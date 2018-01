Nejlepší finanční produkty roku 2017 podle Finparády.cz

Na stránkách Finparády.cz právě vycházejí výsledky soutěže Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2017. Zvláštním rysem soutěže, jejíž první ročník se konal v roce 2011, je to, že průběžné umístění je možné celý rok sledovat online v žebříčcích Finparády.cz.

Soutěž odráží loňskou produktovou nabídku bank, družstevních záložen, poskytovatelů mikropůjček, pojišťoven, penzijních společností a investičních společností. V každé kategorii jsou oceněny tři nejlepší produkty, pouze u podílových fondů se vyhlašují jen absolutní vítězové pěti dílčích podkategorií.

Nejvíckrát se se svými produkty na stupně vítězů za rok 2017 probojovala Air Bank. Cenu veřejnosti obdržela Conseq penzijní společnost za doplňkové penzijní spoření a Cenu Finparády.cz, jako zvláštní ocenění v rámci celé soutěže, získala MONETA Money Bank za Smart Banku.

Vítězové soutěže Finanční produkt roku 2017

Bankovní osobní účty

První místo opět obhájila Equa bank se svým Běžným účtem. Na druhém místě také ke změně nedošlo, obsadila ho mBank s mKontem. Třetí je nově Air Bank s Malým tarifem.

Top 3: Osobní účty 1. Equa bank – Běžný účet 2. mBank – mKonto 3. Air Bank – Malý tarif Loňské pořadí: 1. Equa bank – Běžný účet • 2. mBank – mKonto • 3. Raiffeisenbank – eKonto SMART

První místo v kategorii bankovních osobních účtů obhájil Běžný účet od Equa bank. Vedení účtu je zdarma bez jakýchkoliv podmínek. K běžnému účtu v českých korunách je možné otevřít zdarma také účet v eurech a dolarech. Výhodou jsou výběry z bankomatu kterékoliv banky v Česku zdarma a v zahraničí jen za 9 korun. Domácí odchozí i příchozí platby jsou také zdarma.

V roce 2017 začala Equa bank nabízet k běžnému korunovému účtu kontokorent s výhodnou úrokovou sazbou pohybující se od 9,9 do 19,9 procenta ročně a možností sjednat pojištění schopnosti splácet. Vylepšení se dočkalo i mobilní bankovnictví. To teď nabízí jména majitelů účtů, se kterými uživatel komunikuje nejčastěji, nebo nekonečnou historii plateb, ve které lze fulltextově vyhledávat. Novinkou, především pro mladé klienty, bylo přiřazení vlastní fotografie, která se zobrazuje u plateb všem klientům v Equa bank. Aplikace také umožňuje přihlášení pomocí otisku prstu.

mKonto od mBank obhájilo druhé místo z minulého ročníku. Vedení účtu je bez poplatků, výběry z bankomatů v Česku i zahraničí jsou při výběru 1500 a víc korun zdarma, pod tento limit stojí 29 korun. Zdarma jsou příchozí a odchozí platby v Česku včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO plateb.

V druhé polovině roku 2017 mBank pořádala akci s odměnou za založení a aktivní využívání mKonta a kampaň s odměnou za doporučení banky. V listopadu 2017 představila novou mobilní aplikaci. Novinkou je aktivace aplikace pomocí hlasového automatu, rozšíření funkce Moje výdaje o srovnání měsíčních výdajů nebo přihlášení pomocí otisku prstu nově i u Androidu.

Třetí místo obsadil osobní účet Malý tarif od Air Bank. I tento účet nabízí vedení zdarma bez podmínek. Zdarma jsou příchozí i odchozí platby v Česku, včetně trvalých příkazů, inkas a SIPO, a výběry z bankomatů Air Bank. Jejich síť banka v minulém roce výrazně rozšiřovala a a v únoru spustila první čistě bezkontaktní bankomat.

V červenci 2017 spustila banka inovovanou mobilní aplikaci My Air. Novinkou je možnost přihlášení i pomocí otisku prstu (pro Android i iOS), vylepšení Chytrého přehledu nebo podrobnější informace o bankomatech Air Bank, o kterých teď klient okamžitě ví, jaká je provozní doba, jestli je bankomat přístupný bez bariér a jestli kromě výběru umožňuje i vklad hotovosti.

Spořicí účty

Vítězem v kategorii spořicích účtů se nově stal Wüstenrot Spořicí účet od Wüstenrot hypoteční banky. Druhý skončil Spořicí účet od Air Bank (minule také druhý). Třetí příčku obsadilo FÉR spoření PLUS od Sberbank (minule první).

Top 3: Spořicí účty 1. Wüstenrot hypoteční banka – Wüstenrot Spořicí účet 2. Air Bank – Spořicí účet 3. Sberbank – FÉR spoření PLUS Loňské pořadí: 1. Sberbank – FÉR spoření PLUS • 2. Air Bank – Spořicí účet • 3. Equa bank – Spořicí účet HIT

Na prvním místě se umístil Wüstenrot Spořicí účet od Wüstenrot hypoteční banky. V září přišla banka s akčním zvýhodněným úrokem 0,5 procenta ročně pro všechny nové vklady. Akce trvala do konce roku. Klienti mohli během akce získat nadstandardní úrok až 1,1 procenta ročně. Po dobu čtyř měsíců tedy Wüstenrot nabízela v porovnání s konkurencí největší zhodnocení peněz. Podmínkou ale bylo fixování vložených peněz na rok. Výhodně se úročila částka od 30 tisíc do 1,5 milionu korun. Do 29 999 korun mohl klient při fixaci na dvanáct měsíců získat roční sazbu až 0,5 procenta. Fixaci je možné kdykoliv bez sankcí ukončit. Klient si může založit víc spořicích účtů.

Air Bank u Spořicího účtu loni už k 1. lednu snížila základní úrokovou sazbu do 250 000 Kč z 0,3procenta ročně na nulu a tím zrušila svou „TOP 3 garanci“. Klienti mají možnost získat bonusovou úrokovou sazbu, stačí pětkrát v měsíci zaplatit kartou. Bonusová sazba je jedno procento p. a. pro zůstatek do 250 tisíc korun a 0,2 procenta p. a. pro zůstatek nad tento limit.

Klient si může založit na Spořicím účtu až deset spořicích obálek a pojmenovat si je podle účelu spoření. Banka umožňuje sjednání Spořicího účtu také v eurech nebo dolarech.

Sberbank u FÉR spoření Plus celý rok neměnila úrokové sazby. Sazba bez FÉR konta je 0,53 % ročně (do 300 tisíc korun), s FÉR kontem 0,83 procenta ročně. Od 300 tisíc do milionu korun je sazba 0,23 procenta ročně. Produkt lze sjednat pouze v Kč.

Cena Finparády 2017 Smart Banka od MONETA Speciální Cena Finparády se letos uděluje potřetí. Jejím cílem je poukázat na výjimečné výsledky, inovátorské postupy nebo obecně zajímavé počiny na bankovním a finančním trhu. Za rok 2017 cenu získala MONETA Money Bank za produkt Smart Banka, který umožňuje otevření běžného Tom účtu pro neklienty pomocí mobilního telefonu. Účet je otevřený za cca 15 minut. Součástí procesu je i skenování osobních dokladů pomocí telefonu. Za rok 2016 Cenu Finparády získala Česká spořitelna za produkt Friends 24, což je aplikace pro chytré mobilní telefony určená pro drobné platby, pro které nepotřebujete znát číslo účtu adresáta. V roce 2015 bodovala Komerční banka se systémem Trusteer Rapport, specializovaným softwarem na ochranu klientů před phishingem. Ceně Finparády.cz a jejímu vítězi se bude podrobněji věnovat další článek na stránkách Finparády.cz.

Termínované vklady

Na prvních třech příčkách se letos znovu objevily záložny. Bodovalo NEY spořitelní družstvo (dříve ANO spořitelní družstvo), Československé úvěrní družstvo (dříve Akcenta) a Artesa, spořitelní družstvo.

Top 3: Termínované vklady 1. NEY spořitelní družstvo – Termínovaný vklad 2. Československé úvěrní družstvo – Termínovaný vklad ČSUD 3. Artesa, spořitelní družstvo – Termínovaný vklad Artesa STANDARD Loňské pořadí: 1. ANO spořitelní družstvo (dnes NEY) – Termínovaný vklad ANO PRO zhodnocení • 2. Artesa, spořitelní družstvo – Termínovaný vklad Artesa STANDARD • 3. Záložna CREDITAS (dnes Banka CREDITAS) – Termínovaný vklad CREDITAS.

První místo v kategorii termínovaných vkladů získalo NEY spořitelní družstvo (do 23. 10. 2017 ANO spořitelní družstvo). Termínované vklady společnosti se celý rok úročily nejvýhodnějšími sazbami na trhu. Aktuálně nabízí NEY spořitelní družstvo termínované vklady s dobou vázanosti na od jednoho roku do deseti let a s úrokovou sazbou až 3,30 procenta ročně. Minimální vklad je 20 000 korun.

Československé úvěrní družstvo (do 31. 5. 2017 Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo) obsadilo druhé místo. Termínované vklady družstva patřily v roce 2017 mezi jedny z nejvýhodnějších. Aktuálně nabízí ČSÚD termínované vklady s dobou vázanosti na tři, čtyři a pět let s úrokovou sazbou tři procenta ročně. Tu družstvo drželo celý minulý rok. Minimální vklad je tisíc korun.

Na třetím místě se umístila Artesa, spořitelní družstvo. Během roku 2017 úrokové sazby termínovaných vkladů spořitelního družstva dosahovaly maximálně hodnoty 2,90 procenta ročně u vkladu vázaného pět let. Aktuálně činí úroková sazba 2,60 procenta ročně. Minimální výše termínovaného vkladu je 20 tisíc korun.

Cena veřejnosti 2017 Nové penzijko od Consequ Cenu veřejnosti za rok 2017 získala Conseq penzijní společnost za produkt Doplňkové penzijní spoření. Cenu veřejnosti, která je tradiční součástí soutěže Finparáda.cz – Finanční produkt roku, získává finanční produkt s nejlepším celoročním hodnocením v přehledech a kalkulačkách na portálu Finapráda.cz. Soutěží se bez ohledu na typ produktu. Loni Cenu veřejnosti převzala Equa bank za Běžný účet a předloni Sberbank za produkt FÉR půjčka. Dva ročníky před tím Cenu veřejnosti získal Fio osobní účet.

Spotřebitelské bankovní neúčelové úvěry

Vítězem kategorie je Půjčka od Air Bank (minule druhá). Na druhé místo klesla PRESTO Půjčka od UniCredit Bank. Třetí v pořadí skončila stejně jako loni ČSOB Flexi půjčka na cokoliv.

Top 3: Spotřebitelské půjčky 1. Air Bank – Půjčka 2. UniCredit Bank – PRESTO Půjčka 3. ČSOB – ČSOB Flexi půjčka na cokoliv Loňské pořadí: 1. UniCredit Bank – PRESTO Půjčka • 2. Air Bank – Půjčka • 3. ČSOB – ČSOB Flexi půjčka na cokoliv.

Vítězem kategorie spotřebitelských bankovních neúčelových úvěrů je Půjčka od Air Bank.

Banka garantuje bonusovou úrokovou sazbu za včasné splácení. Od 18. dubna 2017 snížila minimální úrokovou sazbu půjček nad 300 000 Kč. Nová sazba začíná na 4,9 a končí na 9,9 procenta ročně. Pro částky do 300 tisíc platí stále dosavadní úroková sazba, tedy od 6,9 do 9,9 procenta ročně – při řádném splácení. Půjčka je bez poplatků za sjednání a vedení, mimořádnou splátku i předčasné splacení.

PRESTO Půjčka od UniCredit Bank obsadila v soutěži druhé místo.

V červenci minulého roku prodloužila banka splatnost u půjčky až na 96 měsíců. Aktuálně nabízí minimální úrokovou sazbu od 5,6 procenta ročně, bez nutnosti sjednat pojištění schopnosti splácet. Klient má možnost až pětkrát odložit splátku a neplatit měsíční poplatek. S individuálním posouzením je možné získat úvěr až do výše jednoho milionu korun.

Flexi půjčku na cokoliv nabízí ČSOB bez poplatků za sjednání a vedení. Splátky si může klient během splácení libovolně upravit nebo odložit až o tři měsíce. Při převedení účtu do ČSOB začíná úroková sazba na 6,7 procenta ročně. Mimořádné nebo předčasné splátky pro nově poskytnuté úvěry jsou zdarma. Pokud klientovi půjčka nevyhovuje, má možnost ji do 30 dnů vrátit.

Konsolidace půjček

První místo v této kategorii, která byla vyhlášena poprvé za rok 2016, získala stejně jako před rokem Air Bank s produktem Převedení půjček, na druhé příčce skončila opět Česká spořitelna s Konsolidací půjček a třetím produktem v pořadí je nově UniCredit Bank – PRESTO Půjčka – Sloučení úvěrů.

Top 3: Konsolidace půjček 1. Air Bank – Převedení půjček 2. Česká spořitelna – Konsolidace půjček 3. UniCredit Bank – PRESTO Půjčka – Sloučení úvěrů Loňské pořadí: 1. Air Bank – Převedení půjček • 2. Česká spořitelna – Konsolidace půjček • 3. Raiffeisenbank – Konsolidace a refinancování.

Jako u neúčelových úvěrů zvítězila i v kategorii konsolidace půjček Air Bank s Převedením půjček, u kterého platí stejné bonusové úrokové sazby za včasné splácení, jako u Půjčky (tj. 6,9–9,9 % p. a. do 300 000 Kč; 4,9–9,9 % p. a. nad 300 000 Kč). Půjčka je bez poplatků za sjednání a vedení, mimořádnou splátku i předčasné splacení. Převést může klient jak klasickou půjčku, tak i kreditní kartu nebo kontokorent (dohromady až deset půjček).

Sloučení půjček od České spořitelny nabízí úrokovou sazbu od 5,9 procenta ročně. Při sloučení půjček se splatností devět let a jejich řádném splácení banka odpouští 15 měsíčních splátek. Správa úvěru je zdarma. Banka umožňuje sloučení všech typů bankovních i nebankovních půjček pro soukromé účely – leasingy, kreditní karty, kontokorenty, půjčky od splátkových společností i některé typy malých půjček (tzv. půjčky do výplaty nebo mikropůjčky). Pokud klientovi půjčka nevyhovuje, má možnost odstoupit od smlouvy do 60 dní.

Na třetím místě se umístila PRESTO Půjčka – Sloučení úvěrů od UniCredit Bank, která nabízí úrokovou sazbu 2,6 procenta za rok při půjčce ve výši 200 000 Kč, 400 000 Kč nebo 600 000 Kč s pojištěním schopnosti splácet a splatností 84 měsíců. Někteří klienti můžou získat úrokovou sazbu od 1,4 procenta ročně za řádné splácení, k získání této sazby je ale nutné posouzení úvěru na pobočce. Klient má možnost až pětkrát odložit splátku (nejdříve lze odložit desátou měsíční splátku).

Mikropůjčky (krátkodobé nebankovní úvěry)

V této kategorii skončila na prvním místě nově Půjčka Kamali od Home Creditu, druhé místo obsadila Zaplo půjčka (minule první) a třetí místo obhájila Rychlá SMS půjčka od Via SMS.

Top 3: Mikropůjčky 1. Kamali – Půjčka Kamali 2. Zaplo Finance – Zaplo půjčka 3. Via SMS – Rychlá SMS půjčka Loňské pořadí: 1. Zaplo Finance – Zaplo půjčka • 2. Home Credit – Japonská půjčka • 3. Via SMS – Rychlá SMS půjčka.

Půjčka Kamali, která se umístila na prvním místě v kategorii mikropůjček, je při splacení do 14 dnů nabízena až do výše deset tisíc korun zdarma. Maximálně si jde půjčit dvacet tisíc korun na třicet dní. Každou půjčku může klient rozdělit až na deset měsíčních splátek. Základní poplatek je 33 korun za každou tisícikorunu půjčenou na třicet dní. Pokud klient uhradí alespoň deset procent jistiny a poplatek za odložení termínu splatnosti, Kamali mu automaticky odloží termín splatnosti půjčky o dalších 30 dní. Termín splatnosti je možné odložit až pětkrát.

Kamali nabízí také mobilní aplikaci, díky které je možné například sledovat informace o půjčce v mobilním telefonu; nebo ji splatit nebo odložit termín splatnosti.

Na druhém místě se umístila Zaplo půjčka od Zaplo Finance. První půjčku lze získat až do výše osmi tisíc korun zdarma. Při opakované půjčce si klient může půjčit až 25 tisíc korun (dříve maximálně 20 tisíc Kč) na sedm až třicet dní.

Zaplo umožňuje prodloužení splatnosti o třicet dní za poplatek. Při prodloužení lze půjčku i částečně splácet a snížit tak další poplatky za prodlužování. Půjčku lze sjednat online nebo osobně v kterékoliv prodejně GECO.

Třetí místo z minulého ročníku soutěže obhájila Rychlá SMS půjčka od společnosti Via SMS Společnost nabízí první půjčku do osmi tisíc korun zdarma až na třicet dní. Standardní půjčku pak nabízí do dvaceti tisíc korun. Splatnost půjčky lze za poplatek prodloužit až o třicet dnů.

Hypotéky

První místo v kategorii hypoték získala mHypotéka Light od mBank. Na druhé místo klesla Hypotéka České spořitelny. Třetí místo obhájila UniCredit Bank s U hypotékou účelovou.

Top 3: Hypotéky 1. mBank – mHypotéka Light 2. Česká spořitelna – Hypotéka České spořitelny 3. UniCredit Bank – U hypotéka účelová Loňské pořadí: 1. Česká spořitelna – Hypotéka České spořitelny • 2. mBank – mHypotéka Light • 3. UniCredit Bank – Hypoteční úvěr Individual.

Hypoteční trh v roce 2017 doznal mnoha změn. V 1. čtvrtletí pokračoval zvýšený zájem klientů o hypotéky. Důvodem bylo opatření ČNB, která bankám doporučila neposkytovat od 1. dubna 2017 hypotéky s LTV (poměr půjčky k hodnotě nemovitosti) vyšším než 90 procent a výrazně omezila poskytování hypoték s LTV 80 až 90 procent. Reakcí bylo první zvyšování sazeb po dlouhé době. V druhé polovině roku se začaly úrokové sazby čím dál tím více vzdalovat hranici dvou procent.

Na prvním místě v kategorii hypoték se umístila mHypotéka Light od mBank. Zpracování žádosti, poskytnutí i vedení úvěrového účtu je zdarma. Dále je také možnost mimořádných splátek zdarma a sjednání variabilní úrokové sazby. mBank nabízí v porovnání s konkurencí jedny z nejnižších úrokových sazeb.

Na druhém místě se umístila Hypotéka České spořitelny. Banka nabízí vyřízení úvěru i správu bez poplatku. V rámci služby Variabilita splátek umožňuje banka zvýšení nebo snížení splátek až o 30 procent. Klient může přerušit splácení až na tři měsíce. I Česká spořitelna nabízí jednu z nejnižších úrokových sazeb. Je možné získat jak pevnou, tak i proměnnou sazbu. Ocenění nabízí banka zdarma online.

Na třetím místě se umístila UniCredit Bank a její U hypotéka účelová (do října 2017 Hypoteční úvěr Individual). Banka si neúčtuje poplatek za vyhodnocení žádosti ani za správu úvěru. Splátky je možné rozložit až na 30 let.

Rizikové životní pojištění

V kategorii rizikového životního pojištění vyhrála novinka z roku 2017 s názvem Allianz Život od Allianz pojišťovny. O příčku níž skončil jako loni NN Život od NN Životní pojišťovny. Třetí pozici nově získala Kooperativa pojišťovna s rizikovým životním pojištěním Na Přání.

Top 3: Rizikové životní pojištění 1. Allianz pojišťovna – Allianz Život 2. NN Životní pojišťovna – NN Život 3. Kooperativa pojišťovna – Na Přání Loňské pořadí: 1. Allianz pojišťovna – Rytmus risk • 2. NN Životní pojišťovna – NN Život • 3. ČSOB Pojišťovna – Bez Obav.

První místo v kategorii rizikové životní pojištění získalo pojištění Allianz Život od Allianz pojišťovny, která ho nabízí od začátku roku 2017. V porovnání s ostatními produkty na trhu vyniká Allianz Život garancí nejvyššího plnění pro závažné úrazy nebo PRO boj s rakovinou, nejdelším a nejvyšším plněním za pracovní neschopnost – až 730 dnů. V případě delší pracovní neschopnosti se vyplácená částka postupně navyšuje až na pětinásobek. Za zdravý životní styl je možné získat slevu až 28 procent. Klient si může vybrat jen ta rizika, která chce mít pojištěna a pojistné podmínky potom obdrží jen v rozsahu odpovídajícím vybraným rizikům.

Druhé místo obsadilo jako loni pojištění NN Život od NN Životní pojišťovny. Od května 2017 odstranila pojišťovna výluku duševních poruch i z 1. a 2. stupně invalidity. A zkrátila pro nová připojištění invalidity čekací dobu z 24 na 18 měsíců. Pro dospělé i děti připravila nové připojištění asistenčních služeb. V období letních prázdnin a pak od října do prosince probíhala akce, v rámci které noví pojištěnci NN Život dostali zvýšené plnění milion korun navíc v případě smrti úrazem na dálnici kdekoli v Evropské unii včetně Česka a členském státu Evropského hospodářského prostoru.

Pojištění Na Přání od Kooperativa pojišťovny se umístilo na třetím místě. Pojištění odměňuje klienty za věrnost, za každých pět let zvýší pojišťovna případné pojistné plnění o pět procent (maximálně o 20 procent). V rámci pojištění se poskytuje služba Cesta k zotavení, která uhradí náklady na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů až do výše 50 tisíc korun. Dále pojištění nabízí slevu za pojištění nejzávažnějších rizik – invalidity, vážného onemocnění, smrti – pokud si klient pojistí tato rizika v součtu alespoň na milion korun, získá slevu deset procent.

Investiční životní pojištění

Nejlepší byl opět jako před rokem produkt NN Smart od NN Životní pojišťovny. Na druhé příčce je nově FairLife od MetLife pojišťovny. Třetí opět skončilo Flexi životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny.

Top 3: Investiční životní pojištění 1. NN Životní pojišťovna – NN Smart 2. MetLife pojišťovna – FairLife 3. Pojišťovna České spořitelny – Flexi životní pojištění Loňské pořadí: 1. NN Životní pojišťovna – NN Smart • 2. Komerční pojišťovna – Vital Invest • 3. Pojišťovna České spořitelny – Flexi životní pojištění

První příčku v kategorii investiční životní pojištění obhájilo životní pojištění NN Smart od NN Životní pojišťovny. V roce 2017 došlo ke stejným úpravám a akcím jako u rizikového životního pojištění NN Život. Jednalo se o odstranění výluk duševních poruch, zkrácení čekací doby pro nová připojištění invalidity, přidání nového připojištění pro dospělé i děti nebo speciální prázdninovou a podzimní a zimní nabídku (detailněji viz výš u produktu NN Život). Mimo to pojištění NN Smart nabízí bonus ve formě připojištění hospitalizace následkem úrazu, pokud si klient sjedná minimálně tři vybraná úrazová připojištění.

Na druhé příčce se umístilo investiční životní pojištění FairLife od MetLife pojišťovny. Pojištění nabízí širokou škálu připojištění jak pro dospělé, tak i pro děti. Dále je zde možnost asistenčních služeb zdarma pro každé pojištěné dítě. FairLife odměňuje klienty i za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání a poskytuje slevu 15 nebo 30 procent pro vedlejšího pojištěného, pokud si s hlavním pojištěným sjedná balíček Úvěrová asistence. Pojišťovna nabízí také trvalé následky úrazu s jednou z nejvyšších progresí pro dospělého (850 procent) a pamětí.

V minulém roce zvýhodnila Pojišťovna České spořitelny pojištění vážných nemocí v rámci Flexi životního pojištění prostřednictvím mimořádné jarní akce. Klientům, kteří si v dubnu nebo květnu pojištění v rámci Flexi sjednali a v budoucnu onemocní kteroukoliv ze sjednaných diagnóz, vyplatí pojišťovna příspěvek na léčení ve výši 600 000 korun. Akce platila i pro stávající klienty, kteří si pojištění vážných nemocí do smlouvy poprvé přidali.

Dál pojišťovna nabízí bonus za bezeškodní průběh ve výši deset procent z celkového rizikového pojistného (každých pět let, pokud v tomto období nedojde k pojistné události) a bonus ve výši pět procent ze sjednaného a skutečně zaplaceného pojistného za prvních 15 let trvání smlouvy.

Doplňkové penzijní spoření

V kategorii doplňkové penzijní spoření zvítězila Conseq penzijní společnost (minule druhá). Odsunula tak na druhou pozici Českou spořitelnu – penzijní společnost. Třetí místo nově obsadila NN Penzijní společnost.

Top 3: Penzijní spoření 1. Conseq penzijní společnost 2. Česká spořitelna – penzijní společnost 3. NN Penzijní společnost Loňské pořadí: 1. Penzijní společnost České pojišťovny • 2. Conseq penzijní společnost • 3. Česká spořitelna – penzijní společnost

První místo v kategorii doplňkové penzijní spoření obsadila Conseq penzijní společnost, která nabízí tři účastnické penzijní fondy. K poslednímu září v nich bylo 18 732 lidí. Výše vlastního kapitálu za všechny účastnické penzijní fondy byla na konci roku 2017 přes miliardu korun.

Vážený průměr zhodnocení účastnických penzijních fondů dosahoval po celý minulý rok velmi vysokých hodnot, nejvyšší hodnotu jsme zaznamenali na začátku (cca 16,47 procenta), nejnižší naopak na konci roku (cca 7,07 procenta). Výhodou je Asistovaná strategie spoření ZENIT s Garancí, která řeší nejen výběr účastnických fondů do portfolia programu, ale i průběžné přizpůsobování portfolia životnímu cyklu klienta.

Na druhé příčce se umístila Česká spořitelna – penzijní společnost, která má tři klasické účastnické penzijní fondy a nově ještě etický fond. Česká spořitelna – penzijní společnost měla k poslednímu září 223 627 klientů, nejvíc ze všech penzijních společností, a nejvyšší hodnotu vlastního kapitálu za všechny účastnické penzijní fondy. Ta na konci minulého roku činila téměř deset miliard korun.

Vážený průměr zhodnocení účastnických penzijních fondů dosahoval příznivých hodnot. Nejvyšší hodnotu jsme zaznamenali v únoru 2017 (cca 2,73 procenta), nejnižší v září (cca 1,26 procenta). V nabídce je také služba Garance, na kterou má klient nárok, pokud v době výplaty investoval u této penzijní společnosti déle než 10 let. Pokud by hodnota vkladů vložených do konzervativního, etického a vyváženého fondu klesla níž, než kolik klient vložil, dorovná spořitelna rozdíl při výplatě naspořené částky.

Na třetím místě se umístila NN Penzijní společnost. Nabízí tři účastnické penzijní fondy. Počet aktivních účastníků dosáhl k poslednímu září 2017 čísla 17 495. Výše vlastního kapitálu za všechny účastnické penzijní fondy činila na konci minulého roku více než 800 milionů korun. Vážený průměr zhodnocení účastnických penzijních fondů dosahoval po celý rok 2017 velmi dobrých hodnot. Nejvyšší hodnotu jsme zaznamenali v červnu 2017 (cca 5,92 procenta), nejnižší v prosinci (1,87 procenta).

Podílové fondy

Nejlepší podílové fondy v jednotlivých kategoriích jsou v soutěži Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2017 tyto:

Akciové fondy Amundi Funds Equity India Infrastructure – IU – ISIN LU0334874368 Smíšené fondy Templeton Emerging Markets Balanced Fund – ISIN LU0608807516 Dluhopisové fondy FF – Asian High Yield Fund EUR – ISIN LU0286668966 Garantované fondy ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 – ISIN LU1239630756 Krátkodobé investice Pioneer Funds – U.S. Dollar Short – Term (USD) – ISIN LU0132162586

Akciové fondy

V kategorii akciových fondů zvítězil fond Amundi Funds Equity India Infrastructure – IU. Výkonnost fondu za pět let dosahovala v průběhu roku 2017 převážně hodnot v rozmezí 22,28 až 34,60 procenta p. a.. Poslední známá hodnota TER (celková nákladovost) činí 1,36 procenta. Riziko podílového fondu je na číselné stupnici (od 1 do 7) vyjádřeno číslem 6. Měna fondu: USD.

Loni zvítězil fond ESPA Stock Biotec

Smíšené fondy

Výkonnost FF – Asian High Yield Fund EUR, vítězného smíšeného fondu, za tři roky p. a. v průběhu minulého roku dosahovala hodnot kolem 6,08 procenta až hodnot přesahujících 10 procent. Poslední známá hodnota TER (celkové nákladovosti) činí 2,11 procenta. Riziko fondu je na číselné stupnici (od 1 do 7) vyjádřeno číslem 5. Investičním cílem fondu je maximalizovat výnos kombinací zhodnocení a příjmů, v souladu s obezřetným řízením investic. Měna fondu: EUR.

Loni zvítězil fond FF – Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund)

Dluhopisové fondy

Jako v předešlém ročníku dominuje i letos kategorii dluhopisových fondů FF – Asian High Yield Fund EUR, jehož cílem je zajistit běžný příjem a růst kapitálu. Výkonnost fondu za tři roky p. a. dosahovala v průběhu roku 2017 většinou hodnot mezi 10,86 procenta až 16,57 procenta. Poslední známá hodnota TER (celkové nákladovosti) činí 1,4 procenta. Riziko tohoto podílového fondu je na číselné stupnici (od 1 do 7) vyjádřeno číslem 4. Měna fondu: EUR.

Garantované fondy

ČSOB Exkluzivní evropský jumper 1 je garantovaný fond, jehož investice je navázána na vývoj 50 nejvýznamnějších akcií eurozóny. Výkonnost fondu za jeden rok se v průběhu roku 2017 pohybovala v rozmezí hodnot od 10,9 procenta do 15,3 procenta. Riziko tohoto fondu je na číselné stupnici (od 1 do 7) vyjádřeno číslem 3. Poslední známá hodnota TER (celkové nákladovosti) činí 1,05 procenta. Měna fondu: CZK

Loni zvítězil fond Optimum Fund ČSOB Potravin a nápojů 1

Krátkodobé investice

V kategorii krátkodobých investic zvítězil Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term. Fond usiluje o poskytnutí příjmů a zachování hodnoty investice v krátkodobém až střednědobém horizontu a je určen pro investory, kteří plánují krátkodobě investovat. Výkonnost za jeden rok se v průběhu roku 2017 pohybovala od 1,37 procenta do 2,15 procenta. Riziko tohoto fondu je na číselné stupnici (od 1 do 7) vyjádřeno číslem 2. Poslední známá hodnota TER (celkové nákladovosti) činí 1,04 procenta. Měna fondu: USD.

Loni zvítězil fond KB Privátní správa aktiv 1, třída KB PSA 1 – Popular