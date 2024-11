Bankovní asociace má nového hlavního ekonoma. Nahradí Seidlera

Hlavním ekonomem České bankovní asociace (ČBA) se od ledna stane Jaromír Šindel. Nahradí Jakuba Seidlera, který byl jmenován do bankovní rady České národní banky (ČNB).

Šindel do ČBA přichází ze Citibank, kde přes 15 let působil jako hlavní ekonom. Zaměřuje se na komplexní hospodářské analýzy a strategickou predikci ekonomického vývoje ve středoevropském regionu, a to s důrazem na Českou republiku, Slovensko a Slovinsko.

„Věřím, že Jaromír Šindel je správnou volbou pro tuto komplexní roli. Jeho dlouholeté zkušenosti z oblasti ekonomických analýz a predikcí, stejně tak i znalosti z finančních trhů, sledování trendů a dopadů na hospodářskou politiku státu, pomůžou ČBA v zaměření na strategické priority, především v oblasti makroekonomických prognóz, datových analýz a statistik nejen z bankovního sektoru,“ řekl Dušan Baran, výkonný ředitel České bankovní asociace.

„Jsem přesvědčen, že moje zkušenosti přispějí k dosažení cílů asociace a podpoře stability a růstu finančního sektoru,“ dodal Šindel.

Během působení v Citibank (2007-2024) se Šindel věnoval zejména tvorbě makroekonomických analýz se zaměřením na ekonomické trendy v Česku, Slovensku a Slovinsku. Zpracovával předpovědi ekonomického vývoje a hospodářské politiky, včetně dopadů na finanční trhy. Ty zahrnují rozpoznání trendů a předpokládaných změn v oblasti úrokových sazeb, inflace nebo měnového kurzu, které významně ovlivňují firemní i investiční rozhodování. S tím souvisí také sledování globální ekonomiky a politických trendů a jejich dopady na místní hospodářskou situaci.

Mezi lety 2006 a 2007 působil Šindel jako expert na finanční účty v Českém statistickém úřadu. V letech 1999-2004 získal titul inženýra na Vysoké škole ekonomické v Praze s hlavní specializací na hospodářskou politiku. V zaměření pokračoval i při navazujícím doktorském studiu, které zakončil v roce 2011 jako PhD. Na VŠE zároveň působí jako vysokoškolský pedagog, přednáší makroekonomickou analýzu a prognózu.

