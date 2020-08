Banky lákají na odměny, ČSOB dá mladým tisícovku

ČSOB láká mladé lidi a studenty ve věku od 18 do 26 let na tisícikorunu k založení účtu. Odměnu získá ten, kdo si nově založí Plus Konto a následně provede platbu kartou a přihlásí se do bankovní aplikace ČSOB.

Plus Konto je kmenovým běžným účtem ČSOB, na kterém jsou zdarma základní transakce nebo výběry z bankomatů ČSOB. Lidé do 26 let navíc mají bez podmínek zdarma i vedení účtu.

Mladé klienty ČSOB láká i na soutěž o iPhone 11. Do slosování o něj bude zařazen každý klient do 26 let, který do konce září splní stejné podmínky jako pro získání tisícikorunového bonusu.

Nové klienty na různé bonusy lákají i další banky. Například Equa bank do konce srpna zvýšila odměnu za doporučení ze 100 na 300 korun. Získá ji klient Equa bank, který nového klienta do banky přivede a získá ji i nový klient. Podmínkou je založení účtu on-line a do dvou měsíců alespoň jedna platba kartou.

Doporučitelskou akci má nyní aktivní třeba i UniCredit Bank. Tomu, kdo nového klienta doporučí, slibuje procento z jeho karetních transakcí v příštích dvanácti měsících. Kdo doporučí alespoň tři klienty, dostane 2 % z jejich transkací, kdo alespoň tři, dostane se na 3 %. Za měsíc lze takto nejvíce získat 200 korun.

Air Bank zase do konce srpna láká na založení účtu, ke kterému nabízí akci „10 % zpět“. Banka novým klientům v prvních dvou měsících po aktivaci účtu vrátí deset procent z útrat platební kartou, maximálně jde o 500 korun.

