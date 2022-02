Česká spořitelna oživuje termínované vklady

Česká spořitelna po více než šesti letech obnovila nabídku termínovaných vkladů pro nové zájemce. Vyplývá to z aktuálního oznámení o úrokových sazbách na jejím webu, produkt se jmenuje vkladový účet.

Na výběr jsou tři varianty. Nejvyšší úrok – 3 % ročně (p.a.) – přináší vklad na šest měsíců. Při závazku na dvanáct měsíců dá spořitelna úrok 2,8 %, na tři měsíce 2 %. Založení vkladu je možné přes internet (George) nebo osobně na pobočce.

Vklad na půl roku s 3% úrokem tedy v praxi přinese výslednou sazbu 1,5 %. Kdo si uloží 100 tisíc, získá za šest měsíců na úrocích 1500 korun – z nich ještě banka musí strhnout 15% daň, takže čistý zisk je 1275 korun. Při závazku na jeden rok přinese vklad 100 000 při sazbě 2,8 % úrok 2800 Kč, po odečtení daně z něj zůstane 2380 Kč. Na účtech si lze nastavit automatické obnovování vkladu na další období.

Termínované vklady obecně přinášejí vyšší úrok než na spořicím účtu výměnou za to, že bance dáváte peníze k dispozici na předem sjednaný čas. Sjednaný úrok se přitom po celou dobu vkladu nezmění – to se může nakonec ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda. Když si termínovaný vklad vyberete předčasně, můžete přijít nejenom o úroky (dosud připsané zhodnocení), ale ještě si za to banka může strhnout nějakou sankci podle smlouvy.

Vkladový účet od České spořitelny teď umožňuje jednorázový výběr až 25 % částky bez jakékoliv sankce. Teprve při výběru nad tento limit – nebo při případném dalším výběru – nepřipíše úrok, další sankce (na úkor jistiny) nehrozí.

Česká spořitelna tak na termínovaných vkladech nabízí vyšší úroky než na svém spořicím účtu. Ten od začátku prosince drží sazbu 1,5 % a je omezený limitem 200 tisíc korun pro klienty s běžným účtem Plus (400 tisíc s účtem Exclusive a milion s účty Erste Premier a Erste Private Banking). Klienti s účtem Standard, který je zdarma bez podmínek, mají na spořicím účtu úrok 0,2 %.

Nejlepší klasické spořicí účty na trhu přitom začínají trojkou. Noví zájemci teď získají 3,6 % v Bance Creditas, 3,18 % v Trinity Bank, 3,1 % % v Hello bank, 3,01 % v Expobank nebo 3 % v Air Bank a J&T Bance. Zvýšení na 3 % - ale až od začátku března – už oznámily i Equa a Raiffeisenbank. Podrobnější přehled spořicích účtů jsme přinesli ve včerejším článku. Na rozdíl od termínovaných vkladů si lze peníze ze spořicího účtu kdykoliv vybrat. Negarantují sice, že počáteční úrok brzy neklesne, vzhledem k situaci na trhu (inflace a postoj ČNB) se ale snižování sazeb v nejbližších měsících nečeká.

Jak vypadá porovnání termínovaných vkladů České spořitelny se stejnými produkty konkurence? Úrok 3 % p.a. na půlročním vkladu teď patří mezi nejlepší. Nejvyšší úrok má záložna Ney (3,8 %), nový zájemce ovšem narazí na komplikované podmínky spojené s členstvím v družstvu. Úrok 3,5 % lze získat v J&T Bance, počáteční vklad však musí být aspoň jeden milion korun (tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc korun). Víc než spořitelna už nabízí jenom Sberbank (3,1 %), která kromě minimálního vkladu 30 tisíc nemá další omezení.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.