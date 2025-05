Nejlepší termínované vklady. Kolik vám vydělají za rok nebo dva?

Trinity Bank

až 2,4 %

Jde o korunový vkladový účet s výpovědní dobou 24 měsíců (při plánovaném výběru za dva roky je tedy potřeba podat hned výpověď). Pro zůstatky od tří do třiceti milionů je sazba 2,41 %, od 800 tisíc do tří milionů je 2,38 %, od 400 do 800 tisíc je 2,28 %, od 100 do 400 tisíc je 2,23 %, do 100 tisíc jen 0,4 %. Alternativou je vkladový účet Bonus+ se sazbou 2,3 % pro vklady od 100 tisíc do 10 milionů, pro nižší a vyšší vklady 2,2 %.