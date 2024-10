Nejlepší termínované vklady. Kolik vám vydělají za rok nebo dva?

Peníze uložené na spořicích účtech si můžete kdykoliv vybrat. Banka však může prakticky okamžitě úrok snížit (nebo i zvýšit) – konkrétní provedení a časový předstih závisí na znění obchodních podmínek, jak jsme vysvětlili ve starším článku.

Naopak u termínovaných vkladů se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám banka garantuje, že původně sjednaný úrok nezmění po celou dobu vkladu. To se podle budoucího vývoje na trhu může ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda – v letošním roce je to určitě výhoda, protože úroky na spoření se odvíjejí od základních sazeb České národní banky.

Sjednat si termínovaný vklad tedy může být způsob, jak si relativně vyšší úroky zachovat na delší dobu než u spořicích účtů. Sazby na kratších vkladech jsou teď obecně vyšší než na delších, nicméně i delší vklad se teď může vyplatit: je totiž možné, že po skončení kratšího vkladu vám banka pro případný nový vklad nabídne už jen nižší (aktuální) sazbu.

Při výběru termínovaného vkladu je dobré podívat se i na podmínky předčasného výběru. U kratších vkladů to není tak zásadní jako u delších, nicméně mezi bankami jsou velké rozdíly. Některé totiž předčasný výběr vůbec neumožňují, jiné vám naúčtují sankci a jiné jen nepřipíšou úroky. Podrobný přehled podmínek jsme přinesli v nedávném přehledu.

Pozor: všechny sazby zmiňované v tabulkách jsou roční (p.a.), takže to neznamená zhodnocení třeba o celá 4 % za jediný měsíc. Pro představu: když si uložíte 100 tisíc s úrokem 4 % ročně, budete po jednom měsíci mít na účtu přibližně o 333 korun víc – po zdanění jenom 283 korun (konkrétní výnos se může mírně lišit podle způsobu úročení).

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden měsíc Banka Úrok (p.a.) Omezení Banka Creditas 3,9 % Minimální vklad je 5000 Kč. J&T Banka 3,5 % Jde o časově neomezený vklad s 33denní výpovědní lhůtou. Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. UniCredit Bank 3,4 % Minimální vklad je 30 000 Kč, maximální pět milionů. Vklad nad milion se úročí 3,5 %. Fio banka 3,3 % Minimální vklad je 3000 Kč. Česká spořitelna 2,6 % Minimální vklad je 5000 Kč. ČSOB 2,5 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 1. 10. 2024

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na tři měsíce Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 4 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Moneta Money Bank 3,8 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Banka Creditas 3,7 % Minimální vklad je 5000 Kč. Fio banka 3,7 % Minimální vklad je 3000 Kč. UniCredit Bank 3,3 % Minimální vklad je 30 000 Kč, maximální pět milionů. Vklad nad milion se úročí 3,4 %. Komerční banka 3,25 % Minimální vklad je 5000 Kč, úročí se vklady do tří milionů. J&T Banka 3,25 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. Alternativou může být vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou, kde je sazba 3,75 % do 11. října, od 12. října klesne na 3,25 %. ČSOB 3,2 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. Česká spořitelna 3 % Minimální vklad je 5000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 1. 10. 2024

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na šest měsíců Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 4 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Fio banka 3,7 % Minimální vklad je 3000 Kč. Banka Creditas 3,5 % Minimální vklad je 5000 Kč. J&T Banka 3,25 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. UniCredit Bank 3,1 % Minimální vklad je 30 000 Kč, maximální pět milionů. Vklad nad milion se úročí 3,2 %. ČSOB 3 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. Oberbank 3 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Moneta Money Bank 3 % Minimální vklad je 40 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 1. 10. 2024

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na jeden rok Banka Úrok (p.a.) Omezení Inbank 3,7 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální dva miliony. Fio banka 3,5 % Minimální vklad je 3000 Kč. J&T Banka 3,25 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. Banka Creditas 3 % Minimální vklad je 5000 Kč. UniCredit Bank 3 % Minimální vklad je 30 000 Kč, maximální pět milionů. Vklad nad milion se úročí 3,1 %. Oberbank 2,8 % Minimální vklad je 30 000 Kč. Moneta Money Bank 2,8 % Minimální vklad je 40 000 Kč. ČSOB 2,6 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 1. 10. 2024

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na dva roky Banka Úrok (p.a.) Omezení J&T Banka 3 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc. ČSOB 2,2 % Minimální vklad je 5000 Kč, maximální tři miliony. Fio banka 2 % Minimální vklad je 3000 Kč. Banka Creditas 2 % Minimální vklad je 5000 Kč. Raiffeisenbank 1,8 % Minimální vklad je 10 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 1. 10. 2024

Atraktivní úroky nabízí také družstevní záložna Artesa. Na půlročním vkladu má sazbu 4,1 % p.a. Víc než banky dává také na ročním (4 %) nebo na dvouletém (3,5 % ročně). Minimální vklad je 20 tisíc. Ještě zajímavěji vypadá nabídka družstva Peněžní dům (4,5 % pro roční vklad, 4,6 % p.a. pro dvouletý, 4,65 % pro tříletý nebo 4,9 % pro pětiletý, a to už od vkladu 100 korun) – ovšem v jejím případě jde o pohyblivé roční sazby, sazba tedy není garantována pro celou dobu závazku a může postupně klesnout, nebo naopak stoupnout.

Peníze v záložnách spadají pod stejné pojištění vkladů jako banky, tedy do hranice odpovídající 100 tisícům eur, dostanete je i stejně rychle. O vklady do limitu necelých 2,5 milionu se tedy bát nemusíte. Přesto má jejich nabídka podstatné omezení: u družstevních záložen neboli kampeliček podle zákona platí pravidlo 1:10 – desetinu z uložených peněz je potřeba dát navíc do členského vkladu. Ten se pak zhodnocuje, nebo naopak znehodnocuje podle hospodářských výsledků záložny a není zahrnut do státního systému pojištění vkladů.

Zákonné pojištění vkladů – stoprocentní náhrada do sedmi dnů – se u bank i záložen vztahuje do limitu 100 tisíc eur, tedy přibližně dva a půl milionu korun. Sčítají se všechny vklady klienta na různých účtech ve stejné bance.

