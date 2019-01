Brexit jako kalamita

Britská vláda staví Potěmkinovu vesnici. Nazvala ji No Deal Brexit a investuje do ní miliardy liber.

V Londýně a v Bruselu stříhají metr. Do dne, kdy má Spojené království odejít z Evropské unie zbývá v pondělí 7. ledna pouhých 81 dnů. Dodnes přitom není jasné, za jakých podmínek, kdy (a zda vůbec) Británie Unii opustí.

Britská premiérka Theresa Mayová před dvěma lety prohlásila: „Žádná dohoda je lepší než špatná dohoda“ („No deal is better than a bad deal“).

Její vláda hrozila v Bruselu brexitem bez dohody, používala ho jako páku při rozvodových jednáních. Unijním vyjednavačům však muselo být jasné, že Mayová to nemyslí vážně, že důsledky takového exitu nechce přijmout.

Sama premiérka to ve finále potvrdila, když předložila špatnou dohodu a tvrdila, že je lepší než dohoda žádná a že lepší ani být nemůže.

Příprava na válku

Agentura Bloomberg píše, že odhodlání odejít nikdy neznělo přesvědčivě, už jen proto, že kabinet Jejího Veličenstva dlouho nedělal téměř nic pro to, aby monarchii na brexit bez dohody připravil.

Až v posledních týdnech začala vláda šturmovat. Vyčlenila dvě miliardy liber pro to, aby dopady brexitu zmírnila. Plní sklady zásobami potravin a léků. Najala tisíce lidí a další stovky úředníků přeřadila na místa, která by v případě odchodu bez dohody byla nejvíc zatížena.

Kromě toho přijala opatření, která připomínají přípravy na válku. Pronajala třeba lodi na zásobování. K brexitové „mobilizaci“ se připojilo dokonce ministerstvo obrany. Od konce března nařídilo pohotovost 3500 vojákům a zvažuje, že povolá dvě tisícovky záložníků.

To však ještě neznamená, že ostrovní země bude na exit bez dohody koncem března připravena.

Analytici Bloombergu připomínají, že Spojené království by v takovém případě muselo ročně zpracovat kolem 260 milionů celních deklarací, oproti stávajícím zhruba 55 milionům.

Nedávný audit přitom odhalil, že 11 z 12 klíčových počítačových systémů navržených pro to, aby Británie dodatečný nápor zvládla, nebude připraveno včas. Podobné to je s pracovní silou a infrastrukturou.

Bloomberg proto předpokládá, že v případě brexitu bez dohody by britská vláda zavřela oči a vzdala se regulatorní kontroly u podstatné části zboží dováženého z Unie. Do monarchie by dál z kontinentální Evropy proudily kamiony s neprocleným zbožím. A dá se očekávat, že obdobně by se zachovala Evropská unie, protože ani její připravenost na „divoký“ brexit nebude příkladná.

Strach z nové štěnice

Kdesi jsem zaznamenal poznámku, že brexit bez dohody je vykreslován obdobně jako „štěnice tisíciletí“ (Millenium bug, Y2K problem). Tento „počítačový hmyz“ měl udeřit na počítačové systémy počátkem nového tisíciletí. Šířily se zprávy, že zhasnou světla, nepoteče voda, vynulují se bankovní účty, popadají letadla, zastaví se vlaky… Štěnici ale nakonec nikdo nespatřil.

Také teď jsou v souvislosti s brexitem bez dohody rozšiřovány děsivé zvěsti. Zmiňují letadla, která nemohou vzlétnout, vlaky, které nemohou vyjet, silnice zablokované kamiony po obou stranách Kanálu a také zoufalý nedostatek základních potravin a léků v Británii.

Lze nicméně tušit, že nic takového Británie, ani kontinentální Evropa nezažije.

Obě strany se mohou i bez rozvodové dohody domluvit na koordinovaném a postupném přechodu na nový režim podle zásad stanovených Světovou obchodní organizací. Nikde přece není psáno, že s úderem půlnoci na 30. března se musí spustit celní a další opony.

Pokud poslanci Dolní sněmovny nepoleví v odporu proti dohodě s Unií, jsou nicméně reálnější tyto dvě verze:

1. Brexit bude odložen. Představitelé konzervativců a labouristů o této možnosti už několik týdnů jednajís vládou. Unie by prostě zastavila odpočet a získal by se čas na další jednání a další kompromisy, byť Brusel nechce o změnách rozvodové dohody slyšet.

(V mezičase by pak v Británii mohly být vypsány nové volby a po vítězství labouristů i nové referendum.)

2. Odloženo bude samotné hlasování o brexitu v Dolní sněmovně – už podruhé. Tuto možnost zmiňuje český velvyslanec v Británii Libor Sečka. Britská vláda by tak dostala šanci dohodnout se s poslanci na dodatcích ke smlouvě, se kterými by ji sněmovna schválila.

Tak, či onak, Bloomberg správně připomíná, že mnohé přípravy na divoký brexit koncem března nedávají smysl. Jsou drahou stavbou Potěmkinovy vesnice.