Michaela Bauer končí v představenstvu i v celé skupině ČSOB

Michaela Bauer, členka představenstva skupiny ČSOB, se rozhodla k 11. srpnu ukončit své působení ve skupině ČSOB a vydat se novou kariérní cestou. Banka o tom dnes bez dalších podrobností informovala v oficiálním oznámení.
Michaela Bauer zahájila svou kariéru v KBC Group, vlastníkovi ČSOB, v roce 2002. Od července 2021 je členkou představenstva ČSOB – měla odpovědnost za klíčové oblasti digitální transformace, jako jsou inovace, informační technologie, data, digitalizace, denní bankovnictví a provozní řízení (operations).
„Pod jejím vedením došlo mimo jiné k zásadnímu rozvoji využití AI ve skupině a zejména pak k rozvoji virtuální asistentky Kate či k posílení využití dat v řízení a zákaznické zkušenosti. Jako Chief Innovation and Operations Officer řídila také lokální implementaci strategických projektů skupiny KBC,“ připomíná banka v dnešním oznámení.
Před jmenováním do představenstva ČSOB prošla Michaela Bauer (za svobodna Lhotková) řadou manažerských pozic – od řízení úvěrových týmů, přes vedení segmentu firemního bankovnictví až po členství v představenstvu tehdejší Hypoteční banky, kde měla na starosti finance a rizika. V roce 2017 převzala odpovědnost za oblast plateb a spotřebitelského financování.
Kromě svých rolí v rámci banky zastávala také pozici předsedkyně dozorčí rady Bankovní identity a byla členkou dozorčích rad společností Skip Pay, Igluu, Green0meter a Ušetřeno.
„Michaele chci upřímně poděkovat za její energii, vizi a lidskost, se kterou pomáhala posouvat naši skupinu do digitální budoucnosti. Byla významnou součástí představenstva a silným tahounem mnoha transformačních iniciativ. Do další profesní etapy jí přeji mnoho radosti a úspěchů,“ říká generální ředitel ČSOB Aleš Blažek.
Michaela Bauer byla jedinou ženou v současném představenstvu ČSOB a dlouhodobě jednou z nejvýše postavených žen ve vedení tuzemských bank.
„O novém personálním uspořádání v rámci představenstva skupiny budeme informovat v blízké době,“ dodává ČSOB.
