Expobank znovu mění šéfa, má dokončit prodej

Novým předsedou představenstva Expobank CZ je ode dneška Petr Krumphanzl. „Jednou z jeho priorit bude dokončení dříve oznámeného prodeje banky strategickému investorovi, který posílí její pozici na tuzemském trhu,“ píše Expobank v oficiální zprávě.

Krumphanzl působil do února loňského roku jako předseda představenstva PrivatBank, největší ukrajinské banky. Předtím v čínském Home Creditu řídil oblast Operations a IT. Sedm let strávil v Raiffeisenbank na pozici provozního ředitele – nejdříve v Česku a později na Ukrajině. Vystudoval matematiku na Univerzitě Karlově.

Ve funkci předsedy představenstva Expobank CZ nahrazuje Jana Winklera, který ji vykonával od letošního 3. ledna, kdy nahradil Lubomíra Lízala. Banka dnes napsala, že Winkler byl ve funkci pouze dočasně a zůstává v bance coby člen představenstva a provozní ředitel. Vedle Krumphanzla a Winklera tvoří představenstvo Expobank CZ ještě Martin Kubíček a Martin Provazník.

„Mezi naše současné priority patří především hladké završení plánované změny vlastníka banky a ve spolupráci s ním následně úprava pozice a prezentace banky na českém trhu v zájmu jejího dalšího rozvoje,“ říká Krumphanzl.

Letos v březnu oznámila Expobank CZ dohodu o prodeji 100 procent akcií. Koupí je konsorcium složené z lotyšské Signet Bank a amerických investorů. Signet Bank získala na začátku roku 100% podíl v lotyšské Expobank. Transakce čeká na souhlas České národní banky.

Nechte si to spočítat Zdroj: Shutterstock Na trh spotřebitelských úvěrů vstupuje ambiciózní nováček. Sází na snadné, plně online sjednání a nízký úrok při řádném splácení. Expobank spouští Refixo. Nejlepší refinancování úvěrů, říká

Expobank patří k nejmenším tuzemským bankám. Pod tímto názvem působí od roku 2014, kdy ji ovládl ruský ekonom Igor Kim sídlící na Kypru. Banka tehdy převzala tuzemskou síť LBBW, ještě předtím působila pod názvem Bawag. Původně vznikla na začátku 90. let jako společný švýcarsko-maďarský podnik InterBank, později fungovala jako Interbanka.

Podle zatím posledních dostupných informací klesly vklady v Expobank CZ ke konci letošního března 9,22 miliardy korun (z toho 5,16 miliardy připadalo na domácnosti, SVJ a neziskové instituce sloužící domácnostem). Ke konci loňského roku dosahovaly vklady celkem 13,48 miliardy korun. Úvěry a pohledávky činily ke konci března téměř 10,4 miliardy, ke konci loňského roku 14,37 miliardy. Počet klientů banka nezveřejňuje – poslední informace byla „přes 20 tisíc“ ke konci března roku 2018.

Expobank CZ se zaměřuje hlavně na klienty z řad firem, rozvíjí i nabídku pro retail. Její běžný Neo účet díky vysokému úroku bez podmínek dlouhodobě patří mezi špičku i mezi spořicími účty. Klienti však zatím nemohou využít ani okamžité platby, ani plnohodnotnou bankovní mobilní aplikaci. Expobank CZ má jedinou pobočku v Praze.

