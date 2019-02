Srovnání termínovaných vkladů: Úroky zas výš (a pořád nízko)

Pozice na stupních vítězů našeho srovnání nejlépe úročených ročních a dvouletých termínovaných vkladů se mění. Sazby viditelně zvyšovaly kampelička NEY spořitelní družstvo i banky Creditas a Sberbank. A to jak v kategorii s úložkou 110 tisíc korun, tak i v případě vyššího 1,1milionového vkladu.

Tím ale dobré zprávy končí. Vzhledem k vývoji na finančních trzích se nedá příliš očekávat, že by v letošním roce výrazné zvyšování úrokových sazeb na termínovaných vkladech pokračovalo. „Už vzhledem k tomu, že sama centrální banka ve svém vyjadřování ohledně zvedání sazeb dost přibrzdila a další zvýšení se odsunulo nejspíše až na druhou polovinu roku s tím, že pak může dokonce opět přijít pokles základní sazby, není výrazný růst úroků termínovaných vkladů pravděpodobný,“ říká portfolio manažer Partners investiční společnosti Martin Mašát.

Srovnání spořicích účtů Dá někdo aspoň procento? A co teprv spořicí účty, chudinky nedomrlé. Prohlédněte si aktuální žebříček pro úložky sto tisíc a milion korun a řekněte nám, jestli má vůbec cenu se se spořicím účtem zlobit: Srovnání spořicích účtů

Prevít inflace

Radost drobným střadatelům nedělá ani inflace. Ta v lednu meziročně vystoupala až na 2,5 procenta, tedy na úroveň, kterou dnes nedokáže překonat žádný z ročních ani dvouletých termíňáků. Vyšší inflace nezaskočila jen finanční analytiky, ale i centrální bankéře. Česká národní banka totiž ve své aktuální prognóze počítala se setrváním inflace na dvou procentech.

„Klíčovým důvodem rychlejšího zdražování je lednový náraz v cenách energií a bydlení. Tato položka v souhrnu vykázala meziroční cenový nárůst 4,9 procenta. To je její nejrychlejší meziroční nárůst od června 2012,“ vysvětluje hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Ekonomové navíc počítají s tím, že se inflace bude po celý letošní rok pohybovat nad dvěma procenty.

Pokud byste se chtěli porozhlédnout po bezpečných alternativách k termínovaným vkladům s roční nebo dvouletou fixací, nebudete úspěšní. „Žádné smysluplné a podobně bezrizikové instrumenty neexistují. Jednoduše řečeno, pokud chce někdo v krátkodobém horizontu překonat inflaci, musí jít cestou rizikovějších, a tím pádem potenciálně ztrátových alternativ (certifikáty, fondy, nebankovní vklady apod.) Vždyť ani státní dluhopis Republika zdaleka nedosahuje se svým výnosem výši inflace, a to je jeho investiční horizont pět let,“ vysvětluje Martin Mašát.

Investovat a šetřit! Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty. Ale k tomu pořád investovat a šetřit. Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat. U vybraných podílových fondů neplatíte vstupní poplatek. Termínované vklady Spořicí účty Chci investovat Chci penzijní spoření Chci také ušetřit

Kampelička v čele

Naše srovnání nejlepších termínovaných vkladů s železnou pravidelností vyhrávají kampeličky. Vyššími sazbami kompenzují přísnější pravidla, která pro ně (a jejich klienty, respektive družstevníky) připravily Česká národní banka a Ministerstvo financí. V roce 2015 kampeličkám ztížily nabízení vkladů novelou zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

Klienti od té doby musí kromě klasického vkladu v kampeličce vázat ještě další peníze jako takzvaný členský vklad. Dřív býval jen symbolický, po novele však musí odpovídat minimálně desetině sumy, kterou si člověk do záložny uloží. Pokud tedy budete chtít na spořicí účet nebo termínovaný vklad u kampeličky uložit milion, počítejte s tím, že budete potřebovat dalších sto tisíc. A pozor – členský vklad není chráněný pojištěním vkladů. „Riziko ztráty deseti procent vkladu lidi dost podceňují a souhlasím s tím, že oněch pár desetin procenta za ten stres nestojí. Zkrátka se zapomíná, že kampeličky můžou jednoduše zkrachovat. Naštěstí se to ale už pár let nestalo,“ dodává Mašát. Trh družstevních záložen ale přesto postupně řídne. V posledních dvou letech získala bankovní licenci jak Banka Creditas, tak i Moravský peněžní ústav, který tento týden ohlásil přejmenování na Trinity Bank. V našem žebříčku tak nesou – zatím celkem úspěšně – prapor kampeliček už jen NEY spořitelní družstvo a Artesa.

Srovnání termínovaných vkladů

Žebříček nejlépe úročených ročních a dvouletých termínovaných vkladů jsme dlouhá léta sestavovali pro úložky sto tisíc a jeden milion korun. Novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech nás ale donutila ke změně. Aby byl žebříček transparentní a přehledný, budeme porovnávat úložky 110 tisíc a 1,1 milionu korun. V bankách necháme zúročit celou částku. V kampeličkách nebudeme úročit desetitisícový, respektive stotisícový členský vklad.

Kam uložit 110 tisíc korun?

Na rok

V čele žebříčku termínovaných vkladů s úložkou 110 tisíc korun se stejně jako při posledním listopadovém srovnání drží NEY spořitelní družstvo, které obsadilo první i druhou příčku. Kampelička má totiž ve své nabídce hned dva druhy termínovaných vkladů. U prvního s názvem Termínovaný vklad (úrok na konci) se vám – jak je u většiny termínovaných vkladů běžné – připíše zhodnocení až na konci spoření. Zde počítejte s úrokem dvě procenta a zhodnocením peněz o 1700 korun.

Druhá varianta, Termínovaný vklad (úrok měsíčně), vám rozpočítané zhodnocení vyplatí každý měsíc. Na úrocích se ale budete muset vzdát dvou desetinek procenta. V tomto případě to znamená úrok 1,8 procenta a nárůst původního vkladu o 1530 korun.

Nejlépe umístěná banka je nově na bronzové pozici. Creditas klientům nabízí úrok 1,6 procenta, což znamená zhodnocení vložených 110 tisíc o 1496 korun. Banka na svém termínovaném vkladu (úrok měsíčně) připisuje zhodnocení klientům pravidelně každý měsíc.

Na čtvrté místo poskočila Sberbank. Ze stupňů vítězů až na pátou pozici se naopak odporoučelo spořitelní družstvo Artesa.

Na dva roky

Také u dvouletých termínovaných vkladů s úložkou 110 tisíc korun opanovalo čelo tabulky NEY spořitelnímu družstvo, které nabízí pěknou úrokovou sazbu 2,5 procenta. To znamená zhodnocení původního vkladu o 4249 korun. „Lehčí verzi“ termínovaného vkladu s úrokem 2,3 procenta a nárůstem vkladu po dvou letech o 3910 korun najdete na druhém místě žebříčku.

Bronz bere stejně jako v případě ročních termínovaných vkladů Banka Creditas s úrokem 2 procenta a navýšením vkladu po dvou letech o 3739 korun.

Kam uložit 1,1 milionu korun?

Na rok

Do čela – na první a druhé místo – žebříčku ročních termínovaných vkladů s úložkou 1,1 milionu korun se po kratší odmlce vrátily termínované vklady NEY spořitelního družstva. Zde počítejte se sazbou 2 procenta (a 1,8 procenta v případě termínovaného vkladu s měsíčním připisováním úroků) a zhodnocením peněz o 17 000 korun (respektive 15 300 korun u light verze).

Na třetí místo klesla J&T banka s termínovaným vkladem Clear Deal, který připisuje úrok 1,6 procenta. Původní vklad se tak za rok zhodnotí o 14 960 korun. Stejnou sazbu a zhodnocení nabízí i Banka Creditas.

Na dva roky

Pokud necháte 1,1 milionu spát dva roky, dočkáte se nejvyššího zhodnocení opět u NEY spořitelního družstva. Ta vám k původnímu vkladu připíše 42 499 korun, respektive 39 100 korun.

Na bronzové pozici se osamostatnila J&T banka, která vám k původnímu vkladu přidá 37 717 korun. Bramborová příčka patří bance Creditas a páté místo kampeličce Artesa.