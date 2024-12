Nejlepší termínované vklady: Banky vylepšují spoření na rok a víc

Zatímco úrokové sazby na kratších termínovaných vkladech dál klesají, u delších už můžeme vidět změnu trendu.

Jak moc letos klesly úroky třeba na tříměsíčních vkladech, si můžeme ukázat na příkladu Banky Creditas. V únoru nabízela 5,5 % ročně, v srpnu 4,1 % a na začátku prosince dává už jen 3,2 %.

Jen za poslední měsíc výrazně snížily sazby třeba také Fio (tříměsíční z 3 % na 2,5 %, šestiměsíční z 2,9 % na 2,5 %), J&T Banka (z 3 % na 2,6 % u tříměsíčního a šestiměsíčního), Česká spořitelna a ČSOB (shodně z 3 % na 2,75 % u tříměsíčního) nebo Air Bank (u půlročního z 3,2 % na 2,9 %). Opačným směrem se u tříměsíčního vkladu vydala UniCredit.

Poprvé po mnoha měsících ale vidíme, že některé banky už nesnižují sazby na ročních nebo ještě delších vkladech. Už zmíněná Fio nechala roční vklad na 2,8 %, dvouletý dokonce vylepšila z 2 % na 2,4 %. Creditas nově nabízí při závazku na dva roky 3 % (dříve 2 %), nahoru šla i J&T Banka. Konkurenci mezi dvouletými vklady posílila také Inbank, která o ně rozšířila svou nabídku.

V Monetě jsou termínované vklady nově dostupnější i pro drobné spoření. Zájemcům teď stačí vložit alespoň 15 tisíc místo dosavadních alespoň 40 tisíc.

U termínovaných vkladů se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původně sjednaný úrok nezmění po celou dobu vkladu. To se podle budoucího vývoje na trhu může ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda – v letošním roce to byla určitě výhoda, protože úroky na spoření se odvíjejí od základních sazeb České národní banky.

Naopak peníze uložené na spořicích účtech si můžete kdykoliv vybrat. Banka však může prakticky okamžitě úrok snížit (nebo i zvýšit).

Sjednat si termínovaný vklad tedy může být způsob, jak si relativně vyšší úroky zachovat na delší dobu než u spořicích účtů.

Při výběru termínovaného vkladu je dobré podívat se i na podmínky předčasného výběru. U kratších vkladů to není tak zásadní jako u delších, nicméně mezi bankami jsou velké rozdíly. Některé totiž předčasný výběr vůbec neumožňují, jiné vám naúčtují sankci a jiné jen nepřipíšou úroky. Podrobný přehled podmínek jsme přinesli v nedávném přehledu.

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na tři měsíce Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 3,7 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Moneta Money Bank 3,5 % Minimální vklad je 15 000 Kč. UniCredit Bank 3,5 % Minimální vklad je 30 000 Kč, úročí se vklady do pěti milionů. Air Bank 3,4 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Banka Creditas 3,2 % Minimální vklad je 5000 Kč. Komerční banka 3 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů. Česká spořitelna 2,75 % Minimální vklad je 5000 Kč. ČSOB 2,75 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. J&T Banka 2,6 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. Alternativou může být vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou, kde je sazba 3,25 % do 8. ledna, od 9. ledna klesne na 3 % a od 28. února na 2,6 %. Fio banka 2,5 % Minimální vklad je 3000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 4. 12. 2024

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na šest měsíců Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 3,6 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. UniCredit Bank 3,2 % (3,1 %) Když je vklad vyšší než milion, úročí se celá částka 3,2 %. Nižší vklady se úročí 3,1 %. Minimální vklad je 30 000 Kč, úročí se maximálně pět milionů. Banka Creditas 3 % Minimální vklad je 5000 Kč. Oberbank 3 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Moneta Money Bank 3 % Minimální vklad je 15 000 Kč. Air Bank 2,9 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Komerční banka 2,75 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů. J&T Banka 2,6 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. Fio banka 2,5 % Minimální vklad je 3000 Kč. ČSOB 2,5 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 4. 12. 2024

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden rok Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 3,5 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. UniCredit Bank 3,1 % (3 %) Když je vklad vyšší než milion, úročí se celá částka 3,1 %. Nižší vklady se úročí 3 %. Minimální vklad je 30 000 Kč, úročí se maximálně pět milionů. Banka Creditas 3 % Minimální vklad je 5000 Kč. Fio banka 2,8 % Minimální vklad je 3000 Kč. Moneta Money Bank 2,8 % Minimální vklad je 15 000 Kč. Oberbank 2,8 % Minimální vklad je 30 000 Kč. J&T Banka 2,75 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. Air Bank 2,7 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 4. 12. 2024

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na dva roky Banka Úrok (p.a.) Omezení Banka Creditas 3 % Minimální vklad je 5000 Kč. J&T Banka 3 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. Inbank 2,5 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Fio banka 2,4 % Minimální vklad je 3000 Kč. Trinity Bank 2,23 až 2,41 % Liší se podle vkladu a také podle typu účtu, pro vyšší vklady je úroková sazba vyšší. ČSOB 2 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 4. 12. 2024

Atraktivní úroky nabízí také družstevní záložna Artesa. Víc než banky dává na ročním vkladu (3,5 %), mezi nejlepší patří i u dvouletého (3 % ročně) a půlročního (3,6 % ročně). Minimální vklad je 20 tisíc. Zajímavě vypadá i nabídka družstva Peněžní dům (3,5 % pro roční vklad, 3,6 % p.a. pro dvouletý, 3,65 % pro tříletý nebo 3,9 % pro pětiletý, a to už od vkladu 100 korun) – ovšem v jejím případě jde o pohyblivé roční sazby, sazba tedy není garantována pro celou dobu závazku a může postupně klesnout, nebo naopak stoupnout.

Zákonné pojištění vkladů – stoprocentní náhrada do sedmi dnů od platební neschopnosti – se u bank i záložen vztahuje do limitu 100 tisíc eur, tedy přibližně dva a půl milionu korun. Sčítají se všechny vklady klienta na různých účtech ve stejné bance. U družstevních záložen neboli kampeliček však podle zákona platí pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů.

