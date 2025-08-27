Peníze.cz
Do představenstva ČSOB míří další žena. Karin Van Hoecke se zaměří na inovace

redakce Peníze.CZ | rubrika: Aktuality | 27. 8. 2025
Zdroj: Shutterstock

Zhruba dva týdny poté, co ČSOB oznámila odchod členky představenstva Michaely Bauer, má skupina už náhradu, opět ženu. „Novou členkou představenstva se od 1. listopadu 2025 stane Karin Van Hoecke. Přichází z belgické divize mateřské skupiny KBC, kde byla posledních sedm let výkonnou ředitelkou pro digitální transformaci a data,“ uvádí skupina ČSOB.

Prioritou Karin Van Hoecke budou především inovace, dohlížet bude i na strategii nového rozvojového útvaru „Ecosphere“, který zahrnuje také budování partnerství s externími partnery. Převezme zodpovědnost i za oblasti daily banking a mezinárodní acquiring a společnosti Skip Pay, Igluu a Ušetřeno.cz.

Michaela Bauer končí v ČSOB. Míří do nové funkce

„Karin je velmi zkušená a osvědčená manažerka. Její hlavní misí bude řízení strategických inovačních aktivit, včetně digitálních inovací, s důrazem na spokojenost klientů a poskytování nejvhodnějších řešení jejich potřeb. Inovace jsou pro naši skupinu klíčové, a proto věřím, že pod jejím vedením se nám podaří tuto oblast ještě více posílit a posunout kupředu,“ říká generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek.

K tomu Karin Van Hoecke doplňuje: „ČSOB má ve skupině KBC velký kredit a české finanční prostředí je vysoce konkurenční a v řadě inovací udává trend. Věřím proto, že společně dokážeme rozvíjet služby, které budou pro klienty ještě dostupnější, personalizovanější a přínosnější.“ Její nominace podléhá vyjádření ČNB.

Karin Van Hoecke byla výkonnou ředitelkou pro digitální transformaci a data v belgické divizi KBC od roku 2018. Do skupiny KBC přišla už v roce 1998, kdy začínala v trainee programu. Postupně prošla řadou manažerských a expertních rolí. Byla například výkonnou ředitelkou retailového segmentu, vedla Trade Finance nebo byla ředitelkou retailové pobočky KBC.

Vystudovala magisterský obor politických a sociálních věd na Univerzitě v Gentu a získala titul MBA na Univerzitě v Antverpách. Kromě rodného nizozemského jazyka hovoří anglicky a francouzsky.

Od 1. října 2025 se zároveň změní zodpovědnosti jednotlivých členů představenstva skupiny ČSOB, a tedy jim podřízené oblasti. Celou novou organizační strukturu skupiny ČSOB platnou od 1. října 2025 zveřejnila banka zde.

