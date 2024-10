Náhrada za spořicí účet? Jak funguje podřízený vklad

Na spořicím účtu Banky Creditas teď můžete bez dalších podmínek získat úrokovou sazbu 3,8 % ročně, během podzimu zřejmě znovu klesne. Podobně letos postupně klesá u konkurence.

Když si chcete úrok udržet po delší dobu, můžete dát peníze na termínovaný vklad a zavázat se, že si je po určitou dobu nevyberete. Při závazku na jeden měsíc dostanete sazbu 3,9 %, na tři měsíce 3,7 %, na jeden rok 3 %, na dva roky 2,5 % – všechno s jistotou, že se úrok na rozdíl od spořicího účtu po celou dobu nezmění. Při závazku na pět až deset let Creditas nabízí 2 % ročně s připisováním úroků měsíčně nebo 2,25 % s připsáním na konci období.

Na stránce se spořením ale najdete na první pohled o dost lepší nabídku: „speciální vkladový produkt“ nazvaný podřízený vklad. Aktuálně slibuje úrok 5,5 % p.a. při závazku na pět let, 5,8 % na šest let, 6 % na sedm let a 6,5 % na deset let. Sazba je pevná pro celou dobu trvání vkladu. Úroky budou na váš účet připisovány každý měsíc. Minimální výše vkladu je 100 tisíc korun.

Podřízený vklad má také J&T Banka. Doba trvání je pět let, aktuální úroková sazba je 5,25 % p.a. se po celou dobu vkladu nezmění. Minimální výše vkladu je 500 tisíc korun. Úrok je připisován jednou měsíčně na váš běžný účet – ale nikoli k jistině, takže postupně nezvyšuje úročenou částku.

Takové úroky dnes vypadají atraktivně. V čem je háček? Přestože je v názvu „vklad“, ve skutečnosti to není spoření, ale investice. Už nebudete v postavení klienta, který si ukládá peníze do banky. Stanete se vlastně jejím obchodním partnerem – věřitelem, který bance půjčuje peníze. Na konci můžete skutečně dostat víc, než byste dostali na spoření. Ale stoprocentně jisté to – na rozdíl od spoření – nemáte. V nejhorším – i když spíše teoretickém – případě můžete o všechno přijít.

Creditas i J&T Banka to férově přiznávají hned na úvodní stránce nabídky:

„Podřízený vklad je vkladový produkt, který se podobá termínovaným vkladům, ale není pojištěný. Klient podřízený vklad nemůže ukončit předčasně,“ píše Creditas. „Peněžní prostředky tvořící podřízený vklad jsou svým charakterem podřízenou pohledávkou a banka je zahrnuje do svého kapitálu (tier 2). Z charakteru podřízené pohledávky vyplývá, že v případě likvidace či úpadku společnosti jsou podřízené pohledávky uspokojeny až po uspokojení všech nepodřízených pohledávek,“ dodává.

„Podřízený vklad není pojištěn a může být předmětem odpisu nebo konverze v rámci opatření před řešením krize,“ informuje případné zájemce také J&T Banka.

Rozdíl v pojištění vkladu

Zásadní rozdíl je v tom, co se s vašimi penězi může stát při případném krachu banky.

Peníze na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu spadají do systému zákonného pojištění vkladů. Ten vám garantuje, že do limitu 100 tisíc eur, tedy přibližně dva a půl milionu korun, o nic nepřijdete. Do sedmi dnů od vyhlášení platební neschopnosti by začala výplata stoprocentní náhrady.

Oproti tomu na podřízený vklad se takové pojištění nevztahuje. Nejste v postavení klienta, ale obyčejného věřitele, který bance půjčil peníze. Při problémech se o ně musíte přihlásit v insolvenčním řízení a doufat, že na vás něco zbyde. Mezi věřiteli máte dokonce horší postavení, protože právě podřízené vklady se vyplácejí až jako poslední.

Samozřejmě: Je pravděpodobné, že o peníze jen tak nepřijdete. Banky jsou vysoce regulované a kontrolované instituce, podle průběžných testů České národní banky jsou stabilní a bezpečné.

Jenže během dlouhého období vkladu můžou přijít i nečekaná překvapení. Příkladem je česká pobočka ruské Sberbank. Ještě pár týdnů před svým koncem vypadala zdravě. Ale když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, klienti se začali bát hrozících sankcí proti ruské bance a vybírali si peníze v takovém množství, že to banka nezvládla. Laik by nečekal ani problémy švýcarské banky Credit Suisse, kvůli nimž nevyplatila peníze právě držitelům rizikovějších dluhopisů (podřízené investice AT1).

Rozdíl v možnosti předčasného výběru

Obecně je tu i další rozdíl. Termínovaný vklad sice znamená závazek, že si peníze po určitou dobu nevyberete, přesto obvykle existují výjimky. U většiny bank si můžete vybrat přinejmenším část vkladu, někdy i celý vklad. U některých pak kvůli tomu přijdete jen o úrok, u některých je sankce výraznější – podrobný přehled jsme přinesli v samostatném článku. Oproti tomu podřízený vklad žádné výjimky nezná: k penězům se opravdu nedostanete dříve než v původně sjednaný den splatnosti.

V případě Creditas je nicméně rozdíl minimální: Ani peníze uložené na termínovaném vkladu si v průběhu sjednaného období nelze vybrat, a to ani se sankcí. Zákaz jakéhokoliv výběru se týká smluv sjednaných v období od 1. dubna 2022. Také J&T Banka patří k přísnějším: Na předčasné ukončení termínovaného vkladu není automatický nárok. Banka to umožní jen „v naléhavých a výjimečných situacích“, případy posuzuje vždy individuálně.

Nezkusíte něco jiného?

Podřízený vklad není žádný podvod a věřme, že v případě tuzemských bank ani reálné riziko. Naděje, že za smluvenou dobu dostanete peníze zpátky i s úroky, je vysoká.

Pevný úrok nad 5 % ročně po dobu dalších pěti až deseti let může být atraktivní, hlavně z pohledu letošního snižování sazeb. Nikdo neví, jak se budou vyvíjet tržní úroky – můžou klesnout až k nule a dlouho se tam držet, nebo časem zase stoupnout natolik, že 5 % dostanete i na klasickém spoření.

Jak se bránit inflaci? Investujte! Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor. Chci dobře investovat

Jsou tu ale i jiné možnosti.

Jednou z nich zůstává stavební spoření. I po snížení státní podpory teď díky němu můžete získat neměnnou úrokovou sazbu, která odpovídá spořicímu účtu s 4,8 % p.a. po dobu šesti let. Výhodou je zákonné pojištění vkladů, v nejhorším případě si také můžete předčasně vybrat peníze – i když pak nedostanete nic navíc. Nevýhodou stavebka je jeho nepružnost, obecně není vhodné pro zhodnocování vyšších částek v řádech stovek tisíc.

Další možnosti už představují investice, tedy produkty nespadající pod pojištění vkladů. Roční výnos nad 5 % vám mohou přinášet dividendy z některých akcií, v několikaletém průměru byste se nad něj měli dostat také u podílových fondů. A když už bankám věříte natolik, že jim půjčíte formou podřízeného vkladu, proč nezkusit bankovní dluhopis?

Standardní investiční nástroje (akcie, podílové fondy, dluhopisy...) obvykle můžete kdykoliv snadno prodat. A oproti podřízenému vkladu mají ještě jednu výhodu: při krachu banky nebo jiného obchodníka můžete získat náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry – pokud do něj obchodník přispíval. Limit je sice jen 20 tisíc eur (přibližně půl milionu korun) a zpátky dostanete jen 90 %, ale aspoň nepřijdete o všechno.

V době vysokých úrokových sazeb získaly na oblibě také takzvané repofondy. Nabízejí vyšší zhodnocení než spořicí účty a přestože jde o investici, tak s velmi nízkým rizikem. „Při současném nastavení základní úrokové sazby ČNB na úrovni 4,25 % lze průběžný výnos fondu očekávat na úrovni 3,65 % p.a.,“ uvádí například společnost Conseq.

Petr Kučera Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem