Lidé z Equa obsadili některé klíčové pozice v Raiffeisenbank

Ondřej Hák, který byl v Equa bank ředitelem retailového bankovnictví, má od letoška v Raiffeisenbank funkci Head of Retail Loans, což je pozice označovaná jako B1, která je v řídící struktuře společnosti hned pod představenstvem.

Hák působil v Equa bank téměř jedenáct let, tedy prakticky od jejího vzniku, a je považovaný za odborníka na hypotéky a na další úvěrové produkty. Sloučení obou bank ho vlastně přivádí zpět k bývalému zaměstnavateli – v Raiffce totiž pracoval pět let před příchodem do Equa bank, tehdy v odboru spojeném s hypotékami. Ještě předtím působil v eBance, kterou Raiffeisenbank převzala.

Na pozici B1 v Raiffeisenbank nově působí také Štefan Balgavý, a to ve funkci Head of Trading. V Equa bank dříve působil jako Head of Treasury. Před více než osmiletou prací v Equa působil přes dvanáct let na podobné pozici v Citibank Europe.

Z Equa bank ke konci února odešla její dřívější mluvčí Kateřina Petko, která podle informací webu Peníze.cz míří do pojišťovny BNP Paribas Cardif a na LinkedInu píše o nově budovaném týmu.

Podle mluvčí Raiffeisenbank Petry Kopecké přešlo k 1. lednu do Raiffeisenbank asi 550 ze zhruba 650 zaměstnanců Equa bank. Podrobnosti o dalších vedoucích pozicích zatím neuvedla, protože zatím nemá souhlas příslušných manažerů.

Důvodem může být to, že jejich pozice ve sloučené bance ještě není jasná, můžou chtít časem skončit, nebo prostě tyto informace nechtějí zveřejňovat. Ne všichni zaměstnanci přebírané banky logicky dostanou dlouhodobější příležitost pokračovat na dosavadní nebo jiné přijatelné pozici. Případné zdvojení pozic není efektivní a zpravidla to bývá jen řešení pro přechodné období.

K fúzi obou společností došlo formálně k 1. lednu 2022. Společnost Equa bank při ní zanikla, veškeré její jmění přešlo na společnost Raiffeisenbank – včetně všech práv a povinností ze smluv uzavřených s klienty.

Klienti poznají přechod Equa bank pod Raiffeisenbank naplno až v září nebo říjnu, zatím se pro ně – kromě sloučení limitu pro pojištění vkladů – v praxi nic zásadního nezměnilo.

„Máme za sebou máme právní fúzi k 1. lednu. Provozní a systémovou fúzi máme teprve před sebou. Ta proběhne ve třetím čtvrtletí tohoto roku,“ potvrdil nedávno v rozhovoru pro E15 Igor Vida, šéf Raiffeisenbank.

