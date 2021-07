K dětskému účtu dáme 600 Kč kapesné, láká banka

ČSOB spustila akci na podporu svého dětského účtu. Podobně jako v předchozích letech nabízí „kapesné“ v celkové výši až 600 korun. Tentokrát ne jako stovku měsíčně po dobu půl roku, ale jako třikrát 200 korun při postupném splnění podmínek. Shodnou kampaň má ČSOB i pro značku Poštovní spořitelna.

Akce se týká nových účtů založených od začátku července do konce října. Musí jít o děti od osmi do dovršení 18 let, které v posledních dvanácti měsících neměly v ČSOB nebo Poštovní spořitelně žádný platební účet.

Základní podmínkou pro získání odměny je založení běžného účtu Plus konto (nebo Poštovní konto) s platební kartou. Nezletilému ho může sjednat rodič nebo jiný zákonný zástupce, a to buď osobně na pobočce (včetně České pošty), nebo přes své internetové bankovnictví.

Pro získání první části odměny ve výši 200 Kč si stačí do konce října založit nový účet. Pro druhou část – dalších 200 Kč – je potřeba aspoň jednou zaplatit kartou, a to libovolnou částku v kamenném obchodě nebo na internetu (do 30 dnů od otevření účtu). Třetí část – zbývajících 200 Kč – pak získá ten, kdo se přihlásí do mobilní aplikace (do 30 dnů od otevření účtu).

Dítě může platit kartou od osmi let věku. Základní limity jsou 500 Kč týdně do 15 let a 200 Kč týdne do 18 let, rodič je může změnit. Od patnácti let může dítě zadávat i platební příkazy, platit mobilem nebo hodinkami.

Účet nazvaný Plus konto je pro děti bez poplatků za vedení a základní služby. Z podmínek nevyplývá, že rodič také musí mít běžný účet v ČSOB. Dodejme, že i pro dospělé je Plus konto od letošního dubna automaticky bez poplatku za vedení – banka zrušila dosavadní podmínku, že na účet muselo přijít aspoň 10 tisíc měsíčně.

Dětské účty nabízejí i konkurenční banky. Na přímý bonus formou „kapesného“ momentálně žádná další neláká, například Creditas ale stále připisuje nadprůměrný úrok 1,5 % pro vklady do 50 tisíc. Podrobnější informace a porovnání dětských účtů jsme přinesli v loňském přehledu, jeho aktualizaci chystáme na začátku školního roku.

