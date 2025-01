Nejlepší termínované vklady. První žebříčky v novém roce

Úrokové sazby na termínovaných vkladech se na začátku nového roku u většiny bank zásadně nezměnily.

Mezi výjimky patří Inbank, která na trh vstoupila loni na jaře a snažila se získat klienty vyššími úroky než konkurence. Pořád sice zůstává ve špičce, nicméně oproti prosinci snížila sazby u tříměsíčního (na 3,5 % z 3,7 % p.a.), šestiměsíčního (na 3,2 % z 3,6 %) i ročního (na 3 % z 3,5 %) vkladu. Nezměnila jen úročení dvouletého vkladu (2,5 %).

Na vrchol žebříčku ročních a dvouletých vkladů se dostala bývalá Max banka, přejmenovaná na „produktovou řadu Max“ od Banky Creditas. Roční i dvouletý vklad nově úročí 3,5 % p.a. místo dosavadních 3 %. Tuto vyšší sazbu jsme včera našli jen v aplikaci při založení účtu, zatímco na webu i v oficiálním přehledu úrokových sazeb zůstávala nižší. Mluvčí banky Lucie Brunclíková však webu Peníze.cz potvrdila, že u ročního i dvouletého vkladu platí sazba 3,5 %.

UniCredit Bank snížila úrok u šestiměsíčního vkladu (o 0,2 %) a bonusovou sazbu u ročního (o 0,1 %). Na druhou stranu zdvojnásobila limit na maximální výši vkladu: dosavadní strop zvýšila z pěti na deset milionů korun.

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na tři měsíce Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 3,5 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Moneta Money Bank 3,5 % Minimální vklad je 15 000 Kč. UniCredit Bank 3,5 % Minimální vklad je 30 000 Kč, úročí se vklady do deseti milionů. Air Bank 3,4 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Banka Creditas 3,2 % Minimální vklad je 5000 Kč. Komerční banka 3 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů (část nad limit jen 0,01 %). Česká spořitelna 2,75 % Minimální vklad je 5000 Kč. ČSOB 2,75 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů. J&T Banka 2,6 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. Alternativou může být vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou, kde bude od 9. ledna sazba 3 % a od 28. února klesne na 2,6 %. Fio banka 2,5 % Minimální vklad je 3000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 7. 1. 2025

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na šest měsíců Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 3,2 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Banka Creditas 3 % Minimální vklad je 5000 Kč. Moneta Money Bank 3 % Minimální vklad je 15 000 Kč. Oberbank 3 % Minimální vklad je 30 000 Kč. UniCredit Bank 3 % (2,9 %) Když je vklad vyšší než milion, úročí se celá částka 3 %. Nižší vklady se úročí 2,9 %. Minimální vklad je 30 000 Kč, úročí se maximálně deset milionů. Air Bank 2,9 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Komerční banka 2,75 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů (část nad limit jen 0,01 %). J&T Banka 2,6 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. Fio banka 2,5 % Minimální vklad je 3000 Kč. ČSOB 2,5 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 7. 1. 2025

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden rok Banka Úrok (p.a.) Omezení Creditas (Max) 3,5 % Produktová řada Max (bývalá Max banka). Minimální vklad je 100 000 Kč. Inbank 3 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. UniCredit Bank 3 % (2,9 %) Když je vklad vyšší než milion, úročí se celá částka 3 %. Nižší vklady se úročí 2,9 %. Minimální vklad je 30 000 Kč, úročí se maximálně deset milionů. Banka Creditas 3 % Minimální vklad je 5000 Kč. Fio banka 2,8 % Minimální vklad je 3000 Kč. Moneta Money Bank 2,8 % Minimální vklad je 15 000 Kč. Oberbank 2,8 % Minimální vklad je 30 000 Kč. J&T Banka 2,75 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. Air Bank 2,7 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 7. 1. 2025

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na dva roky Banka Úrok (p.a.) Omezení Creditas (Max) 3,5 % Produktová řada Max (bývalá Max banka). Minimální vklad je 100 000 Kč. Banka Creditas 3 % Minimální vklad je 5000 Kč. J&T Banka 3 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. Inbank 2,5 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Fio banka 2,4 % Minimální vklad je 3000 Kč. ČSOB 2 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 7. 1. 2025

Atraktivní úroky nabízí také družstevní záložna Artesa. Víc než banky dává na půlročním (3,6 %) i ročním (3,5 %) vkladu, mezi nejlepší patří i u dvouletého (3 % ročně). Minimální vklad je 20 tisíc. Zajímavě vypadá i nabídka družstva Peněžní dům (3,5 % pro roční vklad, 3,6 % p.a. pro dvouletý, 3,65 % pro tříletý nebo 3,9 % pro pětiletý, a to už od vkladu 100 korun) – ovšem v jejím případě jde o pohyblivé roční sazby, sazba tedy není garantována pro celou dobu závazku a může postupně klesnout, nebo naopak stoupnout. Jako dočasnou akci nabízí Peněžní dům také vklady s pevnou, tedy neměnnou sazbou 2,89 % na půl roku nebo 3 % na rok.

Zákonné pojištění vkladů – stoprocentní náhrada do sedmi dnů od platební neschopnosti – se u bank i záložen vztahuje do limitu 100 tisíc eur, tedy přibližně dva a půl milionu korun. Sčítají se všechny vklady klienta na různých účtech ve stejné bance. U družstevních záložen neboli kampeliček však podle zákona platí pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů.

U termínovaných vkladů se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původně sjednaný úrok nezmění po celou dobu vkladu. To se podle budoucího vývoje na trhu může ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda – v loňském roce to byla určitě výhoda, protože úroky na spoření se odvíjejí od základních sazeb České národní banky. Letos je pravděpodobné další snížení základních sazeb, už by ale nemělo být tak výrazné ani tak časté jako loni.

Naopak peníze uložené na spořicích účtech si můžete kdykoliv vybrat. Banka však může prakticky okamžitě úrok snížit (nebo i zvýšit).

Při výběru termínovaného vkladu je dobré podívat se i na podmínky předčasného výběru. U kratších vkladů to není tak zásadní jako u delších, nicméně mezi bankami jsou velké rozdíly. Některé totiž předčasný výběr vůbec neumožňují, jiné vám naúčtují sankci a jiné jen nepřipíšou úroky. Podrobný přehled podmínek jsme přinesli v loňském článku.

