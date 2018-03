Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Nahlížíme do hospodářských výsledků českých bank. Nebo „českých“, chcete-li – v naprosté většině případů mají banky, které v Česku nabízejí své služby, mateřské společnosti a majitele v cizině. Rok 2017 pro ně dopadl výborně. Skvěle je na tom české bankovnictví i v mezinárodním srovnání. „Tuzemský bankovní sektor je stabilní a ziskový. Přebytek celkových vkladů nad úvěry poskytuje bankám dostatečnou rezervu hotovosti a zabezpečuje, že domácí bankovní systém není závislý na financování ze zahraničí. Poměr úvěrů ke vkladům v českém bankovním sektoru se dlouhodobě pohybuje kolem 75 procent, což je jedna z nejnižších hodnot v Evropské unii,“ uvedla v půlce minulého roku Česká národní banka ve svém hodnocení trhu. Zdejší banky jsou podle centrálních bankéřů dobře kapitalizované a výsledky zátěžových testů ukazují, že jsou schopné přestát i velmi nepříznivý ekonomický vývoj.

Je opravdu všecko tak růžové? Nenechají se české banky úspěchy ukolébat? V pokračování pravidelné ankety se ptáme ekonomů, v čem tuzemské bankovnictví patří k evropské špičce a v čem naopak zaostává.

Miroslav Singer

bývalý guvernér ČNB a hlavní ekonom Generali CEE Holdingu

Banky v Česku jsou mimořádně bezpečné, neb jsou dobře řízené a schopny dosahovat zisku i v oblastech takzvaného klasického bankovnictví. Naopak bych řekl, že tato situace mnohým z nich umožňuje lehce zanedbávat úplnou hranici technologického rozvoje, kam se ty dravější, na těch „drsnějších“ trzích, musí posunovat.

Zdeněk Bubák

šéfredaktor Finparáda.cz

České banky jsou ve srovnání s těmi západoevropskými či světovými mnohem víc vybaveny vklady klientů, tedy spíš před nimi stojí úkol peníze výhodně půjčit než je na trhu získat. To je mimo jiné činí víc stabilními. Proto si mohou dovolit současný trend, který nastavily takzvané nízkonákladové banky, a to poskytovat účty bez základních poplatků. Jsou i kapitálově dobře vybavené a nemají velký podíl úvěrů v selhání. Banky v Česku určitě patří ke stabilizujícímu prvku a spolu umožňují české ekonomice dobře fungovat.

Roman Koděra

ekonom a odborník na investiční obchodování Saxo Bank

České banky z pohledu ekonomické síly patří v mezinárodním srovnání mezi ty méně rizikové, jsou stabilnější. Jejich případný růst je ale omezený hranicemi Česka.

Na českém trhu zůstává navzdory velké míře koncentrace poměrně kompetitivní prostředí, ve kterém se daří i středně velkým bankám. Ty velké se zaměřují na univerzální bankovnictví, které snese srovnání se standardy ostatních evropských zemí, střední a menší banky své služby cílí na konkrétní segment, kterému přizpůsobují nabídkový mix.

Bankovní sektor dnes ovlivňují technologické procesy a regulace, české banky se rychle přizpůsobují. Nové technologie čím dál víc mění nabídky bankovních služeb: za posledních 24 měsíců všechny domácí banky buď zcela, nebo z velké části změnily své internetové bankovnictví. Změna se netýká jen retailu, tyto změny mohli zaznamenat i korporátní klienti.

Dagmar Prajzlerová

manažerka bankovních služeb Partners

Za retail vidím hlavní pozitivum v tom, že ze všech bankovních úvěrů je jen 2,5 procenta „problémových“. Za tímto výsledkem, jedním z nejnižších, ne-li vůbec nejnižším v Evropě, je to, že po privatizaci noví investoři banky vedli k obezřetnému podnikání. Banky jsou nyní dobře kapitálově vybavené – jejich podnikání považuji za zdravé, zdravě také expandují a dbají na kapitálovou přiměřenost. Česká národní banka kvalitně nastavila kontrolní mechanismy, systém vyhodnocování úvěrových produktů je na vysoké úrovni a vymahatelnost zajištění je dobrá. Banky také dbají na to, zda klient dobře porozuměl podmínkám sjednaného produktu.

Prostor pro zlepšení vidím v digitalizaci, využívání moderních technologií by mohlo být pro klienty celkově komfortnější. Naše banky také bojují s poplatkovou politikou. Mají v porovnání s evropskými bankami z poplatků mnohem nižší výnos. Stále hledají způsob, jak motivovat trh a nabídnout takové služby a servis, ze které jsou klienti ochotni platit.

David Navrátil

hlavní ekonom České spořitelny

Když jsem zahraničním investorům po roce 2008 vysvětloval, jak je český bankovní sektor zdravý, mysleli, že přeháním. Je velmi dobře kapitálově vybaven, a i proto česká vláda jako jedna z mála v EU nemusela během velké recese banky zachraňovat nebo dotovat.

Vysoká stabilita často pramení z opatrnosti. V našem případě ale nikoliv z inovační opatrnosti. Patříme mezi země s vysokým podílem užívání bezkontaktních karet. Čím dál častěji u nás probíhají diskuze o výhodách bezhotovostní či méně hotovostní ekonomiky. Česká národní banka umožní letos instantní platby. V letošním roce dále začala platit směrnice PSD2 spojená s otevřeným bankovnictvím. Česká ekonomika potřebuje digitalizovat a finanční sektor je tahounem digitalizace. Další výhody pro klienty by přineslo otevření dat státu a samospráv a samozřejmě e-government. Banky by potom mohly za klienta „oběhat“ úřady a lépe pomáhat se zdravím jejich financí.

Michal Šmída

zakladatel a CEO Twisto

Banky u nás často a rády mluví o inovaci a fintechu, ale že fintech firmy potkávají u kávy nebo na konferencích, to není inovace, ale PR. V Německu aktivně spolupracuje s fintechy 80 procent bank. Holandská ING bank založila fond ING Ventures, který investoval do více než 14 fintechů po celém světě a navázal přes 60 partnerství s mladými finančními firmami.

Inovace a investice do fintechu jsou riskantní, a proto motivace navazovat spolupráci jsou u nás minimální – nikdo si to netroufne. Český bankovní trh je poznamenaný tím, že mu dominuje čtyři až pět velkých bank, v Polsku jich je třeba zhruba dvacet. Ano, polský trh je samozřejmě větší, ale konkurenční prostředí tam klade na banky nutnost být dravé a dávat lidem lepší a levnější služby. I proto jsme si s Twistem šli pro investici do zahraničí (UNIQA, ING), kde je přístup a přidaná hodnota diametrálně vyšší.

Miroslav Zámečník

ekonomický analytik České bankovní asociace

Bankovní sektor v Česku patří k nejstabilnějším v Evropě. Nejen pokud jde o ukazatele kapitálové přiměřenosti, ale i schopnost s rezervou pokrýt potřeby domácí ekonomiky z vkladů zdejších domácností a firem. V dobrém slova smyslu můžeme hovořit o konzervativní struktuře – generace bankéřů, která si pamatuje na divoká 90. léta, je v bankách na seniorních pozicích a většina domácností je uvážlivá, pokud jde o financování spotřeby na dluh. Tohle chování se dost podobá některým částem Německa, na rozdíl od něj ovšem v Česku není „přebankováno“, takže banky jako celek vykazují velmi slušnou rentabilitu kapitálu. To je dobře, pokud zároveň funguje soutěž – a v Česku není mezi bankami malá konkurence.

Na druhé straně jsou i české banky potenciálně vystaveny rizikům populismu a snahám trestat je za něco, co prokazatelně neudělaly. Po roce 2008 u nás nikdo nemusel bankovní sektor zachraňovat z veřejných peněz, na úkor daňových poplatníků, právě proto, že banky se držely svého tuzemského řemesla. Nejenže státní pokladnu nezatížily, ale jsou zdrojem významných daňových výnosů, ať již přímých, tak nepřímých – zaměstnávají v Česku desítky tisíc lidí. Největší tuzemské banky jsou součástí mezinárodních skupin, a díky ziskovosti jsou zdrojem dividend pro mateřské společnosti. Představa, že si český stát a společnost pomůžou, když je například zatíží zvláštní „sektorovou“ daní, není ani trochu dobrý nápad.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom společnosti Cyrrus

České banky jsou na tom v mezinárodním srovnání výborně. Odměny za takový stav sice inkasují v prvé řadě jejich manažeři a akcionáři, nicméně hlavní dík za jejich zdraví patří českému daňovému poplatníkovi a českému důchodci. Ze tří důvodů.

Zaprvé, byl to daňový poplatník a důchodce, kteří banky na přelomu tisíciletí očistili od špatných úvěrů. Pravda, převodovou pákou v tomto snažení byla Česká konsolidační banka/agentura a vláda Miloše Zemana, ale to je jen technický detail. Banky se za to českému poplatníkovi a českému důchodci odměnily svérázně. Neomalenými poplatků, jimž by se na západ od našich hranic každý jen vysmál. A to je druhý důvod výborné kondice českých bank: byl to daňový poplatník a důchodce, kteří se od bank celkem dobrovolně nechali holit. Oba zmíněné důvody jsou pak příčinou třetího. Tím je skutečnost, že Češi jsou zadluženi dva- až třikrát méně než občané zemí západní Evropy, a banky u nás přesto vykazují rekordní zisky. To, že k hezkému profitu nepotřebují vysoce zadluženou klientelu (neb mají peníze odjinud) způsobuje, že český bankovní sektor je nejen nadprůměrně ziskový, ale i vysoce stabilní a odolný. Největší radost z jeho zisku a stability mají za kopečky, kam míří většina dividend. Snad tam českému daňovému poplatníkovi a důchodci alespoň zatleskají. A snad ten potlesk bude přes kopečky slyšet.