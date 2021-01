Mít se aspoň jako Homer. Americký sen 2021

Amerika přečkala bizarní útok stoupenců prezidenta na Kongres a směřuje k vládě strany, která si dala do znaku osla. Demokraté po triumfu v senátních volbách Georgii získali takzvanou trifektu – ovládli jak Bílý dům, tak obě komory Kongresu.

Co bude následovat je jasné. Bidenova vláda zvýší některé daně a vytáhne keynesiánské stimuly, které mají rozhýbat ekonomiku, vytáhnout Ameriku z covidové recese a Američany z frustrace.

Ani bohatí, ani chudí. Průměrní

Frustraci, kterou zažívá podstatná část Ameriky, popisuje v magazínu The Atlantic Dani Alexis Ryskampová. Upozorňuje, že životní úroveň většiny dnešních Američanů je pod úrovní jedné z nejslavnějších amerických rodin všech dob – Simpsonových. Potrhlá rodinka z devadesátek vede život, o kterém si můžou nechat jen zdát.

Natvrdlý flákač Homer má středoškolské vzdělání a pracuje jako nijak zvlášť kvalifikovaný technik v elektrárně. Svou prací na řadové pozici dokáže finančně zajistit rodinu – manželku Marge, synka Barta a dcery Lisu a Maggie. Rodina žije ve vlastním domku s garáží, má auto a hypotéka jí zjevně nedělá problémy.

Je to jen umělecká fikce. Tvůrce kultovního seriálu Matt Groening ale kdysi řekl, že nastavil scénář tak, aby rodina nebyla ani bohatá, ani chudá, prostě průměrná. A Dani k tomu píše: „Simpsonovi byli úplně obyčejní – hodně se podobali mé rodině v Michiganu devadesátých let.“ Připomíná, že ve 151. dílu Mnoho Apua pro nic (Much Apu About Nothing) z roku 1996 ukazuje Homer výplatu. Jeho roční příjem byl 25 tisíc dolarů, což je pod tehdejším průměrem.

V současnosti, po započtení inflace, tato částka odpovídá 42 tisícům dolarů. Autorka článku, která se živí jako novinářka na volné noze a většinu příjmů má z recenzí knih, poznamenává, že tolik vydělala ve svém nejlepším roce 2019, před nástupem koronaviru. Přesto nedosáhla na hypotéku. A to je single a neživí tři děti.

Na konci cituje Dani z tweetu jisté Eriky Chappellové, který ji přiměl napsat článek Žít v Simpsonových už si nemůžeme dovolit (The Life in Simpsons Is No Longer Attainable): „Seriál původně líčil osudy dysfunkční rodiny, která v čase po Reaganově vládě jen tak tak dosahovala životní úrovně střední třídy. Dnes ale k tomu, co ukazuje, můžeme nejvýš vzhlížet, což je pro mě nejkřiklavější ukázka úpadku amerického kapitalismu.“

Nespokojení mají většinu

Jistě, Dani a Erika předkládají své osobní pohledy. Jenže data ukazují, že podobně a tom je hodně dalších osob.

Naznačují to například průzkumy Gallupova ústavu. Podle nich v poslední dekádě (za Baracka Obamy a Donalda Trumpa) jen 20 až 40 procent Američanů odpovídalo kladně na otázku Jste spokojen/a s tím, jakým směrem se Amerika ubírá? Za Ronalda Reagana v 80. letech minulého století a za Billa Clintona o desetiletí později se jejich podíl blížil 70 procentům. To je propastný rozdíl.

Pravda, po krizi, během vlád Donalda Trumpa (i Baracka Obamy) ekonomika rostla – průměrným tempem 2,5 procenta. Renomovaní ekonomové Angus Deaton a Anne Caseová (nositelka Nobelovy ceny) však v článku Spojené státy zoufající na webu Project Syndicate upozorňují, že inflačně očištěné mzdy amerických mužů bez vysokoškolského diplomu (což je kategorie Homera Simpsona) za poslední půlstoletí poklesly.

Trump se často oháněl rostoucím burzovním indexem Dow Jones. Většina Američanů však velký prospěch z růstu akcií nemá. Napojení spodních 90 procent obyvatel na akciový trh dvě desetiletí klesá. Deset procent nejbohatších teď v Americe vlastní téměř 90 procent akcií.

Zdroj: Olga Popova / Shutterstock

U Elona dobrý

Akcie na newyorské burze rostou i teď. Navzdory tomu, že v ulicích řádí koronaviry, tvrdé jádro Trumpových stoupenců bere ztečí Kapitol a demokraté se chystají odvolávat prezidenta. Tlačí je nahoru biliony dolarů, které na trhy pumpuje centrální banka Fed.

Na akciové vlně nejlépe surfuje Elon Musk, který se minulý týden vyšvihl na špici žebříčku nejbohatších lidí světa. Strmá křivka růstu akcií Tesly nápadně připomíná křivku kumulativního počtu Američanů infikovaných koronavirem.

Musk těží z očekáváné podpory zelené ekonomiky, kterou chystá Bidenova vláda. V rozhovoru pro Wall Stret Journal říká, že „Amerika je pořád zemí příležitostí“ a že „to, co v Americe, bych jinde nedokázal“.

Zakladatel SpaceX a Tesly sedí na 188 miliardách dolarů a plní si americký sen. Vidí v něm osidlovaný Mars a prosperující planetární společnost.

Miliony Američanů ve svém americkém snu mohou vidět rodinku Simpsonů a její zajištěný život. Popřejme jim, aby k němu měli blíž než Elon k Marsu.

Pavel Jégl Před listopadem 1989 vystudoval automatizaci a robotiku na ČVUT. Psal do samizdatu a do šuplíku. Po volbách v roce 1990 zastupoval ve Federálním shromáždění Občanské fórum. Poté absolvoval stáž v USA a dvě desítky let pracoval... Další články autora.