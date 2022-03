Air Bank snižuje minimální věk pro dětský účet

Air Bank snížila minimální věkovou hranici pro používání dětského účtu na osm let. Dosud měla hranici 10 let věku – nejvyšší mezi bankami, které dětský účet nabízejí.

V případě Air Bank nejde o klasický dětský účet – dítě může být do 15. narozenin pouze disponentem. Majitelem účtu je tedy zákonný zástupce dítěte, dítě může využívat platební kartu nebo nálepku pro placení v obchodech a výběry z bankomatů.

Air Bank tak srovnala minimální věkový limit s většinou konkurenčních bank. Od osmi let umožňují využívat účet s platební kartou Česká spořitelna, ČSOB, Fio, mBank, Moneta, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. V Komerční bance a Creditas to jde dokonce už od šesti let.

„Snížením věkového limitu pro udělení disponentských práv vycházíme vstříc našim klientům, kteří chtějí své děti učit zacházet s digitálními penězi už v raném věku. Díky posílání kapesného přímo na účet totiž mají jednoduchý přehled o tom, jak dítě s penězi hospodaří. Majiteli účtu jsou přitom právě rodiče, kteří tak mohou dítěti nastavit různá oprávnění a limity podle vlastního uvážení a samozřejmě je i podle potřeby kdykoliv měnit,“ říká Filip Zavřel, vedoucí oddělení Každodenní služby v Air Bank.

„Do budoucna zvažujeme také možnosti, jak dětem vedle používání běžného účtu usnadnit i spoření,“ dodává Zavřel.

