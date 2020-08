Banky lákají na odměny, ČSOB dává mladým tisícovku

ČSOB láká mladé lidi a studenty ve věku od 18 do 26 let na tisícikorunu k založení účtu. Odměnu získá ten, kdo si nově založí Plus Konto a následně provede platbu kartou a přihlásí se do bankovní aplikace ČSOB.

Plus Konto je kmenovým běžným účtem ČSOB, na kterém jsou zdarma základní transakce nebo výběry z bankomatů ČSOB. Lidé do 26 let navíc mají bez podmínek zdarma i vedení účtu.

Mladé klienty ČSOB láká i na soutěž o iPhone 11. Do slosování o něj bude zařazen každý klient do 26 let, který do konce září splní stejné podmínky jako pro získání tisícikorunového bonusu.

Kdo šetří, má tyhle tři Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry automatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem.

Nové klienty na různé bonusy lákají i další banky. Například Equa bank do konce srpna zvýšila odměnu za doporučení ze 100 na 300 korun. Získá ji klient Equa bank, který nového klienta do banky přivede a získá ji i nový klient. Podmínkou je založení účtu on-line a do dvou měsíců alespoň jedna platba kartou.

Doporučitelskou akci má nyní aktivní třeba i UniCredit Bank. Tomu, kdo nového klienta doporučí, slibuje procento z jeho karetních transakcí v příštích dvanácti měsících. Kdo doporučí alespoň tři klienty, dostane 2 % z jejich transkací, kdo alespoň tři, dostane se na 3 %. Za měsíc lze takto nejvíce získat 200 korun.

Air Bank zase do konce srpna láká na založení účtu, ke kterému nabízí akci „10 % zpět“. Banka novým klientům v prvních dvou měsících po aktivaci účtu vrátí deset procent z útrat platební kartou, maximálně jde o 500 korun.

