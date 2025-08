Nejlepší termínované vklady. Žebříčky, kde teď dostanete nejvíc

Zvýšený zájem o termínované vklady, který banky zaznamenaly během posledního přibližně roku a půl, už opadává. Shodují se na tom pracovníci z poboček několika bank, které oslovil web Peníze.cz. Klienti teď věří, že úroky na spořicích účtech už nebudou klesat tak rychle, aby museli přesouvat úspory na termínované vklady a udržet si tak vyšší úrok po delší dobu.

U termínovaných vkladů se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původně sjednaný úrok nezmění po celou dobu vkladu. Tím se liší od spořicích účtů – z nich si peníze můžete vybrat kdykoliv, ale banka zase může skoro kdykoliv změnit úročení.

V době, kdy úroky na spoření (které se odvíjejí od základních sazeb České národní banky) klesají, může být termínovaný vklad šancí, jak si udržet vyšší sazby déle než na spořicích účtech. Letos však bankovní rada ČNB nesnižuje své sazby tak často ani tak výrazně jako loni. V červnu rozhodla, že je tentokrát nesníží, a podle očekávání ekonomů je nesníží ani na zítřejším zasedání.

Proto ani jednotlivé banky na přelomu měsíce svou nabídku většinou nezměnily. K výjimkám patří Inbank (pokles o 0,15 % u tříměsíčního vkladu, o 0,1 % u půlročního a ročního vkladu), Moneta (pokles o 0,1 % u tříměsíčního) a UniCredit (zvýšení o 0,2 % u půlročního).

Například analytici Komerční banky očekávají, že ČNB sníží sazby až v listopadu a příští rok v únoru – pokaždé o čtvrt procentního bodu, takže dvoutýdenní repo sazba by měla za půl roku dosáhnout 3 %.

Jak to bude v dalších letech, a tedy jestli se vyplatí dlouhodobé vklady, není jisté. Příliš dlouhý závazek se může ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda.

Na termínovaný vklad lze obvykle uložit o dost víc peněz než na spořicí účet. Pokud má banka na termínovaný vklad nějaký strop, bývá to v řádu milionů, zatímco u spořicích účtů to někdy jsou jen stovky tisíc.

Při volbě termínovaného vkladu je dobré podívat se i na podmínky předčasného výběru. U kratších vkladů to není tak zásadní jako u delších, nicméně mezi bankami jsou velké rozdíly. Některé totiž předčasný výběr vůbec neumožňují, jiné vám naúčtují sankci a jiné jen nepřipíšou úroky. Podrobný přehled podmínek jsme přinesli v loňském článku.

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na tři měsíce Banka Úrok (p.a.) Omezení Air Bank 3,2 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Inbank 3 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. UniCredit Bank 3 % Minimální vklad je 30 000 Kč, úročí se vklady do deseti milionů. Moneta Money Bank 2,9 % Minimální vklad je 15 000 Kč. Fio banka 2,7 % Minimální vklad je 3000 Kč. Banka Creditas 2,7 % Minimální vklad je 5000 Kč (Creditas) nebo 100 000 Kč (bývalá Max banka). J&T Banka 2,6 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. Komerční banka 2,5 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů (část nad limit jen 0,01 %). ČSOB 2,5 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. Další banky nabízejí méně než 2,5 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 5. 8. 2025

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na šest měsíců Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 3,1 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Banka Creditas 2,8 % Minimální vklad je 5000 Kč (Creditas) nebo 100 000 Kč (bývalá Max banka). Moneta Money Bank 2,8 % Minimální vklad je 15 000 Kč. UniCredit Bank 2,8 % Vklady od milionu se úročí 2,8 % (celá částka), nižší vklady 2,7 %. Minimální vklad je 30 000 Kč, úročí se maximálně deset milionů. Air Bank 2,7 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Oberbank 2,6 % Minimální vklad je 100 000 Kč. J&T Banka 2,6 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. Komerční banka 2,5 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů (část nad limit jen 0,01 %). Další banky nabízejí méně než 2,5 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 5. 8. 2025

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden rok Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 3,1 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Banka Creditas 3 % Minimální vklad je 5000 Kč (Creditas) nebo 100 000 Kč (bývalá Max banka). Moneta Money Bank 2,8 % Minimální vklad je 15 000 Kč. UniCredit Bank 2,8 % Vklady od milionu se úročí 2,8 % (celá částka), nižší vklady 2,7 %. Minimální vklad je 30 000 Kč, úročí se maximálně deset milionů. J&T Banka 2,75 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. Komerční banka 2,7 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů (část nad limit jen 0,01 %). Air Bank 2,7 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Oberbank 2,5 % Minimální vklad je 100 000 Kč. Další banky nabízejí méně než 2,5 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 5. 8. 2025

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na dva roky Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 3 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. J&T Banka 3 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. Oberbank 2,9 % Jde o vklad na rok a půl (18 měsíců). Prvních šest měsíců se bude vklad úročit 1 % p.a., dalších šest měsíců 3,1 % p.a. a posledních šest měsíců 4,6 %. p.a. Banka připíše úrok na konci kalendářního roku, po připsání se dál úročí. Zbylý úrok připíše na konci spoření, tedy za 18 měsíců od založení. Při založení v srpnu bude výsledná sazba přibližně 2,9 % p.a. Banka Creditas 2,7 % Minimální vklad je 5000 Kč (Creditas) nebo 100 000 Kč (bývalá Max banka). Fio banka 2,3 % Minimální vklad je 3000 Kč. ČSOB 2 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů. Další banky mají sazbu pod 2 %, nebo dvouletý vklad vůbec nenabízejí. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 5. 8. 2025

Atraktivní úroky nabízí také družstevní záložna Artesa. Víc než banky dává na půlročním (3,6 %), ročním (4 %) i dvouletém (3,7 % ročně) vkladu. Minimální vklad je 20 tisíc.

U družstevních záložen neboli kampeliček však podle zákona platí pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů. Aktuální hodnotu členského vkladu můžete dostat zpátky, když už nebudete mít v záložně termínovaný vklad (obecně žádný depozitní produkt), na výplatu členského vkladu si ale obvykle počkáte nejméně do poloviny následujícího kalendářního roku.

Zákonné pojištění vkladů – stoprocentní náhrada do sedmi dnů od platební neschopnosti – se u bank i záložen vztahuje do limitu 100 tisíc eur, tedy přibližně dva a půl milionu korun. Sčítají se všechny vklady klienta na různých účtech ve stejné bance.

Nejlepší spořicí účet i v srpnu dál úročí vklady 4 % ročně, má ale podmínku deseti plateb kartou měsíčně a také strop (4 % jen do půl milionu korun). Většina bank má úroky na spořicím účtu výrazně nižší.

Pozor: všechny sazby zmiňované v tabulkách jsou roční (p.a.), takže to neznamená zhodnocení třeba o celá 3 % za jediný měsíc. Pro představu: když si uložíte 100 tisíc s úrokem 3 % ročně, budete po jednom měsíci mít na účtu přibližně o 250 korun víc – po zdanění necelých 213 korun.

