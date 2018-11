Monarchie s koulí na noze

Žádná dohoda o brexitu je lepší než špatná dohoda, hlásala britská premiérka. Jak to vypadá, nakonec ale předkládá špatnou dohodu a tvrdí, že je to lepší než dohoda žádná.

Mnozí Britové po referendu o Evropské unii patrně v koutku duše snili o návratu Británie jako světové mocnosti. Tuto myšlenku v nich živila premiérka Theresa Mayová, která vyhlásila ambiciózní program A Global Britain (Globální Británie). Pravila, že Británie bude dělat globální politiku a uzavírat vlastní obchodní dohody, což „není možné s unijní koulí na noze“.

Ze zveřejněné rozvodové dohody mezi Británií a EU 29-1 však vyplývá, že na „globální“ monarchii si zgustlo bruselské impérium.

Posuďte sami. Tady jsou hlavní kapitoly dohody:

Kolonií Bruselu

Než Británie Evropskou unii opustí (pokud ji skutečně opustí), setrvají obě strany v přechodném období. Začne 29. března 2019 a skončit by mělo 31. prosince 2020.

Spojené království během něj zůstane na vnitřním trhu Evropské unie, ne však v unijních institucích. Nebude mít zástupce v Evropské radě, v ministerských radách, v Evropské komisi, ani v Evropském parlamentu.

Britové tedy budou podléhat unijním regulacím, aniž je mohli ovlivňovat, a k tomu dál platit do unijní pokladny. Freelancer Bill Writz to popisuje jako „fascinující paradox – bývalé britské impérium řízené z Bruselu“ – a cituje konzervativního poslance Dolní sněmovny Jacoba Reese-Mogga. Podle něj se britská monarchie stane vazalským státem Evropské unie, nebo dokonce její kolonií.

Pro Brity, kteří hlasovali pro brexit inspirováni sloganem „Vezmeme si zpět kontrolu nad zemí“ („Let's take back control”), bude přechodné období obtížně stravitelné. Rozvodová dohoda přitom počítá s tím, že může být prodlouženo, pokud se všechno nepodaří připravit tak, aby se Británie mohla od Bruselu včas bezproblémově odpojit.

ČERSTVÝ FINMAG Šéfredaktor doporučuje: Dobrý pedagog vysvětlí průšvih českého vysokého školství tak, že porozumí i žák základní školy. Na pomoc si Tomáš Fürst bere ožungry z Horní Suché. Kašpárek doporučuje: Na hodinách informatiky děti formátují text ve Wordu. Kdo je naučí to opravdu podstatné? Silvie Zeman a Klára Štouračová a kurzy IT gramotnosti makeITtoday. Redakční vegetarián doporučuje: Neřízená střela řezník Fanda Kšána vás naučí milovat masožravého bližního svého. Jestli ne, nemáte rádi lidi. A kdo nemá rád lidi, nemá rád zvířata. Koupit Finmag

Tučné odstupné

Dohoda žádné cifry neobsahuje. Británie se ale zavázala uhradit všechny finanční závazky, které pro ni ze členství v Unii vyplývají, a to i po svém odchodu.

Úřad premiéry Theresy Mayové, tvrdí, že britské závazky se budou pohybovat v rozmezí 35 až 39 miliard liber. Nezávislé analýzy odhadují „odstupné“ na 40 až 45 miliard.

Buď jak buď, během přechodného období by měli Britové řádně přispívat do unijního rozpočtu. Pokud se toto období prodlouží, rozvod se jim prodraží – jsou čistými plátci, jejich příspěvky převyšují příjmy z Bruselu o víc než 10 miliard liber.

Brexiteři lamentují nad tím, že mají platit bez toho, aby od EU 29-1 získali nějaké záruky týkající se budoucích obchodních vztahů.

Konec volného pohybu

Volný pohyb mezi ostrovním královstvím a Evropskou unií skončí. Dohoda umožní cestovat krátkodobě bez víz. Nynější rezidenční a sociální práva víc než tří milionů cizinců z unijních zemí, kteří žijí v Británii, a zhruba milionů Britů, kteří pobývají v jiných státech Evropské unie však zůstanou zachována.

Analytik Chris Morris z BBC upozorňuje, že také v tomto případě budou Britové tahat za kratší konec provazu. Dohoda jim v budoucnu nezaručuje právo pracovat v kterémkoli státě Evropské unie, pouze v zemi, kde budou mít trvalé bydliště.

Nejistý byznys

Británie a EU 29-1 vyjadřují v prohlášení k rozvodové dohodě zájem vytvořit zónu volného obchodu bez tarifů a kvót. Měli by se na ní domluvit během přechodného období. V něm zůstanou na jednotném trhu.

Manažeři britských firem nad rozvodovou dohodou zajásali. Jenže Adrew Gray z poradenské společnosti PwC varuje, že dohoda není jistá a tvrdý (chaotický) brexit nelze vyloučit. „Upozorňujeme byznys, aby se připravoval na obě možnosti, na scénář s obchodní dohodou i bez ní. Nic není ratifikováno,“ cituje Graye web CNN.

Kvadratura irského kruhu

Rozvodová dohoda obsahuje pojistku (backstop) proti vzniku „tvrdé“ hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem: Spojené království zůstane s Evropskou unií v celní unii a Severní Irsko bude navíc podléhat pravidlům jednotného trhu EU (a to i po přechodném období), dokud se Londýn s Bruselem nedohodnou na trvalém řešení.

Pokus o trvalé řešení však připomíná pokus o kvadraturu kruhu – ledaže by se celní hranice nakonec posunula až do Irského moře. Jenže to je samosebou pro britskou vládu nepřijatelné.

S „dočasným“ řešením nemůže být na ostrovech spokojen nikdo. Konzervativci se obávají, že monarchie v celní unii ztvrdne, jednostranně ji podle rozvodové dohody vypovědět nemůže. Opozičním labouristům se naopak nelíbí, že v ní neztvrdne, přáli by si režim společných celních sazeb vůči třetím zemím na věčné časy. A severoirští unionisté, kteří menšinovou vládu drží nad vodou, zase požadují záruky, že Severní Irsko zůstane regulačně propojeno s Londýnem, ne s Bruselem.

Jak to dopadne?

Rozvodová dohoda obsahuje 585 stran. Bude k ní připojena politická deklarace o sedmi stranách, popisující budoucí vztahy, kterou bude Mayová s EU 29-1 ladit před nedělním summitem o brexitu.

Ve vládě Mayová dohodu protlačila. V Dolní sněmovně to bude mít svízelnější – potřebuje na svou stranu získat 320 poslanců. Agentura Bloomberg spočítala, že jí chybí pět desítek hlasů.

Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn označil dohodu za „zfušovanou a nepřijatelnou“. V hlasování o ní vidí šanci na předčasné volby.

Z britského pohledu vskutku není dohoda skvělá. Shrnuto: Británie zůstane po odchodu z Evropské unie nejméně 21 měsíců podřízena unijní legislativě i jurisdikci Evropského soudního dvora. Bude povinna plnit své finanční závazky a dál poskytovat trvalý pobyt občanům jiných států Unie. Po této době bude její odchod z celní unie podmíněn souhlasem EU 29-1. Jinými slovy, Evropská unie si vymínila právo rozhodovat o tom, kdy a zda vůbec „globální“ Británii ze svazku propustí.

Dost nejisté vyhlídky. Bůh ochraňuj královnu.