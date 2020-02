Startupy ve stáji České spořitelny: Nelovíme jednorožce

Běžně banky firmám na jejich nápady půjčují. Česká spořitelna to v nemalé míře dělá taky. K tomu ale teď zkouší novinku: do vybraných firem chce sama investovat a dohlédnout, aby z nich rostli šampioni. Stačí prý maličko: mít ten správný nápad.

O investičním programu Seed Starter si povídáme s Martinem Medkem, šéfem Otevřeného bankovnictví v České spořitelně.

Máte na starost otevřené bankovnictví. Co to znamená?

Přes technické rozhraní zpřístupňujeme bankovní zdroje – například data nebo určitý bankovní proces. Tím vytváříme zcela nové způsoby využití banky: dostáváme banku do místa a času, kde by ji klienti nehledali.

Martin Medek Narodil se v roce 1985. Absolvoval Mendelovu univerzitu v Brně a Chapman University v Kalifornii. Od roku 2011 pracuje pro skupinu Erste. Věnoval se řízení rizik, řízení dat, implementaci nových regulací a firemnímu bankovnictví. Od února 2019 je v České spořitelně šéfem nově zřízeného kmene Otevřeného bankovnictví a nových obchodních modelů.

To zní abstraktně, máte příklad?

Bankovní identita. U každého klienta musíme mít ověření podle zákona proti praní špinavých peněz a dalších předpisů. Takže víme, že Martin Medek je Martin Medek, jeho rodné číslo, číslo občanky… Protože dřív byl fyzicky prokázat svoji identitu na pobočce banky. A tuhle ověřenou identitu máme online dostupnou zhruba pro dva miliony lidí, stačí se ověřit svými přihlašovacími údaji na www.csas.george.cz. Takové digitální ověření identity využijete v mnoha situacích. Sedíte doma na pohovce, vybíráte, objednáváte a najednou prodejce píše Máme ze zákona povinnost vás ztotožnit. Zatím existují jen omezené možnosti, jak identitu ověřit online, převládá fyzické ověření přímo v provozovně. Což je pro vás nevýhodné, musíte někam chodit. Pro firmu je to nevýhodné, neuzavřela obchod a dost možná ztrácí klienta, protože nikdy nepřijdete. Díky otevřenému bankovnictví ale máme řešení, které vystaví bankovní identitu a se souhlasem klienta ji může použít tam, kde zrovna potřebujete.

Stát na tom pracuje aspoň deset nebo patnáct let, ne?

Nevím, odkdy přesně. Ale na konci roku 2018 se této možnosti chytla Česká bankovní asociace, připravila potřebné legislativní úpravy, které už prošly Poslaneckou sněmovnou, a teď je v Senátu příslušná novela zákona o bankách, která má toto řešení – ověřovat se bankovní identitou – umožnit plošně používat jak pro státní, tak soukromé služby. Necelých šest milionů obyvatel, kteří mají internetové bankovnictví a mají k němu přístupové údaje, se najednou bude moct prokázat pomocí bankovní identity online.

Takový bankovní elektronický podpis.

Ano, také. Tohle řešení by mělo jít využít jak k ověření identity, tak případně k podepsání, uskutečnění právního úkonu. To je jeden z příkladů, co to znamená otevřené bankovnictví. Podobně můžu otevřít transakční historii a přenést ji do účetního systému firmy, která pak v reálném čase uvidí aktuálně stav svého konta, transakce, operace a podobně. Takže tohle znamená to kouzelné „otevřít se“, jak říkáme, „dej kus banky do své appky“.

Bankovní identita. Psali jsme... Kvůli žádostem a potvrzením už nebudete muset na úřad. Z domova a bez čekání zkontrolujete, kolik vám zbývá řidičských bodů, podíváte se do katastru, zjistíte, že vám končí platnost občanky nebo techničáku, a zaplatíte místní poplatky. K ověření totožnosti přitom poslouží údaje do internetového bankovnictví – takzvaná bankovní identita Novinka má zelenou. Na úřad se snadno dostanete přes banku

Už to funguje reálně?

Online identifikace pomocí bankovní identity běží v pilotním provozu. Desítky tisíc fyzických osob loni využily ověření pomocí bankovní identity České spořitelny někde jinde než ve Spořitelně.

Využíváme to i v oblasti plateb. E-shopům a platformám pro nákupy nabízíme službu Platba z účtu: provozovatelé nemusejí integrovat zadávání platebních příkazů do mnoha českých bank, ale sáhnou po jednom řešení, ve kterém si klient vybere banku, my předpřipravíme platební příkaz a do banky ho pošleme. Nemusíte nic přepisovat, žádná čísla účtů ani variabilní symboly a podobně.

To je povinné otevírání bank na základě evropské směrnice PSD2, že?

Bankovní identita je nadstavba, není regulována v rámci PSD2. Ale zadávání platebních příkazů, jaké jsem popsal, to je důsledek evropské směrnice PSD2.

Když jste zmínil PSD2, na konci ledna jsme spustili nový produkt, který dokáže spočítat váš průměrný příjem pro potřeby získání úvěru. Konkrétní příklad: jdete do autobazaru, vyberete si auto, projedete si ho, líbí se vám, a protože je to větší autobazar, přímo v něm jsou i kanceláře společností, které jsou připravené vám na to auto půjčit. Vyplníte žádost a pak přijde lámání chleba: Potřebujete doložit svůj příjem, například potvrzením od zaměstnavatele. Člověk velmi často reaguje tak, že zrovna čirou náhodou po kapsách potvrzení ze mzdové účtárny nemá. PSD2 nám ale se souhlasem klienta umožňuje získat informace o jeho účtu, respektive transakční historii, z jakékoliv banky, a příjem v reálném čase spočítat.

V souvislosti se směrnicí PSD2 se čekalo, že na trh vyběhne spousta startupů, které s daty z bank začnou pracovat a seberou bankám vítr z plachet.

Zatím se to nestalo. První zajímavé řešení nad otevřenými daty v rámci PSD2 přinesly samy banky.

Čím to?

Banky mají zákonnou povinnost přes určité technologické rozhraní poskytovat určité typy služeb a příslušných dat. Třeba sdílení transakční historie, zadání platebního příkazu. Firma s příslušnou licencí od České národní banky se k tomu rozhraní může připojit a – se souhlasem klienta – ta data využívat. Jenže to, že získáte transakční historii Martina Medka z České spořitelny, je samo o sobě jen technikálie, musíte nad tím ještě vytvořit přidanou hodnotu, službu, kterou budou lidi chtít využívat. Musíte mít nápad s přidanou hodnotou.

Na konci roku jste spustili investiční program Seed Starter. Hledáte právě firmy s takovým nápadem?

Ano. Na trhu je přebytek likvidity, fondů, inkubátorů, akcelerátorů a podobně. Troufám si říct, že je kolem nás bublina krátkodobých startupů, tedy firem s vidinou rychlého růstu a bohatství. My jsme program spustili, protože chceme investovat do startupů, které přicházejí s nějakou zajímavou myšlenkou obchodního modelu nebo tvorby přidané hodnoty. A přemýšlejí dlouhodobě. Hledáme zakladatele s vůlí a kuráží postavit startup, který bude tvořit hodnotu po desetiletí.

Jaký máte stav?

Od prvního prosince do půlky ledna se nám přihlásily desítky subjektů.

Desítky?

Sám jsem mile překvapený. Jednotky z nich jsme posunuli do dalších fází vyjednávání a teď máme dvě firmy, kde jsme už pokročili poměrně daleko.

Kolik firem v programu chcete mít?

Pro tento rok mám cíl čtyři zainvestované firmy. Dlouhodobě je myslím udržitelné, abychom v programu měli do deseti firem.

A myslíte, že s nějakou trefíte jackpot?

Program jsme nastavili tak, aby měl pro banku ekonomický přínos. Ale nečekáme, že zainvestujeme milion a chytneme jednorožce, který za pět let vyroste na miliardu. Hlavní měřítko je, jakým způsobem ta firma tvoří hodnotu. Má unikátní řešení nějakého problému? Jak se dá její produkt škálovat? A také jestli vidíme u firmy možnost růstu prostřednictvím Spořitelny.

Mytická zvěř Jednorožec se v investiční a podnikatelské hantýrce říká nové technologické firmě (startupu), která doroste do miliardové hodnoty. V amerických dolarech samozřejmě. Protože jde o finančníky a technologické nadšence, nemělo by nás překvapovat, že vymysleli i speciální slova pro firmy, jejichž kapitalizace dosáhne deseti a sta miliard. Respektive nemělo by nás překvapovat, že ta slova vznikají mechanickým násobením. Desetkrát větší firmy jsou tedy desaterorožci a ještě desetkrát větší storožci. Uf.

Co to znamená?

Řekněme, že firma bude nabízet zajímavý alternativní způsob investování, který my nenabízíme. Třeba do automobilových veteránů. Můžeme jí nabídnout prezentaci nebo přítomnost v našem internetovém bankovnictví, kde produkt uvidí téměř dva miliony lidí.

Takže: mám George, zajímám se o investování a v bankovnictví uvidím, že jsou takové a takové možnosti, které prošly vaším kritickým posouzením?

Ano. Už dneska naše internetové bankovnictví George nabízí rozšíření. Můžete tam třeba dobíjet kredit nebo využít správce svých financí. A prostřednictvím těchhle rozšíření – představte si nějaké tržiště typu Google Play – si vyberete z nabídky třeba tři zajímavé služby, které nedělá přímo Spořitelna, dělá je někdo jiný, ale dostanou se ke všem uživatelům George.

Nebo je tu dejme tomu nová firma, která by chtěla financovat rozjezd v novém odvětví, třeba nanotechnologiích. I když budeme věřit, že to má budoucnost, nemá taková nová firma dostatečně dlouhou finanční historii. Na trhu jsou ale společnosti, které pro takovou firmu řešení nabízejí. Můžeme si říct, že vždycky, když odmítneme klienta, kterého nedokážeme rizikově vyhodnotit, nabídneme mu s jeho souhlasem službu partnera, u kterého je větší pravděpodobnost, že financování získá. A kdybychom ve firmě, která takový alternativní způsob financování poskytuje, měli zainvestováno, je to hned jiné rozhodování. Vím, že pomáhám sobě, klient je spokojený, říká si: To bych nečekal, že mi Spořka pomůže i tímto způsobem, a zároveň náš partner roste.

Firmám v Seed Starteru budete pomáhat nějakým způsobem i s řízením?

Přesně tak. Chceme, aby firmy, do kterých budeme investovat, měly dlouhodobý úspěch. Budeme v pravidelném kontaktu, říkat si, co se děje, jak se daří produktu, jak se rozvíjí tým, jak vypadají finanční čísla, a podobně.

Spořitelna oslaví za chvilku dvě stě let. Ambiciózně a sebevědomě říkáme, že tady dalších dvě stě let ještě budeme. A hledáme firmy, které tu za těch dvě stě let budou taky – nebo aspoň jejich zhmotnělé myšlenky.

