetu).

K účtu si lze založit až čtyři spořicí účty eMax Plus, na kterých mBank nabízí do konce září úrokovou sazbu 3 % bez podmínek do výše 500 tisíc korun. Druhou variantou je spořicí účet mSpoření, díky kterému si může odkládat peníze stranou při každém nákupu. Částku si sám určí. Na mSpoření je do konce září sazba 4,25 %.

mBank teď studentům nabízí také možnost získat platební prsten za zvýhodněnou cenu 1249 Kč, akce ale trvá jen do 3. září.

Moneta Money Bank

Dětský účet

Účet je možné založit od 8 do 16 let (včetně), veden je pak do 18 let věku dítěte.

Založí ho rodiče online nebo na pobočce. Pro založení je nutný rodný list a občanský průkaz nebo pas dítěte (od 15 let pouze občanský průkaz). V případě návštěvy pobočky je nutná přítomnost rodiče i dítěte. Založení a správa účtu jsou zdarma.

Účet lze přidat v aplikaci mobilního bankovnictví Smart banka, kde rodič svému dítěti může transakce kontrolovat a případně nastavit limity plateb nebo účet uzamknout.

Při založení účtu získá dítě k okamžitému používání fyzickou kartu. Po dosažení 15 let si ji pak může nahrát do mobilu a platit a vybírat hotovost pomocí Apple Pay, Google Pay či chytrých hodinek.

V rámci běžného dětského účtu získá dítě automaticky i spořicí účet se sazbou 5 % ročně do výše 50 tisíc korun.

Partners banka

Dětský účet (od 6 do 18 let)

Založit ho mohou rodiče přímo ve své mobilní aplikaci, pokud už jsou klienty banky. Pokud nejsou, účet založí ověřením se před bankovní identitu (musí mít tedy účet u jiné banky).

Dítě má v telefonu vlastní mobilní aplikaci s dětským designem a funkcemi, od 13 let může mít mobilní aplikace i klasický design bez dětských motivů (případně si ho dítě může zvolit už dříve).

Rodiče mohou na účet dítěti posílat kapesné i za úkoly, které mu zadají – například Uklidit pokoj za 50 Kč. Rodič potvrzuje, že úkol splněn a peníze jsou z účtu rodiče poslány na účet dítěte.

Peníze patří dítěti, rodič je nemůže vybrat a nevztahují se na ně ani exekuce nebo blokace.

K dětskému kontu banka vydává virtuální i fyzické karty s dětským nebo „dospěláckým“ designem. Výběry ze všech bankomatů v Česku i zahraničí jsou zdarma.

Limity a kanály plateb určuje rodič. V aplikaci je možné přidat kartu do peněženky Apple Pay i Google Pay. Dítě může zadávat platby, rodič je schvaluje.

V 18 letech si dítě založí svůj vlastní účet a převede si na něj peníze z dětského účtu.

Je možné založit i dětský spořicí účet, nyní banka na něm nabízí úrok 4,16 % bez omezení. Lze v něm nastavit spořící cíle.

Raiffeisenbank

Aktivní účet pro děti a studenty

Je možné ho založit už od narození dítěte a platí do 26 let. Jeho součástí je například neomezený počet tuzemských a euro plateb, výběry ze všech bankomatů na celém světě zdarma, až dvě platební karty pro studenty a děti starší osmi let. K dispozici je služba multiměna zdarma, která nabízí až 18 měn pod jedním číslem účtu.

Účet se ovládá přes mobilní nebo internetové bankovnictví.

Nezletilým musí účet založit zákonný zástupce, potřeba jsou doklad totožnosti, rodný list dítěte a ideálně i mobilní telefon, aby bylo možné zároveň nastavit mobilní aplikaci. Pokud je klient starší 18 let, může si účet sjednat online.

Účet je zdarma až do věku 26 let, pokud majitel předloží potvrzení o studiu, platnou ISIC kartu nebo kartu EYCA Student.

Aktuálně banka nabízí novým klientům s českým občanstvím ve věku od 8 do 17 let bonus 3x300 Kč. Bonus získají, pokud tři měsíce po sobě v každém z nich zaplatí v online nebo kamenném obchodě alespoň 3x platební kartou.

Pro klienty starší 18 let, tedy plnoleté studenty, pak nabízí bonus 6x500 Kč. Stačí šest měsíců po sobě v každém z nich zaplatit v online nebo kamenném obchodě alespoň 10x platební kartou. Obě akce platí do konce listopadu.

Na spořicím účtu lze aktuálně získat sazbu 4,5 % pro vklady do milionu korun, podmínkou jsou aspoň tři platby kartou měsíčně.

UniCredit Bank

Dětský účet (od 0 do 15 let)

Založení a vedení je zdarma. Součástí je platební karta pro děti starší osmi let, lze na ní nastavit limity. Rodiče si dětský účet přidají do svého online bankingu a smart bankingu a nastaví v něm limity pro výběry a platby.

Do osmi let děti mohou děti pasivně nahlížet na zůstatky a transakce v mobilní aplikace a internetovém bankovnictví, od osmi let můžou provádět aktivní operace za podmínek určených bankou a rodičem. Výběry hotovosti ze všech bankomatů skupiny UniCredit v Česku a v zahraničí jsou zdarma.

Dětský účet sjednají rodiče na pobočce, kam se s sebou musí vzít doklad totožnosti a rodný list dítěte. Pokud má dítě vlastní doklad totožnosti, vezmou i ten.

Součástí dětského účtu je i účet vedený v korunách na spoření s ročním úrokem 3,5 % do 100 000 korun vkladu. Sazbu banka garantuje do konce září.

Od 15 let dítěte přechází dětský účet do balíčku Start.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

