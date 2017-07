Velké srovnání termínovaných vkladů: Kde úspory tloustnou

Minulý týden jsme pro vás připravili čtvrtletní velké srovnání velké srovnání spořicích účtů:

Čtenáři, která naše srovnání sledují pravidelněji, nad ním zřejmě zažili pocit déjà vu – od dubnového srovnání se totiž ve světě spořáků nezměnilo vůbec nic.

U termínovaných vkladů to mezi námi není o moc napínavější, jen o trošičku. „Na začátku dubna snížily úrokové sazby na svých korunových termínovaných vkladech banka Creditas, mBank, Waldviertler Sparkasse Bank a ANO spořitelní družstvo. Od té doby je klid. Aktivní je v podstatě jen ANO spořitelní družstvo, které po jarní akční nabídce přišlo v červnu se zvýšením sazeb u dvouletých až sedmiletých termínovaných vkladů,“ říká analytik společnosti Scott & Rose Martin Olejník.

Inflace má hlad

Drobné střadatele sice může těšit, že úroky spořicích produktů nepadají tak zběsilým tempem jako v posledních letech (jako by ostatně bylo ještě kam!), nic to ale nemění na faktu, že inflace má stále navrch a nemilosrdně z našich úspor uhlodává. V červnu sice oproti květnu klesla, bylo to ale jen o jednu desetinku, meziročně se růst indexu spotřebitelských cen drží na úrovni 2,3 procenta. A to je víc, než nabízí jakýkoli roční i dvouletý termínovaný vklad na našem trhu.

Určitou naději dávají výroky členů bankovní rady České národní banky. Naznačují, že centrální banka by, snad už ve třetím čtvrtletí, mohla zvýšit své úrokové sazby. Otázka ovšem není jenom kdy, ale také o kolik sazby vzrostou. A jakým způsobem a s jakým zpožděním na to budou reagovat banky při nastavování úroků jak vkladů, tak půjček. „Jestli je hlavní sazba ČNB 0,05 nebo 0,25 procenta, to je z pohledu běžného investora nebo rozpáleného nemovitostního trhu skoro jedno. I pokud se trend konečně zlomí, centrální bankéři budou zvyšování spíše postupně dávkovat,“ myslí si finanční analytik společnosti Partners Aleš Tůma, který neočekává žádnou skokovou změnu.

V čele s družstevními záložnami na věčné časy a nikdy jinak?

Žebříku termínovaných vkladů dlouhodobě kralují družstevní záložny. Ty se snaží vyššími sazbami kompenzovat přísnější pravidla, která si pro ně připravily Česká národní banka a Ministerstvo financí. Právě před dvěma lety kampeličkám ztížily nabízení vkladů novelou zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Zákazníci od té doby musí kromě vlastního vkladu v kampeličce vázat ještě další peníze ve formě členského vkladu. Dřív býval většinou v symbolické výši, nyní musí odpovídat minimálně desetině sumy, kterou si člověk do záložny uloží. Pokud tedy budete chtít na spořicí účet nebo termínovaný vklad u kampeličky uložit sto tisíc, počítejte, že z peněženky budete muset vytáhnout navíc deset tisíc korun na členský vklad. A pozor – členský vklad není chráněný pojištěním vkladů.

Družstevní záložny ale odmítají, že by jim legislativní změny u klientů výrazně uškodily.

Družstevní záložny ale odmítají, že by jim legislativní změny u klientů výrazně uškodily. „Žádný strašák to pro klienty není. Desetina v podobě dalšího členského vkladu zesiluje družstevní princip, který je pro spořitelní družstva charakteristický. Družstevníci tím získávají větší možnost podílet se na rozhodování družstva a mohou získat podíl na zisku družstva podle výsledku hospodaření,“ odpovídá na náš dotaz mluvčí ANO spořitelního družstva Petr Vondráček.

Klienti, kteří ukládají úspory v kampeličkách, prý také volí stále delší vázací doby pro své vklady. Motivace je jasná, o něco vyšší úroková sazba. „Největší zájem je o střednědobé termínované vklady. Bavíme se tedy o tříletých až pětiletých vkladech, do kterých investuje přes osmdesát procent našich klientů, dodává Vondráček.

Srovnání termínovaných vkladů

Tradiční žebříček nejlépe úročených ročních a dvouletých termínovaných vkladů jsme dřív sestavovali pro úložky sto tisíc a jeden milion korun. Novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech nás ale donutila ke změně. Aby byl žebříček dostatečně transparentní a přehledný, budeme porovnávat úložky 110 tisíc a 1,1 milionu korun. V bankách necháme zúročit celou částku. V kampeličkách nebudeme úročit desetitisícový, respektive stotisícový členský vklad.

Kam uložit na rok a na dva 110 tisíc korun?

Při úložce sto deset tisíc korun se dočkáte nejvyšších úrokových sazeb u spořitelního družstva ANO. To se v čele našeho žebříčku drží už poměrně dlouho. U této kampeličky si navíc můžete vybrat mezi dvěma variantami termínovaného vkladu. V prvním případě se vám zhodnocení připíše až na konci spoření – u ročního termínovaného vkladu tak dostanete úrok 1,4 procenta, což znamená zhodnocení 1190 korun. U dvouletého 2 procenta, tedy zhodnocení o 3400 korun.

Druhou variantou je u spořitelního družstva ANO termínovaný vklad, u kterého vám rozpočítané zhodnocení vyplatí každý měsíc. Na úrocích za to ale musíte obětovat dvě desetinky procenta. U ročního vkladu tedy 1,2 procenta (druhé místo v našem žebříčku), u dvouletého (druhé místo v našem žebříčku) 1,8 procenta.

Na špici našeho srovnání se dlouhodobě drží i další kampelička Artesa. Té patří u ročního termínovaného vkladu s úrokem 1,2 procenta a zhodnocením 1020 korun dělené druhé místo. U dvouletých vkladů pak s úrokem 1,7 a výsledným zhodnocením 2890 korun zaujímá třetí místo.

Nejúspěšnější bankou je Expobank, která sto deset tisíc korun po jednom roce navýší o 467 korun. Po dvou letech pak o 1122 korun.

Kam uložit na rok a na dva 1,1 milionu korun?

U vyšších úložek je pořadí v čele žebříčku takřka stejné. Vládne ANO spořitelní družstvo, které vám vklad 1,1 milionu po roce navýší o 11 900 korun, po dvou letech pak dokonce o 34 000 korun. Opět můžete zvolit i variantu termínovaného vkladu s měsíční výplatou zhodnocení, za kterou si úrok snížíte o 0,2 procenta.

Stříbrná pozice v případě ročního termínovaného vkladu a bronzová u dvouletého vkladu patří kampeličce Artesa, která úložku po roce navýší o 10 200 korun a po dvou letech o 28 900 korun.

Nejlepší mezi bankami je J&T banka s úrokem 0,65 procenta a zhodnocením 6077 korun u ročního vkladu. V případě dvouletého termínovaného vkladu dostanete u této instituce úrok 0,8 procenta, což znamená zhodnocení 15 010 korun.