Vyvolají strach a dostanou vás pod tlak, experti odhalují praktiky kyberšmejdů

Anna Kubešková | rubrika: Rozhovor | 5. 2. 2026
Dveře k citlivým informacím i penězům otvírají kyberpodvodníkům emoce. Dokážou vzbudit jak důvěru, tak strach. Shodují se na tom hosté Finmag podcastu – Andrea Komárková z útvaru Detekce digitálních a karetních podvodů v ČSOB a Pavel Gistinger z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).

Kyberbezpečnost není téma jenom pro ajťáky, jak si donedávna myslela většina z nás. Podle Andrey Komárkové je to naopak téma právě pro obyčejné lidi, na které podvodníci často cílí. „Realita je taková, že každý typ podvodu, včetně toho kybernetického, směřuje na nás, na jednotlivce,“ říká.

Jakým způsobem si nás podvodníci zpraacovávají? „Jde o manipulativní techniku, která má za příčinu, že se člověk rozhodne tak, jak by se za normálních okolností nerozhodl,“ vysvětluje Pavel Gistinger, podplukovník speciálního odboru NCTEKK Policie České republiky, metodu, které se říká sociální inženýrství. 

Hlavní cíl? Vyvolat v oběti emoce – nejčastěji strach – a pocit, že musí jednat hned, časový tlak.

Falešní bankéři i policisté

Že jsou kyberpodvody pořád „trendy“, dokazuje i neustále roustoucí výše škod. „Bavíme se řádově o miliardách korun,“ upozorňuje Komárková. 

Jak se ubránit hackerům? Žádná univerzální „krabička“ neexistuje, varuje expertJak se ubránit hackerům? Žádná univerzální „krabička“ neexistuje, varuje expert

„Procentuální podíl kyberpodvodů na trestné činnosti stoupá, za loňský rok to bylo téměř dvanáct a půl procenta z celkové trestné činnosti,“ dodává Gistinger. Do šesti let se prý podle posledních prognóz můžeme dostat až ke třetině veškeré trestné činnosti. 

Nejčastějším podvodem jsou dnes podle Komárkové falešní bankéři nebo kriminalisté. „Podvodník se ozve osobě, která je pověřená spravováním financí firmy, a řekne, že prostředky firmy jsou ohrožené a je třeba okamžitě jednat,“ popisuje nejčastější scénář. Pod tlakem pak dojde k převodu peněz nebo sdílení citlivých údajů.

Podle Gistingera se s takovým případem setkal každý policista. Dopadnout takové útočníky však není vůbec jednoduché. „Jedná se o velmi zdlouhavý a složitý proces. Začínáme výslechem oznamovatele, následně dochází ke komunikaci s bankami a snažíme se zachránit ty peníze, které byly odčerpány na jiné bankovní účty.”

Vzdělání jako prevence

Jak se bránit takovým útokům? Jedním ze základních opatření je podle Komárkové pravidlo čtyř očí, kdy se firma nespoléhá jen na jednoho konkrétního zaměstnance. Oba hosté se ale shodují hlavně na tom, že klíčem k úspěšné prevenci před kybernetickými útoky je vzdělávání.

Velmi prospěšná je i mezioborová spolupráce, tedy právě například úzká komunikace mezi bankami a policií. „Společně s policií se dlouhodobě věnujeme kampaním a osvětám, loni jsme proškolili přes milion občanů,“ říká za ČSOB Komárková.

Banka si navíc pro letošek vytkla nový cíl: proškolit na poli kyberbezpečnosti na 250 tisíc firem a institucí. „Každá společnost, instituce, by se měla věnovat vzdělávání,“ je přesvědčena Komárková.

(...)

Co dalšího se v podcastu dozvíte:

  • Jak přesně se chránit a jak reagovat, když už na nás někdo zaútočí?
  • Jak přesně probíhá podvod s falešným bankéřem?
  • Jaké jsou další klasické podvody?
  • Jaké technologie používají banky, aby odhalily podvody v reálném čase?
  • Jak probíhá policejní vyšetřování kyberpodvodu?

Anna Kubešková

Vystudovala mezinárodní vztahy a po škole se stala redaktorkou České televize. Dlouhodobě se zabývá PR, sociálními sítěmi a střihem. Ve své redaktorské a editorské činnosti se zaměřuje především na ekonomiku a sport. Další články autora.

