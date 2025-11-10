Banka zvedne úrok na spoření na 7 %. Má to ale háček

Nejlepší spořicí účty v listopadu. S úrokem 4 % vyjíždí další banka
5. 11. 2025 | Petr Kučera
Kam uložit peníze, které dočasně nepotřebujete, ale chcete je mít kdykoliv k dispozici? Tady je aktuální žebříček spořicích účtů a přehled změn.
Zdroj: Pleska / Midjourney
UniCredit Bank nově nabízí úrokovou sazbu na spoření až sedm procent ročně. Podmínkou je založit si produkt nazvaný Duet Plus – kombinaci termínovaného vkladu a investic do podílových fondů.
Pro nejvyšší úročení termínovaného vkladu (7 % ročně na tři nebo šest měsíců) je potřeba, aby zájemce zároveň investoval stejnou částku do některého z podílových fondů prostřednictvím UniCredit Bank. V součtu musí jít alespoň o 60 tisíc korun – tedy nejméně 30 tisíc na termínovaný vklad a 30 tisíc na investice.
U termínovaného vkladu se zavazujete, že si úspory po určitou dobu – v tomto případě tři nebo šest měsíců – nevyberete. Banka vám za to garantuje, že sjednaný úrok nezmění po celou dobu vkladu. Tím se liší od spořicích účtů – z nich si lze peníze vybrat kdykoliv, ale banka zase může skoro kdykoliv změnit úročení.
Úroková sazba 7 % ročně je s náskokem nejvyšší na trhu, pokud ji porovnáme s termínovanými vklady bez podmínky investování. Jde o víc než dvojnásobek toho, co má UniCredit na klasickém půlročním vkladu (3,2 %). Nejvíc teď nabízí Inbank – 3,5 % na půl roku, a to už pro vklady od pěti tisíc. Noví klienti, kteří dosud s Inbank nespořili, mohou získat 4 % na tříměsíčním vkladu.
Všechny zmiňované sazby jsou roční (p.a.), takže to neznamená zhodnocení za půl roku. Výsledná reálná sazba odpovídá délce vkladu – u půlročního je tedy poloviční. Když si uložíte sto tisíc s úrokem 7 % ročně, budete po půl roce mít na účtu přibližně o tři a půl tisíce víc – po zdanění vám zbyde kolem tří tisíc.
UniCredit Bank má alternativu i pro případ, že si na termínovaný vklad chcete dát víc než na spoření. Pokud pošlete tři čtvrtiny (minimálně 30 tisíc korun) na spoření a jen čtvrtinu (minimálně 10 tisíc) na investice, dostanete na termínovaném vkladu sazbu 4,7 % ročně. I tato sazba platí jak pro čtvrtletní, tak pro půlroční vklad.
Nejlepší termínované vklady na tři měsíce (bez podmínky investování)
|Banka
|Úrok (p.a.)
|Omezení
|Inbank
|4 %
|Sazba 4 % pro nové klienty, kteří dosud s Inbank nespořili. Pro ostatní je 3,4 %. Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony.
|Air Bank
|3,2 %
|Minimální vklad je 30 000 Kč.
|Moneta Money Bank
|3,2 %
|Minimální vklad je 15 000 Kč.
|Banka Creditas
|3 %
|Minimální vklad je 5000 Kč (Creditas) nebo 100 000 Kč (bývalá Max banka).
|UniCredit Bank
|3 %
|Minimální vklad je 30 000 Kč, úročí se vklady do deseti milionů.
|Fio banka
|2,7 %
|Minimální vklad je 3000 Kč.
|J&T Banka
|2,6 %
|Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc.
|Komerční banka
|2,5 %
|Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do deseti milionů (část nad limit jen 0,01 %).
|ČSOB
|2,5 %
|Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony.
|Ostatní banky nabízejí sazbu pod 2,5 %, nebo tříměsíční vklad vůbec nenabízejí. Tabulka obsahuje jen klasické termínované vklady, které jsou standardně dostupné pro běžné klienty.
|Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 10. 11. 2025
Nejlepší termínované vklady na šest měsíců (bez podmínky investování)
|Banka
|Úrok (p.a.)
|Omezení
|Inbank
|3,5 %
|Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony.
|Moneta Money Bank
|3,2 %
|Minimální vklad je 15 000 Kč.
|UniCredit Bank
|3,2 %
|Minimální vklad je 30 000 Kč, úročí se maximálně deset milionů.
|Banka Creditas
|3,1 %
|Minimální vklad je 5000 Kč (Creditas) nebo 100 000 Kč (bývalá Max banka).
|Air Bank
|3 %
|Minimální vklad je 30 000 Kč.
|Fio banka
|2,7 %
|Minimální vklad je 3000 Kč.
|Oberbank
|2,6 %
|Minimální vklad je 100 000 Kč.
|J&T Banka
|2,6 %
|Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc.
|Komerční banka
|2,5 %
|Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do deseti milionů (část nad limit jen 0,01 %).
|Ostatní banky nabízejí sazbu pod 2,5 %, nebo půlroční vklad vůbec nenabízejí. Tabulka obsahuje jen klasické termínované vklady, které jsou standardně dostupné pro běžné klienty.
|Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 10. 11. 2025
„Duet Plus spojuje jistotu termínovaného vkladu s potenciálem růstu prostřednictvím investic do fondů. Klient tak získává výhodné zhodnocení a přístup k investovaným penězům, kdykoliv potřebuje,“ říká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank. „V rámci Duet Plus lze investici do fondů kdykoli zrušit, takže v případě potřeby má klient peníze rychle k dispozici,“ ujišťuje v dnešní zprávě pro média.
Investice obecně nabízejí vyšší potenciál zhodnocení než klasické spoření. Odvážnější investice do akciových fondů mohou přinést i víc než sedm procent ročně. Na druhou stranu u investic platí: čím větší je očekávané zhodnocení, tím vyšší je riziko, že hodnota investovaných peněz přinejmenším dočasně poklesne.
Chcete si splnit své sny? Investujte!
Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík.
Spořicí účty a termínované vklady jsou ze zákona pojištěné do sto procent ekvivalentu sto tisíc eur (přibližně 2,4 milionu korun). Investice jsou sice chráněné před krachem obchodníka s cennými papíry (jen 90 procent do 20 tisíc eur, tedy necelých půl milionu korun), ale ne před poklesem hodnoty kvůli špatné strategii nebo negativnímu vývoji na trhu.
Reálný výnos z podílových fondů záleží také na výši poplatků. UniCredit Bank má jednorázový vstupní poplatek v zásadě od 0,5 % do 3 % (čím odvážnější strategie s potenciálem vyššího výnosu, tím vyšší poplatek, za investice nad čtvrt milionu je sleva). Jednotlivé investiční společnosti si pak účtují také průběžné roční poplatky podle konkrétního fondu.
Na výběr jsou fondy, které UniCredit nabízí pod značkou Structured Invest – onemarkets Fund a Generali Investments CEE. Zájemce si může vybrat od odvážných akciových fondů přes smíšené fondy až po konzervativní dluhopisové. O fondy se starají světoví správci jako Amundi, Fidelity, BlackRock, J.P.Morgan a další.
Vyšší úrok v rámci Duet Plus nabízí UniCredit Bank také na termínovaný vklad v eurech. Při rozdělení na spoření a investice v poměru 1:1 je aktuální sazba na eurovém vkladu 6 % p.a., při rozdělení v poměru 3:1 je sazba na eurovém vkladu 3,5 %. Obě sazby platí jak pro čtvrtletní, tak pro půlroční vklad.
S produktem Duet Plus přišla UniCredit Bank poprvé už v roce 2011. V některých obdobích ho pak ale prakticky nepropagovala nebo měla méně atraktivní úrok.
Kombinaci spoření a investic dlouhodobě nabízí také ČSOB pod názvem Duo Profit. Dává úrokovou sazbu až 4,5 % na spořicím účtu, pokud současně investujete do podílových fondů nejméně 30 000 Kč. Pro vklady rovnající se výši investic pak stoupne úrok na spořicím účtu na 4,5 % (pro vklady do 250 tisíc), případně 2,75 % (pro vklady nad 250 tisíc), a to po dobu jednoho roku. Podobné zvýhodnění měla v minulosti i Komerční banka pod názvem Bonus Invest.
Nejlepší spořicí účty, z nichž si lze peníze kdykoliv vybrat nebo je průběžně přidávat, teď začínají čtyřkou. Za různých podmínek – bez nutnosti investování – je nabízejí Partners banka (4,06 %), mBank (4,01 %) a Raiffeisenbank (4 %). Při pravidelném investování dosáhnou na 4 % i klienti ČSOB a Creditas.
Nejlepší spořicí účty k 10. listopadu 2025
Banka
Název účtu
|Maximální úrok (p.a.)
|Omezení, podmínky
Bonus za doporučení
4,06 %
|Jen jako odměna za doporučení nového klienta (na jeden kalendářní měsíc) nebo pro nové klienty s kódem od dosavadního klienta (na tři kalendářní měsíce). Pro vklady do půl milionu.
mSpořicí účet Plus
4,01 %
|První tři měsíce bez podmínek. Od čtvrtého měsíce je podmínkou, že jste v předchozím měsíci nejméně pětkrát zaplatili kartou a zároveň vám přišlo na běžný účet v součtu alespoň 15 000 Kč (druhá podmínka neplatí pro klienty od 15 do 18 let). Bez stropu na výši vkladu.
Bonusový spoř. účet
4 %
|Pro vklady do půl milionu. Podmínkou je aspoň deset plateb kartou za měsíc. S Aktivním a Exkluzivním účtem se úročí i vklady od půl milionu do milionu (3,2 %), s Exkluzivním také od jednoho do pěti milionů (3 %).
Spořicí účet+
|4 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice – aspoň 1500 Kč měsíčně. Pro vklady do půl milionu; část nad půl milionu se úročí 1 %.
Spoření s bonusem
|4 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice, penzijko nebo stavebko – aspoň 1500 Kč měsíčně (s prémiovým účtem 4000 Kč). Zároveň musíte aspoň pětkrát měsíčně zaplatit kartou a na běžný účet vám přijít v součtu aspoň 15 000 Kč měsíčně (druhá podmínka neplatí pro klienty do 26 let). Úrok 4 % pro vklady do 250 000 Kč (s účtem Premium do milionu). Od čtvrt milionu do milionu je úrok 2,25 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek jen 0,25 % do milionu. Kdo současně investuje do podílových fondů nejméně 30 000 Kč a sjedná si produkt Duo Profit, získá na spořicím účtu sazbu 4,5 % pro vklady rovnající se výši investic, maximálně však do 250 tisíc a nejdéle na jeden rok.
Spořicí účet
|3,8 %
|Podmínkou jsou pravidelné investice nebo penzijko aspoň 2000 Kč měsíčně. Pro klienty s Plus účtem, kteří používají George. Týká se vkladů do 400 000 Kč.
Spoření bez limitů
|3,6 %
|Bez podmínek a stropu, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu (poplatek 100 Kč), strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Česku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat.
Skvělý účet Hit
|3,58 %
|Hlavně pro nové vklady (nových i dosavadních klientů), nový klient se počítá od 20. května. Bez stropu na výši vkladu. Banka může do akce zařadit i starší klienty se spoř. účty Výhoda+ a Jarní Skvělý účet.
Spoř. účet s bonusem
3,5 %
|Pro vklady do milionu. Podmínkou je, že si stávající klient převede na spořicí účet alespoň 100 000 Kč v jedné platbě z jiné banky. Zároveň si bonus musí aktivovat v aplikaci KB+. Noví klienti, kteří dosud neměli v KB tarif (běžný účet) a založí si ho společně se spořením, dosáhnou na bonus automaticky i pro nižší vklad.
Skvělý účet
3,33 %
|Pro lidi, kteří se od 20. května do 14. září stali novými klienty. Sazba 3,33 % do 400 tisíc, část nad 400 tisíc se úročí 3,01 %.
Fio konto
3,25 %
|Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %.
|Ostatní banky nabízejí méně než 3,25 %. Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz
Sdílejte článek, než ho smažem