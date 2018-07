Trumpův chaotický svět

Donald Trump chce udělat Ameriku zase skvělou. Kdeco mu v tom ale překáží. Třeba to, že světový obchod se řídí společnými (globálními) pravidly, nikoli těmi americkými. Proto by si přál, aby Spojené státy odešly ze světové obchodní organizace (WTO).

Web Axios zveřejnil výpověď nejmenovaného představitele Bílého domu, který cituje amerického prezidenta: „Nevím, proč tam jsme. WTO je zbytkem světa nastavena tak, aby poškozovala Spojené státy.“

WTO, která urovnává obchodní spory mezi státy, ale není jedinou „špatnou“ organizací, která americkému prezidentovi leží v žaludku. Je jich mnohem víc. Amerika je opouští, snaží se je změnit podle Trumpových představ, anebo je podkopává. K tomu odstupuje od podepsaných dohod.

Tady jsou ty špatné spolky a dohody:

WTO

Trump ji už ve volební v kampani označoval za strašivou a pro Ameriku katastrofální. Na tomto názoru zjevně nic nezměnil. Nezviklala ho ani zpráva Economic Report of the President, v níž se píše, že Spojené státy od roku 1995 vyhrály u WTO více než 85 procent sporů, které iniciovaly.

Trump letos zablokoval jmenování soudců odvolacího soudu WTO, kteří mají ve sporech konečné slovo. Pokud nebudou soudci vybráni, nebude na konci příštího roku WTO schopna rozhodovat.

Není právě tohle Trumpův cíl? Sám Spojené státy z WTO stáhnout nemůže. Takový verdikt by mu musel posvětit Senát, což je sotva myslitelné.

G7

Se skupinou sedmi průmyslových zemí (kromě USA Kanada, Japonsko, Itálie, Francie, Německo, Británie a Evropská unie jako celek) se Trump rozkmotřil. Z nedávného summitu v kanadském La Malbaie odletěl předčasně. Odmítl se připojit k závěrečnému prohlášení, ve kterém se státy jako celek „nezávazně zavazují“ usilovat o snížení celních bariér, netarifních překážek i dotací.

Skupina G7 se tak fakticky zúžila na G6. Bez Spojených států je její význam nicotný.

TPP

Trump za Baracka Obamy dojednanou dohodu o volném obchodu v tichomořské oblasti nepodepsal. Zdůvodnil to ochranou pracovních míst v USA.

V důsledku amerického odchodu od dohody však některé americké firmy přesunuly výrobu (a s ní pracovní místa) z USA do jihovýchodní Asie, aby využily volného přístupu na tamní trhy. Harley-Davidson například postavil fabriku v Thajsku.

President of the USA slíbil, že se zeměmi, které tvoří TPP (Kanada, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Mexiko, Chile, Peru, Brunej, Singapur, Malajsii a Vietnam) uzavře „spravedlivé“ dvoustranné dohody, které do Ameriky vrátí pracovní místa. Zatím však jeho vláda žádné nové a „spravedlivé“ dohody nevyjednala.

TTIP

Rozhovory o dohodě o volném obchodu mezi USA a Evropskou unií jsou odloženy k ledu. Lze tušit, že tam také zůstanou, protože TTIP je vlastně verzí TPP.

Namísto liberalizace obchodu teď Trump zavedl cla na ocel a hliník a Evropě hrozí cly na auta. Je přitom jasné, že právě s Evropskou unií nebude zacházet v rukavičkách. Francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi se svěřil, že Evropská unie je pro něj horší (konkurencí) než Čína.

Trump by také v tomto případě nejraději vyjednával o obchodu s každou unijní zemí zvlášť. Regule Unie ale tuto kompetenci svěřují Evropské komisi. Šanci jeho vláda dostane pouze v případě Británie, která se z bruselské Evropy odporoučí.

NAFTA

Trump tvrdí, že Severoamerická dohoda o volném obchodu je pro Spojené státy nevýhodná. Chce ji změnit a vyjednat v ní změny. Jinak hrozí, že z ní USA odejdou a uzavřou zvlášť obchodní smlouvy s Kanadou a Mexikem.

Stejně jako v případě WTO, také odchod z NAFTA by musel Trumpovi schválit Senát.

NATO

Ve volební kampani Trump prohlašoval, že NATO je zastaralá a upozorňoval, že Spojené státy z této aliance mohou vystoupit. Po příchodu do Bílého domu pohrozil, že americká vláda může spojenecké závazky utlumit.

Trump své spojence napomíná, že na obranu dávají až na výjimky míň než slíbená dvě procenta. Nedávno je dokonce vyzval, aby dávali dvojnásobek – čtyři procenta. Není ale za Trumpovou nespokojeností především to, že spojenci z NATO v posledních letech téměř nekupují americké zbraně? (Výjimkou je Polsko, které nedávno s americkou zbrojovkou Ratheyon podepsalo smlouvu o nákupu raket Patriot za 4,75 miliardy dolarů.)

A kdyby se Trump utrhl ze řetězu a chtěl Ameriku z NATO vytáhnout? Na rozdíl od WTO nebo NAFTA může Severoatlantickou smlouvu vypovědět bez souhlasu Senátu. Legislativci upozorňují na precedent: George Bush junior před šestnácti lety bez souhlasu Senátu zrušil smlouvu o antibalistické protiraketové obraně (ABM) s Ruskem.

OSN

Trumpova Amerika letos vystoupí z Organizace pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a Rady OSN pro lidská práva (UNHRC). Jejich rezoluce označuje americká vláda za protiizraelské a neobjektivní.

Jistě, lze to odbýt průpovídkou o kozlech zahradnících. Vždyť v Radě pro lidská práva „hájí“ Čína, Kuba nebo Saúdská Arábie. Není ale za odchodem Ameriky z filiálek světové organizace také Trumpův opovržlivý přístup k OSN a to, že lidská práva jsou mu prostě šumafuk?

Pařížská dohoda o klimatu

Trump splnil to, co hlásal ve volební kampani – od dohody odstoupil. Pravil, že dohoda o emisích skleníkových plynů je pro USA nevýhodná, brzdí její ekonomiku. A také to, že vyjedná jinou, která bude pro Ameriku lepší. Vláda ve Washingtonu ale v této oblasti nic nepodniká.

Dohoda o íránském jaderném programu

Trump odstoupil od dohody, která Írán zbavila mezinárodních sankcí výměnou za slib, že pozastaví jaderný program. Spojené státy teď sankce obnovují. Budou platit jak vůči Íránu, tak všem firmám (nejen americkým), které s perskou zemí obchodují.

Dohodu uzavřenou mezi Íránem na jedné straně a USA, Francií, Británií, Německem, Evropskou unií, Čínou a Ruskem na straně druhé za prezidenta Obamy označil Trump za „strašlivou a postavenou na lži“. Slíbil, že vyjedná lepší. Zatím tomu nic nenasvědčuje.

Co bude po chaosu?

Magazín The Economist píše, že Trump demoluje staré pořádky. Ze spojenců dělá nepřátele, z nepřátel spojence.

Trump je vskutku hotový Demolition Man. Boří stará pravidla, aniž byla přijata pravidla nová. Do světové politiky vnáší chaos.

Chaos je definován jako stav neuspořádanosti, nepředvídatelnosti, bez pevných struktur a bez řádu, pro který je příznačný zmatek. Antičtí filozofové ho ale také chápali jako zárodek nového řádu.

Ve filmu Demolition Man demoluje policista John Spartan (Sylvester Stallone) režim šíleného diktátora Phoenixe (Nigel Hawthorne), který drží většinu obyvatel megapole San Angeles v podzemí. Spartan vyvolá chaos a režim svrhne. Starý řád s takovými pitomostmi jako telepatický sex nahradí lepší nový řád, ve kterém se lidé milují normálním způsobem. Jednoznačně změna k lepšímu.

Jaký by měl být nový trumpovský řád? Podle Donalda Trumpa by v něm zjevně mělo platit právo silnějšího – toho, kdo má větší jaderné tlačítko.

Změna k lepšímu? Jak pro koho.

Ilustrační obrázek: rogistok / Shutterstock.com