Termínované vklady začíná nabízet i Air Bank

Air Bank rozšiřuje svou nabídku o termínovaný vklad. Zájemci si mohou vybrat ze tří časových variant, minimální vklad je vždycky 30 tisíc korun.

Při vkladu na čtvrt roku je úrok 3,4 % ročně (p.a.), při vkladu na půl roku 3,2 % ročně a při vkladu na jeden rok 3 %.

U termínovaných vkladů se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původně sjednaný úrok nezmění po celou dobu vkladu. Oproti tomu peníze uložené na spořicích účtech si můžete vybrat kdykoliv, banka však může prakticky okamžitě úrok snížit (nebo zvýšit).

Termínovaný vklad v Air Bank si lze založit v mobilní aplikaci My Air nebo na pobočce.

Air Bank umožní, aby klienti svůj termínovaný vklad kdykoliv předčasně ukončili a vybrali si peníze prakticky ihned. V takovém případě musí ukončit celý vklad, nelze si z něj vybrat jen část. A samozřejmě: klient nedostane žádné úroky, a to ani za poměrnou (dosavadní) dobu spoření. „Zpět tedy dostanete jen právě tolik peněz, kolik jste si uložili,“ píše banka.

V porovnání s konkurencí patří Air Bank k těm, kdo mají pro předčasný výběr mírnější pravidla. Některé banky ho buď vůbec neumožňují, nebo si strhnou určitou (menší) částku jako sankci. Podrobný přehled jsme přinesli v nedávném článku.

Termínované vklady Air Bank Roční výnos (p.a.) Vklad na tři měsíce 3,4 % Vklad na šest měsíců 3,2 % Vklad na dvanáct měsíců 3 % Minimální vklad je ve všech případech 30 000 Kč.

„Produkt reaguje na rostoucí poptávku po bezpečných a výhodných způsobech zhodnocení úspor s jasně daným výnosem v době klesajících sazeb,“ říká Petr Žabža, vedoucí oddělení Investice v Air Bank.

Air Bank od svého startu v listopadu 2011 dosud nabízela jen spořicí účet, termínovaný vklad v její nabídce chyběl. Na spořicím účtu sníží od 11. října maximální úrok z 3,4 % na 3 %.

Postupně spustila také možnosti investic do podílových fondů (od partnerských společností), do ETF prostřednictvím služby Portu, letos přidala produkt Investice do Air Bank (obdoba dluhopisu) a přímé investice do téměř 200 světových akcií a ETF.

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na tři měsíce Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 4 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Moneta Money Bank 3,8 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Banka Creditas 3,7 % Minimální vklad je 5000 Kč. Air Bank 3,4 % Minimální vklad je 30 000 Kč. UniCredit Bank 3,4 % (3,3 %) Když je vklad vyšší než milion, úročí se celá částka 3,4 %. Nižší vklady se úročí 3,3 %. Minimální vklad je 30 000 Kč, maximální pět milionů. Komerční banka 3,25 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů. J&T Banka 3,25 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. Alternativou může být vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou, kde je sazba 3,75 % do 11. října, od 12. října klesne na 3,25 %. Fio banka 3 % Minimální vklad je 3000 Kč. Česká spořitelna 3 % Minimální vklad je 5000 Kč. ČSOB 3 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 9. 10. 2024

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na šest měsíců Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 3,75 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Banka Creditas 3,5 % Minimální vklad je 5000 Kč. J&T Banka 3,25 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. Air Bank 3,2 % Minimální vklad je 30 000 Kč. UniCredit Bank 3,2 % (3,1 %) Když je vklad vyšší než milion, úročí se celá částka 3,2 %. Nižší vklady se úročí 3,1 %. Minimální vklad je 30 000 Kč, maximální pět milionů. Oberbank 3 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Moneta Money Bank 3 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 9. 10. 2024

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden rok Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 3,7 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. J&T Banka 3,25 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. UniCredit Bank 3,1 % (3 %) Když je vklad vyšší než milion, úročí se celá částka 3,1 %. Nižší vklady se úročí 3 %. Minimální vklad je 30 000 Kč, maximální pět milionů. Banka Creditas 3 % Minimální vklad je 5000 Kč. Air Bank 3 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Fio banka 2,8 % Minimální vklad je 3000 Kč. Oberbank 2,8 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Moneta Money Bank 2,8 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 9. 10. 2024

Petr Kučera Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem