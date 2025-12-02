Šokující předpovědi pro rok 2026: Bankovní účty bez ochrany, bitcoin se hroutí

Budoucnost se téměř nikdy neodvíjí jasným směrem. Ať už jde o technologie, kulturu nebo politiku, ke klíčovým změnám a razantním výkyvům dochází téměř každoročně. Právě na tyto „černé labutě“ se každoročně zaměřují Šokující předpovědi od Saxo Bank.
Nejde o klasickou ekonomickou prognózu. Jsou to „jen“ myšlenkové experimenty s nízkou pravděpodobností a velkým dopadem, jejichž cílem je rozvíjet představivost a rozvířit debatu o tom, co by se mohlo stát, když by se věci pohnuly neočekávaným směrem.
„Tyto předpovědi nikdy nejsou o tom, aby se vyplnily – vždy jde spíše o zpochybňování zažitých konsenzuálních narativů. Možná budou v roce 2026 právě klidné finanční trhy tím novým šokujícím scénářem,“ říká John J. Hardy, globální vedoucí makrostrategie v Saxo. „Cílem není předpovídat budoucí rok, ale rozšířit obzory, otevřít oči a ptát se, co se zlomí, co se rozvine a co se stane, když by se svět zásadně změnil,“ dodává Hardy.
Jaké šokující události by mohly nastat v roce 2026?
Den Q nabourá krypto a destabilizuje světové finance
V roce 2026 nastává „Q-Day“ – okamžik, kdy kvantový počítač dokáže prolomit dosud běžné standardy digitální bezpečnosti. Přes noc přestává platit slib, že naše e-maily, bankovní převody, krypto peněženky a firemní systémy jsou bezpečně šifrovány. I náznak tohoto průlomu stačí k tomu, aby otřásl důvěrou.
Kryptoměny jsou zasaženy nejhůř. Staré bitcoinové adresy vypadají zranitelné, což vede burzy k zmrazení výběrů. Bitcoin se hroutí k nule. Strach se šíří i do tradičních financí, protože lidé ztrácejí důvěru ve své banky, hromadí hotovost a kupují, co mohou fyzicky držet, zejména zlato a stříbro. Zlato prudce stoupá k 10 tisícům dolarů jako ultimátní aktivum „bez hesla“.
Proč ta panika? Protože útočníci mohou novou funkci využít okamžitě, zatímco obránci potřebují měsíce na výměnu desítek let staré infrastruktury – a každou zprávu a zálohu, která byla kdy zachycena, lze nyní přečíst. Firmy a vlády nemohou opravit vše najednou, protože rychlejší je věci rozbít, než je znovu postavit.
Peníze se nakonec opět pohybují, ale pomalu a za vyšší cenu. Náklady na pojištění prudce rostou. Pakt G20 stanoví termíny pro modernizaci všeho od prohlížečů až po bankovní hardware.
Svatba Taylor Swift zvyšuje globální růst
Trhy zjistí, že i náhlé kulturní změny mohou pohnout makrem. Svatba Taylor Swift a Travise Kelce odlepí celou generaci od mobilních displejů a pošle ji na dětská hřiště, ke svatebním obřadům a do obchodů s kočárky. Dochází k rozmachu plodnosti a zakládání rodin. Ekonomové s úsměvem na tváři razí novou frázi: Swiftie Put.
Novomanželé slibují, že jejich dítěti nebude povolen přístup k online zábavě, telefonům a tabletům nejméně do 12 let. Také oznamují stažení ze sociálních médií a jen občas přispívají na web. Stovky milionů fanoušků se inspirují životním stylem a rozhodnutími tohoto páru. Počet sňatků a porodnost mezi mileniály a generací Z prudce roste, protože se stále více života vrací do offline prostředí.
To všechno má negativní dopad pro akcie online gigantů (Meta, Google) a naopak pozitivní pro firmy z oblasti bydlení, kutilství, luxusu či cestování. MMF a Světová banka revidují prognózy globálního HDP směrem nahoru o více než jeden procentní bod ročně na příštích pět let.
Léky na obezitu pro všechny – i pro domácí mazlíčky
GLP-1 léky na obezitu ve formě tablet mění zdraví lidí, a dokonce i domácích zvířat. Obvod pasu se zmenšuje, životnost lidí se prodlužuje a všechny potravinářské společnosti se předhánějí v tom, kdo zvládne přeměnu ve výživových standardech nejlépe zpeněžit.
Příspěvky na sociálních sítích propagují pilulky jako OzemPup a WeeKitty určené k léčbě obezity u psů, koček a dalších domácích mazlíčků. Influenceři zveřejňují fotografie uhlazenějších labradorů a nově štíhlejších domácích koček „před“ a „po“, což vyvolává obdiv i morální neklid. Aktivisté za práva zvířat odsuzují nadměrné užívání léčiv, zatímco veterináři chválí pozitivní dopad na zdraví domácích mazlíčků.
SpaceX oznámí IPO, které nastartuje mimozemské trhy
Nad atmosférou objevuje kapitálový trh svou další hranici. Ocenění společnosti SpaceX při IPO přesahuje bilion dolarů a "vesmírná ekonomika" se z pouhého sloganu stává skutečností. Orbitální výroba a lunární projekty se přesouvají ze science fiction do investičních plánů.
Společnost z žebříčku Fortune 500 jmenuje na pozici CEO model umělé inteligence
Model umělé inteligence se stane generálním ředitelem společnosti z žebříčku Fortune 500, který vykonává svou práci bez zapojení ega a nutí správní rady, aby zvážily nemyslitelné – partnerství člověka a stroje na vrcholu organizačních struktur.
Čínský zlatý jüan zpochybňuje dominanci dolaru
Geopolitika, která byla i v posledních letech horkým tématem, testuje měnový řád, když Peking zavádí offshore jüan vázaný na zlato pro účely obchodní redenominace. Dolar zůstává přední měnou, ale ztrácí svou výsadní pozici.
Volby v USA v polovině funkčního období proběhly hladce – navzdory obavám
V politice se vyhrocená stranickost posledních let náhle mění poté, co ošklivé stranické šarvátky v amerických volbách v polovině funkčního období šokovaly mlčící většinu nezávislých, kteří požadují reformy a posílení demokratických institucí. Trump zůstane Trumpem, ale Amerika se začne posouvat dál.
Hloupá umělá inteligence spouští čistku za bilion dolarů
Když pečlivě vytvořená a pohotová umělá inteligence může pomoci řídit společnosti, hloupá umělá inteligence nebo špatně řízení agenti a "chytrá" automatizace hromadně selhávají, což vede k čistce za biliony dolarů a vzniku nové profese "uklízečů umělé inteligence", kteří mají za úkol dezinfikovat kódovou základnu moderního života.
Radim Zelený
Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.
