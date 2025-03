Na zadání platby jste čekali dvě hodiny. Proměna největší banky očima pamětníka

Česká spořitelna letos slaví 200 let své existence. V redakci jsme hledali někoho, komu zásadním způsobem ovlivnila život. Vy jste do do banky nastoupil před téměř 27 lety hned po škole jako provozní účetní. Pracujete v ní doteď – už jako vysoce postavený manažer. Byl jste u všech novinek v bankovnictví, které od 90. let prošlo zásadním přerodem. Jak byste popsal vývoj od vašeho nástupu po současnost?

Na začátku byl jen papír, tužka, vkladní knížka. Posílali jsme peníze tam a zpět, občas jsme poskytli úvěr. Všechno se dělalo manuálně na daném místě, vždy jen pro jednoho klienta, vše trvalo dlouho. Postupně se ale služby digitalizovaly. Dnes je naše práce díky technologiím úplně jiná než před čtvrt stoletím. Zůstalo jen to nejdůležitější – vztah s klientem.

Co sám považuje za největší zlom v novodobé historii spořitelny?

Pro mě to bylo internetové bankovnictví Servis 24. Šlo o první digitální službu, kterou jsme zavedli v roce 2001. Do té doby jsme měli na pobočce v Litovli, kde jsem tehdy pracoval, čekací dobu klientů na podání platebního příkazu i 140 minut. Představte si malou halu, kde čeká 70 rozhořčených lidí přes dvě hodiny. Celé to trvalo velmi dlouho – bankéř musel přijmout papírový příkaz od klienta, naťukat ho do počítače, zkontrolovat, dát ke kontrole znovu klientovi… Díky Servisu 24 se všechno zrychlilo a ulevilo od rutiny. Mohli jsme se víc věnovat klasickému poradenství. Pro mě to byl první a zásadní zlom, na který nezapomenu.

Jak vlastně vaše kariéra v České spořitelně začala?

Po studiu na vyšší odborné škole jsem hledal práci. A našel ji přes otce, který měl kontakt na personalistku v olomoucké pobočce České spořitelny. V roce 1998 jsem tam nastoupil na zcela základní pozici, ta se jmenovala provozní účetní. Zadával jsem papírové příkazy do počítače, aby se poslaly transakce. Dnes se dělá 99 procent transakcí digitálně. Po necelých dvou letech jsem se vypracoval a nově měl na starosti účetní uzávěrky podnikatelského sektoru. Ty se sehrávaly na takové velké diskety, to už je opravdu historie. Chybovost byla velká, ale naštěstí jsme dělali tři zálohy, tak se to povedlo vždy zvládnout.

V roce 1999 koupila spořitelnu rakouská společnost Erste a přišla velká restrukturalizace. Jak jste tuto dobu prožíval?

Spousta lidí tehdy odešla, já jsem byl v účtárně a moc nevěděl co vlastně bude, ale měl jsem chuť dělat zajímavé věci. A tak jsem zareagoval na nabídku volné pozice, která se jmenovala trenér prodejních dovedností. Nevybrali mě. Ale přišla za mnou tehdejší ředitelka a nabídla mi jiné místo – šéfa malé pobočky v Litovli.

Tak to byla zajímavá nabídka, že?

Tehdy jsem si říkal, že se mi splnil sen – vést vlastní pobočku a navíc s osmi kolegyněmi. Do přechodu pod Erste se banka zaměřovala jen na své základní funkce – občas někomu půjčit a pomáhat s platebním stykem těm, kteří si založili sporožiro. Na konci 90. let se ale nabídka služeb významně rozrostla – zakládalo se hodně účtů, začínalo se platit kartami, přibývalo bankomatů. A my jsme měli přilákat nové klienty. A to se dařilo. Jenže po dvou letech za mnou přijela moje nadřízená a řekla, že potřebuje, abych se postaral o skupinu bankéřů v Olomouci.

Takže další nová výzva?

Přesně. Podmínkou bylo, že si dodělám vysokou školu. Začal jsem studovat dálkově v Ostravě a pak i prezenčně s vlastním studijním plánem. Dostal jsem na starosti bankéře, kteří měli bohatější klientelu a byznys s nimi se dělal dobře. A protože jsme měli výsledky, dostal jsem na starosti po nějaké době ještě dalších deset malých poboček na Olomoucku.

Filip Belant Foto: Česká spořitelna Vystudoval ekonomii na Technické univerzitě v Ostravě. V České spořitelně pracuje 27 let.

Začínal na pobočce v Olomouci a postupně se vypracoval na řadu manažerských pozic v prodejní síti. V posledních několika letech byl ředitelem zodpovědným za podporu a rozvoj celé pobočkové sítě. Následně Tribe Leadem, který měl na starost financování spotřeby, včetně péče o zákazníky a financování bydlení (hypotečních produktů).

V současnosti již několik let zodpovídá za veškeré produktové inovace, digitální řešení v podobě nových produktů a služeb.

A pořád se vám v bance líbilo?

Součástí kariéry musí být i to, že narazíte na dobré lidi. A občas se stane, že dostanete šéfa, se kterým úplně neoceníte spolupráci. Ředitelka, pod kterou jsem od začátku pracoval, odešla. A přišel mladý ambiciózní člověk s jiným postojem. Za mě nesplňoval to, co si myslím, že by šéf měl mít. Tehdy jsem uvažoval o tom, že si najdu místo někde jinde a už jsem také hledal. Jenže shodou náhod se otevřelo manažerské místo v back office v Novém Jičíně.

A dostal jste ho.

Ano. Toto oddělení dělalo činnosti, které byly repetitivní a nepotřebovali jste k nim klienty. Byl jsem tam jediný muž a 117 žen. Bylo to hrozně fajn, protože kolegové v back office jsou trošku jiní než bankéři. Pracovalo tam hodně žen při rodičovské dovolené, a když se o ně dobře staráte, tak jsou velmi spokojené a vděčné. I když jejich mzda není zrovna vysoká. Mám takové dvouleté etapy, takže opět po dvou letech zazvonil telefon.

Jaká nabídka přišla tentokrát?

Jít do Ostravy, kde má spořitelna vymáhací centrum. Zaměstnanci tam volají klientům, aby s nimi vyřešili jejich aktuální dlužné splátky a nabízejí jim možnosti řešení. Nabídku jsem přijal. Ale protože jsem to do té doby nedělal, neměl s tím zkušenosti, musel jsem nové nadřízené, která je mimochodem mojí šéfkou dodnes, dokázat, že na to mám. Byla to hodně zajímavá zkušenost. Vymáhat se dá špatně i dobře. Když jsem nastoupil, tak ve vymáhacím centru pracovalo 200 lidí, když jsem odcházel, tak už jen 70. A to díky technologiím, které se postupem času vyvíjely a my je víc a víc využívali.

Jak?

Díky nim zjistíte, který kanál funguje. Dám vám příklad: my vám desetkrát zavoláme, vy nám to zvednete jen třikrát, ale napíšeme vám pět e-mailů a vy všechny otevřete. Tak s vámi budeme příště komunikovat raději přes e-mail. Je to náročná práce. Zaměstnanci mají běžně 100 až 150 hovorů denně, jsou i rekordmani s 300 telefonáty za směnu. A většinou jsou to hovory negativní, protože mluvíte s lidi, kteří mají hluboko do kapsy a své problémy někdy nechtějí ani řešit. I proto mají call centra tak velkou fluktuaci.

I vy jste po čase odešel.

Moje nadřízená manažerka přešla na centrálu a měla na starosti distribuční síť. Já šel s ní, protože jsem dostal zajímavou nabídku. Přestěhoval jsem se do Prahy. Nejprve jsem zkoušel jezdit na víkend do Olomouce za rodinou, ale nedával jsem to. Tak se rodina přestěhovala za mnou. To byl rok 2016, 2017 a nás v práci čekalo zásadní snižování počtu poboček.

Kolik jich tehdy „padlo“?

V té první vlně asi 150 z 640. Udělali jsme si velkou datovou analýzu, kam klienti chodí, kde se pohybují. A tyto modely máme dodnes. Ukazují nám, jestli když vy někde bydlíte, tak zda tam přes den jste, nebo nejste. Na malých městech sice lidé o pobočky bank stojí, ale oni sami tam nejsou. Ráno se přesunou do velkých měst, kde pracují, nakupují, tráví čas. A když se pak vrátí do místa bydliště, jsou už tak unavení, že pobočku stejně nenavštíví. Vzpomínám si, jak za námi chodili starostové nebo senátoři a říkali: „Tu pobočku tady nesmíme zavřít. To je klíčová věc naší vesnice.“ Jenže pak jsme jim ukázali data a oni řekli: „Aha, tak ať aspoň vydrží do voleb.“

Zavírání poboček bylo a je choulostivé téma.

Dnes už máme zhruba polovinu z původního množství poboček. Je to přirozené, lidé si už spoustu věcí vyřídí přes internetové nebo mobilní bankovnictví, v bankomatech. A na pobočku se jim nechce nebo na to nemají čas. Snížením počtu poboček jsme ušetřili a mohli ty stávající udělat hezčí. Rekonstrukce poboček jsou hodně drahé. Nejde jen o vybavení, ale o všechny ty technologie a zabezpečovací systémy. Rekonstruovat malou pobočka stojí jednotky milionů, rekonstruovat velkou pobočku pak mnohonásobek této sumy. A opakuje se to každých pět až sedm let, kdy se opotřebuje nábytek a je třeba vyměnit bezpečnostní prvky.

Spolupracujete při tom s architekty?

Máme popsané prvky, které v každé pobočce musí být, design, barvy, vybavení. Architekti nám to poskládají a naši lidé si to pak procházejí, využívají při tom virtuální realitu. Dříve jsme architektům zadali nějaké požadavky, pak jsme na tu pobočku přišli a zjistili, co všechno je špatně a muselo se to předělávat. I trendy u uspořádání poboček se mění. Původně bývaly co nejblíže vchodu pokladny, podle specialistů na bezpečnost to bylo velmi důležité, kdyby došlo například k přepadení pobočky.

Foto: Česká spořitelna

Chystá spořitelna další rušení poboček?

Teď už k rušení dochází jen výjimečně. Spíše je přesouváme, abychom byli tam, kde jsou klienti. Takže pokud v nějakém městě vznikne například nové nákupní centrum, chceme být právě tam.

Vraťme se k vaší kariéře. Další změna pro vás přišla v roce 2018, kdy spořitelna prošla další transformací.

Rozhodlo se, že ve vývoji produktů začneme postupovat jinak. Předtím, když jsme chtěli vyvinout například nový úvěr, tak „obchodně orientovaní kolegové“ museli popsat, jak má přesně ten produkt vypadat. Pak ho předali IT kolegům, ti ho naprogramovali a dali zpátky, aby se zjistilo, že to není ono. A tehdejší takzvaná agilní transformace byla o tom, že to budeme dělat všichni dohromady. Posadíte obchod a IT k jednomu stolu, aby pracovali společně.

Součástí této agilní transformace bylo, že se ve spořitelně zrušily všechny byznysové posty a manažeři museli projít novým výběrem do vypsaných pozic. Zrušila se původní hierarchie a vyhlásilo se: pojďte se ucházet o místa. Nové manažery vybírali kolegové z úzkého vedení. A já jsem dostal nabídku dělat vývoj nezajištěných úvěrů – půjček, kontokorentů, kreditních karet. Můj tým se staral o to, aby nabídka dobře fungovala v internetovém a mobilním bankovnictví George, aby se produkty na pobočkách dobře nabízely, aby tam na ně byly ty správné podpůrné prodejní kampaně. No a asi po dvou letech přišla šéfová a řekla mi, že by potřebovala, abych se ještě postaral o hypotéční tým.

A?

Vzal jsem to. Tým je obrovský – přes sto lidí, kombinuje se tam spoustu věcí: máme tam hodně produktů, velkou zodpovědnost, zástavy domů. Máme interní produkci i externí produkci z třetích stran, která naše produkty nabízí veřejnosti. Po dvou letech jsem k tomu dostal na starost i oddělení pojištění. A když už jsem měl většinu produktů, které nabízíme v Georgi, tak jsem si vzal dohled i nad ním.

Foto: Česká spořitelna

To vypadá, že teď děláte všechno.

Všechno určitě ne, ale je toho dost. Pod sebou s mým IT kolegou máme asi 440 lidí. A co bude dál, uvidíme.

Byly určitě chvíle, na které ve své spořitelní kariéře nezapomenete.

Když krachla Bohemia Energy – to byla výzva. Měli jsme desítky tisíc klientů, kteří za elektřinu a plyn platili stovky milionů měsíčně. To byl obrovský problém, protože naši zákazníci byli najednou u dodavatele poslední instance a platili mnohonásobně vyšší zálohy než předtím. Jasně, můžete je nechat jít svou cestou, ale to jsme nechtěli. Tak jsme za pět týdnů s jednou externí firmou postavili základní srovnávač energií u dodavatelů a klienty jsme na něj odkázali. Díky tomu jsme většinu z nich poslali na trh do správných kontraktů, aby nezaplatili miliony navíc.

Podobné to bylo nedávno s povodněmi. Svolali jsme si kolegy v bance a rychle jsme zjišťovali, kolik klientů máme v postižených místech, co s nimi je, jak to bude s pojistným plněním, jestli náhodou nepotřebují půjčit, protože jim spadl dům. Oslovovali jsme je, posílali dopisy, maily, zjišťovali, jestli něco nepotřebují. Už to bylo pro nás ale snazší, protože tu základní krizovou komunikaci nás naučila covidová pandemie.

Co myslíte, že se v blízké době ve službách bank změní?

Lidé budou podle mě víc a víc vyžadovat digitální interakce. A pobočky budou orientovány na složitější produkty – například na hypotéky a velké investiční poradenství. Těžko si řeknete: Mám dva miliony životních úspor, tak si teď sama zvolím, do čeho budu investovat. To asi ne, takže s tím vám právě poradí bankéř na pobočce nebo na virtuální schůzce.

Chtěli bychom také postupně omezovat plastové platební karty a nahrazovat je virtuálními. U nich je ale problém zahraničí, v mnoha zemích totiž ještě stále nezaplatíte jinou než plastovou kartou.

Bankovnictví celkově se také myslím víc posune v platebním styku. Klade se důraz na to, aby to bylo co nejjednodušší, na jeden klik. Takže si dovedu představit, že si brzy k sobě jen přiblížíme mobilní telefony a platba proběhne. Bez nutnosti mít uložený kontakt nebo skenovat QR kód.

Na čem vy teď aktuálně pracujete?

Chceme spojit na jedno místo to, co vidíte ve svém bankovnictví jako klient a to, co o vás vidí na svém tabletu bankéř. Jde o změnu, které si klienti možná nevšimnou, ale pro bankéře to bude důležité. Umožní jim to lépe s klienty komunikovat a nabízet jim služby na míru ve stejném prostředí – v Georgi.

Budeme se víc snažit s klienty komunikovat i na dálku. Původně byl takový plán, že se aspoň jednou do roka bankéř potká s klientem na pobočce a proberou, co by se mu z finančních produktů hodilo. Ale zjistili jsme, že spousta lidí o osobní setkání nestojí. Ale informace chtějí. Tak je nabídneme právě v Georgi.

Stále více nám jde o to, abychom podle chování klientů odhalili tu správnou potřebu a pomohli jim. Čím víc s námi budou komunikovat, tím víc o nich budeme vědět. Ne proto, abychom to zneužili, ale abychom nabídli to, co potřebují. Existují na to velmi sofistikované nástroje, které monitorují internetovou stopu a my podle nich například vidíme, že častěji v poslední době chodíte na inzertní servery s nemovitostmi. Takže by se vám hodila hypotéka?

Kolik má u vás jeden bankéř na starosti klientů?

Je to od 80 až po 1000 klientů v závislosti na tom, o jaký typ klientů se bankéř stará. Už se neřídí excelovou tabulkou, kde si někoho vybere a toho pak kontaktuje, ale technologie mu klienty, které je třeba kontaktovat, vygenerují. Ale jsou i bankéři, kteří tu pracují mnoho let, a ti jsou schopní si svou klientelu ošetřit i bez pomoci stroje. Pro nováčky je ale nový systém generování naprosto zásadní.

Jaké oddělení byste si v rámci spořitelny chtěl ještě vyzkoušet?

Bavilo by mě vymáhání. V dnešní době můžete kontaktovat klienty na sociálních sítích, můžete jim posílat zprávy, esemesky, e-maily, můžete prostě využít velké množství různých kanálů. A díky nim dosáhnout velkého efektu mezi vymoženou částkou a nákladem, který za to zaplatíme, a především pomůžeme klientům.

Co vás tak dlouho v jedné firmě drží? V současnosti je spíše trend měnit zaměstnání častěji.

Nejdůležitější bylo a je, jestli je ta práce pro mě naplňující, baví mě. A za druhé, jestli je můj šéf s mojí prací spokojený a se mnou stejně naladěný. To, že mám dneska manažerku, která mi dává volnost, věří mi, a když něco pokazím, což se občas stane každému, tak se za mě postaví, to je strašně důležité. Několikrát jsem o změně uvažoval, ale nakonec vždycky přišla zajímavá nabídka ve spořitelně, která mě oslovila. Vím, že na jedné pozici vydržím jen pár let. Spořitelna je ale obrovská a dává mi možnost zkusit po čase zase něco jiného, což je jedna z věcí, která mě zde určitě drží.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

