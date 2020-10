Očima expertů: Trump vs. Biden. Jak volby ovlivní ekonomiku a akciové trhy

Den D se blíží. Po čtyřech letech budou Američané opět rozhodovat o příštím prezidentovi. Datum 3. listopadu má v diáři zaškrtnuté i řada investorů. Výsledky voleb můžou otřást s jejich portfolii.

Vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa by zřejmě znamenalo větší kontinuitu – se všemi klady i zápory – v zahraniční politice Spojených států. Demokrat Joe Biden by pravděpodobně z Bílého domu uklidnil vyhrocené obchodní války, zároveň by se ale dostalo na zvyšování daní, na což jsou akciové trhy také citlivé.

Bez obav?

Finanční analytici upozorňují, že obavy z ekonomické nestability po vyhlášení výsledků prezidentských voleb v USA bývají často přehnané. „Když lidé z Wall Street v roce 2016 tvrdili, že by bylo Trumpovo vítězství pro akciové trhy špatnou zprávou, hluboce se mýlili. Americký akciový trh si za čtyři roky Trumpovy vlády vedl vcelku dobře, a to navzdory rostoucímu napětí mezi Čínou a USA, které přineslo americkým firmám problémy v globálních dodavatelských řetězcích,“ říká Peter Garnry, vedoucí kapitálové strategie Saxo Bank.

Jeho společnost analyzovala všech 31 amerických prezidentských duelů v letech 1896–2016 a zjišťovala, jak se chová americký akciový trh před volbami a po nich. V průměru zůstávají americké akcie, měřené indexem Dow Jones Industrial Average, před prezidentskými volbami na původních pozicích a po volbách stoupnou zhruba o tři procenta.

Většina odborníků se shodne, že největší problém by byl povolební pat, tedy situace obdobná roku 2000, kdy o vítězství George W. Bushe nad Alem Gorem rozhodovaly soudy.

Favoritem voleb je podle předvolebních průzkumů i bookmakerů sázkových kanceláří Joe Biden. Pokud věříte v pokračování divoké jízdy Donalda Trumpa, můžete si vsadit v solidním kurzu 2,2 ku jedné.

Jak se na prezidentské klání v USA dívají lidé ze světa peněz? Jaký dopad na světovou ekonomiku budou mít jeho výsledky? Co by pro finanční trhy znamenalo vítězství Trumpa a co naopak triumf Bidena? A který z těchto kandidátů má podle nich větší šanci uspět?

Jan Šafránek

analytik České spořitelny

Podle historických dat za posledních sto let se ekonomice USA i kapitálovým trhům dařilo lépe za vlády demokratické strany, což by implikovalo pozitivní dopad vítězství Bidena. Nelze patrně říci, že by Bidenovo vítězství přineslo razantní změnu v úspěšnosti boje proti aktuálně nejpalčivějšímu problému, epidemii, ale v případě vítězství demokratů lze čekat rozsáhlejší pomocný fiskální balík ekonomice i celkově štědřejší vládní výdaje, což by mohlo být pro trhy minimálně krátkodobě pozitivní.

Důležitá je i otázka obchodních vztahů mezi USA a Čínou. Demokraté by asi změnili nastolený směr a mohlo by dojít alespoň k částečnému uvolnění celních opatření, jež se v loňském roce negativně podepsala na celosvětovém obchodu. Demokraté by na druhé straně patrně zvyšovali korporátní daně, případně zpřísňovali regulaci, což by působilo proti zmíněným dopadům a mohlo by být citlivé zejména pro akciové trhy. Nelze opomenout ani potenciální vliv dalšího uvolňování fiskální politiky na oslabování dolaru, což může na jedné straně činit tamější finanční trhy atraktivnější, na druhé straně snižovat příjmy exportérů do USA nebo tlačit vzhůru ceny komodit.

Vítězství demokratů přináší i riziko toho, že stávající prezident Trump výsledky voleb neuzná, což by pro vývoj na trzích kvůli zvýšené nejistotě dobré patrně nebylo. Předvolební průzkumy favorizují se značným náskokem Bidena, nicméně data o registraci voličů v klíčových státech ukazují, že v tomto ohledu vedou naopak republikáni, a zkušenost z roku 2016 ukazuje, že předvolební průzkumy se mohou mýlit. Výsledek voleb může být tedy velmi těsný a šance obou kandidátů se zdají obdobné.

Jan Bureš

hlavní ekonom Patria Finance

Vítězství Joea Bidena může být trochu lépe přijato akciovými trhy a rozvíjejícími se měnami, protože demokratický kandidát plánuje ještě výraznější rozpočtový stimul zaměřený na domácí spotřebu. To by platilo o to víc, kdyby demokrati ovládly celý Kongres. Na druhou stranu fiskálně ještě méně odpovědný přístup by asi nehrál do karet dolaru, který by měl větší radost z vítězství Donalda Trumpa.

Jaroslav Šura

investor

Biden má už mnoho měsíců náskok před Trumpem ve výši 7 až 10 procent, takže investoři dostali spoustu času si na případné vítězství zvyknout. Pokud bude novým americkým prezidentem Biden, zvážil bych nákup fondů ESG (soláry, větrníky, vodík), respektive všeho „zeleného“, naopak bych se nehrnul do ropných titulů, leda jen jako spekulaci, protože v zdemolovaných cenách akcií ropáků je už výhra Bidena částečně zahrnuta.

Pokud vyhraje Trump, bude podle mého názoru ropný sektor polit živou vodou a svůj oblíbený titul Phillips 66 bych nejspíš opět zařadil do portfolia. Biden by mohl zklidnit mezinárodní tenze, minimálně Evropské unii by to mohlo prospět (již zmiňované ropě nikoli). Problémy s neuznáním výhry soupeře neočekávám ani z jedné strany, remíza a ruční přepočítávání jako v případu Bush vs. Gore je vysoce nepravděpodobné.

Martin Mašát

portfoliomanažer Partners investiční společnosti

Američané vybírají ze dvou špatných kandidátů. Když vyhraje Trump, bude pokračovat nebo se dokonce vystupňuje asertivní komunikace ohledně cel a obchodních překážek s Evropou a Čínou. Biden se zas víc bude soustředit na přímé podpory citlivých odvětví, infrastrukturu a sociální služby, což bude vyžadovat více peněz, a tedy větší daně. Jinak je jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Cenám akcií se nebude líbit ani jeden výsledek.

Finanční trhy prozatím více sázejí na vítězství Bidena a udržení statu quo. Jak daleko ale může zajít Trump s obstrukcemi při předávání vlády, je ve hvězdách. Část trhů neodepisuje ani Trumpa, který i minule zvítězil, i když byl údajně bez šance a celkově získal asi o dva miliony hlasů méně než Clintonová. Nicméně, čas běží a kostky jsou vrženy. Těšme se na volatilitu.

Michal Semotan

portfolio manažer J&T Investiční společnosti

Blížící se americké prezidentské volby finanční a především akciové trhy znervózňují. Vidíme to na posledních obchodních dnech akciových trhů v USA, kde přece jen registrujeme vyšší volatilitu. Asi nejhorší scénář by byl, kdyby volby skončily velmi těsně, téměř nerozhodně, a jeden z kandidátů by výsledky zpochybňoval. To by byla špatná varianta pro trhy, protože by na ně vnášela nejistotu.

Můj optimální scénář je pokračování Donalda Trumpa v úřadu. Z tohoto volebního období už známe jeho chování: znamenalo by to nižší daňovou zátěž a metodu „biče a cukru“ vůči Číně. Naopak Biden mě znervózňuje možným vyšším korporátním zdaněním, což by při současných přece jen vyšších valuacích mohlo udělat neplechu na akciovém trhu.

Na druhou stranu, další „stimulační balíčky“ ve prospěch ekonomiky lze čekat od obou kandidátů, a tak by možná nemusel být dopad při případném vítězství Bidena na akciové trhy tak negativní, jak jsem dřív myslel. Právě jasnější, nezpochybnitelné vítězství jednoho z leaderů by bylo optimální variantou, která trhy dlouhodobě uklidní.

Petr Šimčák

zástupce ředitele obchodu Amundi Czech Republic

Letošní volby v USA jsou kvůli pandemii covidu-19, kontroverzní osobnosti Donalda Trumpa a vysokému věku Joea Bidena mimořádně napínavé. Pro dlouhodobé investory by přesto neměly být zásadní a neměly by ani výrazně ovlivnit jejich portfolia. Pro finanční trhy je nyní podstatné, že případné Bidenovo vítězství by s nejvyšší pravděpodobností znamenalo zvýšení daní. To by snížilo ziskovost firem o cca 12 procent a vyvolalo by odpovídající tlak na krátkodobý pokles cen akcií.

Současně by změna v Oválné pracovně uklidnila geopolitickou situaci například ve vztahu s Čínou a přispěla by k podpoře investic do životního prostředí a infrastruktury. Biden by podle mého názoru přesto neprovedl tak velké změny, jaké někteří očekávají či v ně doufají nebo se jich dokonce obávají. Je na místě podotknout, že jeho věk takřka vylučuje opakování prezidentského cyklu.

Hlavním rizikem pro ekonomiku zůstává případná bitva o neuznání výsledků voleb z jedné či druhé strany. Může vyvolat vlnu nepokojů a větší míru nejistoty než kdykoli předtím. I v tom jsou letošní americké prezidentské volby výjimečné.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Trinity Bank a člen NERV

Americká média a bubliny sociálních sítí polarizují politickou scénu natolik, že ve finále proti sobě stojí totálně otrlý Trump a „dědeček hříbeček“ Biden. Prvnímu egocentrická otrlost umožňuje, aby po něm mediální útoky, které by málokdo jiný snesl, stékaly jako po teflonu. Druhý je tak široce konsenzuální, ale i natolik bez barvy a zápachu, že může z pozice „méně výrazného ze dvou zel“ oslovit nakonec rozhodující část voličů. Prezidentskému klání tak bohužel chybí kandidát, který by Americe v příštích čtyřech letech mohl vrátit to, čím bývala. Přirozeně respektovanou velmocí. Zvítězí-li Biden, zmírní napětí mezi USA a Evropskou unií (nikoli ale mezi USA a Čínou) a za potlesku médií také demokratický kandidát zruší podstatnou část Trumpovy daňové reformy z roku 2017. Bohatším Američanům citelně navýší daně. Velké korporace mu jistě „povinně“ zatleskají také, ale své zisky budou dále – a o to sofistikovaněji – danit k v tomu určených rájích a skrze ještě spletitější struktury než doposud. Z vyššího daňového inkasa ovšem Biden pokryje část výdajů na dvoubilionový balík zelených opatření, zdravotnictví či dopravní infrastrukturu.

Trump by naopak rád daně dále snižoval. Pokud z takového snížení ale bude těžit jen část veřejnosti, napjatá atmosféra v americké společnosti dále zhoustne. Bidenova daňová reforma by svým jednoznačným zatížením bohatších mohla na druhou stranu vyvolat ochromení investiční a obecně ekonomické aktivity v zemi a zejména pokles jejího inovativního potenciálu. Hrozbou je v případě Bidenova zvolení také nadměrný růst přerozdělování, které může Spojené státy nasměrovat po vzoru Evropy na cestu ekonomické stagnace až úpadku. Trump naopak neřeší zadlužení, které je hlubší a hlubší a představuje ve výhledu stěžejní problém, jemuž americká ekonomika čelí. Z hlediska určité „odzkoušenosti“ a „jistoty“ – ve smyslu toho, že už se ví, co čekat – představuje pro trhy a americkou ekonomiku nepatrně lepší volbu Trump, avšak rozdíl je těsný.

Štěpán Křeček

hlavní ekonom BH Securities

Mnozí by jistě uvítali změnu, kterou by mohl přinést Joe Biden. Pravděpodobně by byl smířlivější vůči Číně a do ekonomiky by napumpoval další peníze v rámci fiskálních stimulů. Mnozí burziáni však preferují Donalda Trumpa, který by na rozdíl od protikandidáta nezvedal daně a nezaváděl nové regulace. Volby ve Spojených státech ale nemůžeme zjednodušit jen na souboj o prezidentský post. Klíčové bude, jak se změní poměry sil ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu. V zásadě jsou představitelné tři scénáře budoucího vývoje:

Nic se nezmění

Prezident Trump obhájí mandát, republikáni udrží Senát a Sněmovna reprezentantů zůstane pod kontrolou demokratů. Na trzích by zřejmě zavládl klid. Šlo by předpokládat, že se bude pokračovat v nastaveném kurzu. Země by se soustředila na boj s koronavirem a důrazně by prosazovala své zájmy vůči Číně. Prospěch by z toho mohly mít některé americké společnosti působící v sektorech obrany, financí či technologií.

Demokraté drtivě zvítězí

Demokraté budou mít prezidenta i Senát. A udrží Sněmovnu reprezentantů. Situace by jistě využili k uzákonění řady změn včetně výrazného navýšení korporátních daní. Trhy by na tento scénář pravděpodobně reagovaly počátečním poklesem. V průběhu volebního období by však ztráty odmazaly a akcie by vystoupaly na nová maxima.

Změní se jen prezident

Demokrati udrží Sněmovnu reprezentantů, republikáni Senát, ale přijdou o prezidentský post. V tomto rozložení sil by bylo těžké prosazovat změny zákonů, protože by je republikánský Senát blokoval. V zásadě by tedy byl udržován status quo. Joe Biden by ale změnil rétoriku vůči Číně. Tím by se zmírnila rizika obchodních konfliktů. Pro trhy by tato varianta byla příznivá a jistě by ji uvítaly i akciové tituly v Evropské unii.

Podle průzkumů se zatím jako nejpravděpodobnější jeví druhá varianta. Nicméně z minulých amerických voleb víme, že se průzkumům příliš nedá věřit.