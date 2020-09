Studenti dostanou tisíce. Stačí, když vyzkoušejí účet

K nově založeným účtům nabízí řada bank v září bonusy, které je snadné získat. V některých případech nemusí jít ani o studenta, stačí se vejít do 26 let nebo vyzkoušet klasický účet pro dospělé.

Studenti si můžou na začátku školního roku přilepšit díky speciálním akcím bank. Studentské účty jsou bez poplatků za vedení i základní služby. K získání odměny není potřeba posílat si na ně pravidelný příjem nebo je nějak pravidelně používat. Banky věří, že díky tomu už v mládí získají budoucího věrného – a občas trochu platícího – klienta.

Až 1500 korun nabízí mBank při založení mKonta ve variantě nazvané #navlastnitriko. Oproti konkurenci omezuje nabídku jenom na nové klienty ve věku od 15 do 18 let, potvrzení o studiu není nutné.

První pětistovku dostanou, když si mKonto do sedmi dnů od otevření spárují s mobilní aplikací. Druhou, když do konce následujícího kalendářního měsíce zaplatí aspoň pětkrát mobilem nebo hodinkami. A třetí pětistovka přijde za dalších pět plateb mobilem nebo hodinkami, provedených během druhého měsíce po měsíci otevření účtu.

Akci s heslem „1000 cash“ rozjela ČSOB. Tisícovku nabízí novým klientům ve věku od 18 do 26 let, kteří si do konce září založí běžný účet Plus konto a splní jednoduché podmínky: Nejpozději do 30 dnů od založení účtu se přihlásí do mobilní aplikace a aspoň jednou zaplatí kartou, mobilem nebo hodinkami v jakékoliv výši.

Sedm stovek dá nováčkům Komerční banka. Uvítací bonus má dvě části: Prvních 350 korun získá ten, kdo si do konce října založí a aktivuje studentský účet nazvaný G2.2. Dalších 350 korun přidá banka za předložení platné ISIC karty vydané v České republice. Jedinou podmínkou je, že do konce října proběhla na účtu aspoň jedna bankovní operace – například příchozí platba. Studentský účet od KB se dá využívat až do 30 let, ale jenom s potvrzením o studiu nebo ISIC kartou.

Raiffeisenbank láká nováčky od 15 let do 26 let na akci nazvanou Čas na nadupaný účet zdarma. Jednorázovou odměnu 555 korun dá, když si do 30. září sjednají Aktivní účet pro studenty. Jedinou podmínkou je pak – do 31. října – aspoň jednou zaplatit debetní kartou vydanou k účtu, a to jakoukoliv částku.

Podrobné podmínky akce řeší i spekulanty. Pokud klient zruší účet v Raiffce dřív než po roce od jeho zřízení, musí bance bonus vrátit. Výjimkou je výpověď smlouvy kvůli změnám smluvních podmínek (tedy jejich případné zhoršení). Zmíněný účet je nicméně zdarma a bez dalších podmínek, záleží tedy jenom na studentovi, jak moc – a jestli vůbec – ho bude během roku skutečně používat.

UniCredit Bank prodloužila dvě akce z první poloviny roku. Noví klienti si mohou vybrat. Pro studenty bude zřejmě atraktivnější ta, která nabízí 12 lístků do multikin sítě CineStar a tříleté členství ve věrnostním programu těchto kin zdarma. Jedinou podmínkou je založit si běžný účet nazvaný U konto pro mladé. To je bez poplatků i dalších podmínek (zatímco klienti nad 26 let si musí na U konto posílat každý měsíc aspoň 12 tisíc korun, aby se vyhnuli paušálu 199 korun měsíčně).

Kdo hodně utrácí, možná dá před vstupenkami do kina přednost takzvaného cashbacku: Při založení účtu do konce listopadu bude UniCredit vracet jedno procento ze všech plateb kartou po dobu jednoho roku. Během dvanácti měsíců vrátí maximálně 2500 korun – k tomu je však potřeba zaplatit v součtu čtvrt milionu korun, tedy v průměru něco přes 20 tisíc měsíčně. Nejrychleji lze celou odměnu vyčerpat zhruba za čtvrt roku, protože měsíční strop je 1000 korun. Když se domluví víc kamarádů, můžou dosáhnout dokonce na tři procenta díky odměně za doporučení.

Sberbank má akci, kterou může využít kdokoliv. Podmínky už jsou ale pro studenty komplikovanější. K běžnému účtu dá banka po roce „odměnu za věrnost“ 1234 korun, pokud klientovi každý měsíc přijde na účet přinejmenším 12 345 korun (nemusí tam zůstat dlouho) a současně každý měsíc aspoň pětkrát zaplatí kartou. Vedení účtu s názvem Fér účet Plus je bez poplatků při aspoň pěti platbách kartou měsíčně, jinak si banka strhává paušál 199 korun.

Jestli do té doby nezmění podmínky, měla by Sberbank takovou odměnu dávat opakovaně po každých dvanácti měsících. A dalších 1234 korun nabízí jako „odměnu za mobilitu“. To znamená, že do Sberbank převedete svůj účet z jiné banky včetně platebního styku. Když pak ve třech měsících za sebou (nejpozději do půl roku po převodu) splníte podmínku pro bezplatné vedení účtu (pět plateb kartou), připíše vám banka odměnu na účet – jednorázově.

Mnohem dostupnější je bonus 1000 korun při založení běžného účtu Tom Plus v Moneta Money Bank. Jedinou podmínkou je, že nový klient nejpozději v dalším měsíci od sjednání účtu zaplatí kartou v součtu aspoň 1000 korun. Účet Tom Plus sice není speciálně pro studenty, ale je úplně bez poplatků a bez podmínek, takže na něj snadno dosáhne každý.



Pět stovek za vyzkoušení bezplatného běžného účtu nabízí Equa bank. Podmínkou je provést aspoň jednu platbu prostřednictvím mobilní aplikace – stačí zadat odchozí platbu. Pozor: Účet s bonusem je potřeba založit si přes speciální odkaz, dostupný třeba na facebookovém profilu banky.

Speciální studentský účet mají také Fio banka nebo Česká spořitelna. Zájemci od 18 let věku si kromě toho mohou založit i klasický účet („pro dospělé“) v jakékoliv další bance. Podle dostupných informací ale žádná momentálně nenabízí takovou odměnu, která by se do našeho porovnání vešla.

