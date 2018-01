Rok 2018: Co jsme viděli v křišťálové kouli

Politika může naše životy ovlivnit víc, než si připouštíme. Co od ní čekat v novém roce?

Stejně jako loni, i letos na počátku roku jsme vytáhli ze skříně křišťálovou kouli, důkladně ji očistili vodou s octem, nabili energií z Měsíce a poté při měsíčním svitu nahlédli do roku 2018.

Z toho, co se v kouli ukázalo, jsme formulovali následující předpovědi politických událostí. Budeme rádi, když nám hlasovátkem u každé předpovědi dáte najevo, jestli podle vás vyjde, nebo je lichá.

To klapne

Zeman uhájí Hrad

Češi podruhé v přímých volbách zvolí na dalších pět let prezidenta. První kolo se uskuteční 12. a 13. ledna, druhé o dva týdny později.

Předpověď: Druhou pětiletku v sídle českých králů a římských císařů si ve druhém kole zajistí Miloš Zeman. Do funkce vrchního velitele ho vynesou zejména hlasy stoupenců Andreje Babiše, Tomia Okamury a komunistů.

Pražský hrad, kdysi jedinečné místo na špacír, tak zůstane po další roky rezervací chráněného jezevce z Vysočiny, kam se chodí pouze přes checkpointy.

Pravděpodobnost: 75 procent

To klapne

Babiš získá důvěru

Letos se bude rozhodovat, zda vláda Andreje Babiše získá důvěru Sněmovny, anebo zamíříme k předčasným volbám.

Předpověď:

Napoprvé Babišova vláda (10. ledna) důvěru nedostane. Ještě před koncem svého prvního prezidentského termínu (8. března) však Zeman pověří Babiše druhým pokusem. Pokud se nepovede, Babiš dostane třetí pokus a (zase od Zemana) třeba čtvrtý – bez ohledu na to, jak bude pokračovat vyšetřování Čapího hnízda.

Lze tušit, že Babišův kabinet nakonec důvěru získá. Před vidinou předčasných voleb a dalšího debaklu vyměknou sociální demokraté. Jejich koalici s ANO budou tolerovat komunisté a protlačovat Zeman, který ve svém svatoštěpánském projevu ujistil: „Občas slyším hlasy, že bych měl vypsat předčasné volby. Chci naprosto jasně říci, že to nikdy neudělám.“

Zmíněná vládní alternativa v číslech: ANO (78 poslanců) + ČSSD (15 poslanců) dají dohromady 93 hlasů ve dvousetčlenné sněmovně. Pokud jejich koalici budou tolerovat komunisté (15 poslanců) a hlasování o důvěře se nezúčastní, sníží se počet hlasů nutných k většině právě na 93.

Takže do švestek bude mít Česko vládu s důvěrou.

Pravděpodobnost: 65 procent

To klapne

Rusové splní Putinův plán

Také Rusové budou volit prezidenta. První kolo je vypsáno na 18. března, druhé je plánované na 8 dubna.

Předpověď:

Není pochyb, že Rusové (na rozdíl od Čechů) plán splní a překročí už v prvním kole a Vladimir Putin v Kremlu zůstane.

„GAZ za vas (GAZ stojí za vámi)!“ skandovali pracovníci automobilky v Nižním Novgorodu, když jim, Rusku a světu bohatýr Putin počátkem prosince oznámil, že bude v prezidentských volbách kandidovat. Obdobnou manifestací budou samotné volby.

Pětašedesátiletý Putin vládne Rusi od roku 2000, třikrát byl prezidentem, jednou premiérem. A bude mu vládnout až do roku 2024, protože funkční období ruského prezidenta bylo změnou ústavy prodlouženo na šest let. Letos se doma blýskne jako státník, který Rusku zajistil světový šampionát ve fotbale (14. června až 15. července).

Pravděpodobnost 99 procent

To klapne

Italové si podrží euro

Italové v březnu zvolí nový parlament. Na favorita voleb pasují průzkumy Hnutí pěti hvězd usilující o odchod Itálie od eura (a z Evropské unie) a návrat k liře. Hnutí o tom chce vyhlásit referendum.

Analytická skupina Eurointelligence odhadla, že po referendu ve prospěch liry by trvalo „dvě až pět sekund, než by úroky z italských dluhopisů vystřelily na úroveň vyšší než v období dluhové krize a poslaly zemi do defaultu (platební neschopnosti)“.

Předpověď:

Referendum nebude. Dá se předpokládat, že vládu sestaví pravicové seskupení Vzhůru Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho, Liga (kdysi Liga severu) a Bratři Itálie, které dohromady bude brát většinu hlasů.

Berlusconi se nicméně premiérem nestane, svou stranu a patrně i vládu bude řídit ze zákulisí. Podle italského zákona se o nejvyšší funkce v exekutivě nemůže ucházet odsouzený politik.

Pravděpodobnost: 70 procent

To klapne

Němcům zbude mutti Angela

Němci volili zástupce do parlamentu (Spolkového sněmu) čtyři týdny před Čechy, dosud jim ale vládne stará trojkoalice křesťanských demokratů a sociálů z Bavorska (CDU/CSU) se sociálními demokraty (SPD).

Předpověď:

Po personálních změnách, které však nezahrnou Angelu Merkelovou, se z této vlády stane vláda nová. Strany ji recyklují. Pravda, nikomu (zejména sociálním demokratům) se do takové koalice nechce, ale vidina předčasných voleb a zisky Alternativy pro Německo (AfD) je natlačí do další spolupráce a Mutti Angela získá čtvrtý termín ve funkci kancléřky.

Dcera luteránského pastora by se tak mohla vyrovnat Helmutu Kohlovi, který vládl Německu 16 let (1982–1998) a přiblížit se Ottovi von Bismarckovi – železný kancléř řídil německou říši 19 let (1871–1890).

Pravděpodobnost 75 procent

To klapne

Katalánsko zůstane španělské

Katalánsko zůstane ve Španělsku, byť si separatistické strany v prosincových volbách udržely většinu v provinčním parlamentu. Bývalý premiér Carles Puigdemont, který dovedl Katalánce k referendu o nezávislosti a nyní pobývá v Belgii, už vládu řídit nebude.

Politici v Madridu to nepřipustí. Nepovolí ani další referendum o samostatnosti Katalánska.

Pravděpodobnost: 95 procent

To klapne

Orbán si zapíše hattrick

Maďaři počátkem dubna zvolí nový parlament. Jejich hlasování budou bedlivě sledovat v Bruselu, kde je Maďarsko, vedené vládou premiéra Viktora Orbána, pokládáno za „darebácký“ stát.

Předpověď:

Volby vyhraje Orbánovo hnutí FIDESZ, které kandiduje s heslem Ubraňme Maďarsko (před muslimy, otevřenou Evropou, Georgem Sortosem i Bruselem). Jeho šéf bude potřetí za sebou předsedat vládě, celkově už popáté – předtím řídil kabinet na přelomu století. Druhý se ve volbách umístí nacionalistický Jobbik, takže Orbán vůči Evropské unii ještě přitvrdí.

Pravděpodobnost: 90 procent

To klapne

Republikáni i Trump oslabí

Američané šestého listopadu zvolí poslance Sněmovny reprezentantů a třetinu členů Senátu. Výsledek jejich hlasování ovlivní druhou polovinu volebního období prezidenta Donalda Trumpa.

Předpověď:

Republikáni uhájí těsnou většinu ve stočlenném Senátu, kde nyní mají převahu čtyř křesel. Naději jim dává to, že obhajují jen osm křesel ze 33, která jsou letos v sázce.

Ve 435členné sněmovně, kde mají republikáni převahu 239 ku 194, však získají většinu demokraté. Ve volbách uprostřed prezidentského období (Mid-term elections) zpravidla vítězí, anebo aspoň posiluje, opoziční strana.

Trump po listopadu stěží protlačí přes Kongres významnější legislativu.

Pravděpodobnost: 60 procent

To klapne

Egypt setrvá pod maršálskou holí

Do 8. května mají začít prezidentské volby v Egyptě. Jsou sledované především proto, že stabilita v zemi faraonů je klíčem ke stabilitě v severní Africe, jihozápadní Asii a koneckonců i v Evropě.

Předpověď:

Pozornost na sebe strhává kandidát chudých Chálid Alí. Jeho obliba stoupá. Nynější prezident, maršál Abdal as-Sísí, zatím nepotvrdil, že bude usilovat o další prezidentství. Lze však usuzovat, že kandidovat bude a volby vyhraje. Tím spíš, že v organizaci a kontrole voleb patří klíčová role armádě.

Pravděpodobnost: 75 procent

To klapne

Prezidentem Kuby už nebude Castro

Kubánský parlament (Národní shromáždění) zvolí 19. dubna nového prezidenta, nástupce Raúla Castra, mladšího bratra „el comandanta“ Fidela.

Předpověď: Prezidentem se stane nynější viceprezident a Raúlova pravá ruka, sedmapadesátiletý Miguel-Diaz Canel. Raúl už několikrát naznačil, že má jeho důvěru. Pro jistotu si však ponechá klíčovou funkci v systému stranovlády – bude dál generálním tajemníkem Komunistické strany Kuby.

Pravděpodobnost: 90 procent

Brazílie je sázkou do loterie

Obyvatelé největšího, nejlidnatějšího a nejsilnějšího státu Latinské Ameriky (poměřováno HDP) budou v říjnu 2018 volit jak prezidenta, tak poslance a senátory.

Brazílie, kdysi vycházející hvězda investorů, zářila v první dekádě století. Potom ale politikou i ekonomikou země otřásla krize a šňůra korupčních skandálů. Výsledek voleb závisí na tom, jak korupční kauzy rozpletou soudy. Proto se u Brazílie nepouštíme do prognóz. Tahle země je nepředvídatelnou sázkou do loterie.

Pravda, průzkumy favorizují levicového politika Lulu da Silvu, který byl prezidentem v první dekádě tohoto století. Jenže o tom, zda bude moci kandidovat, rozhodnou soudci. Soud první instance ho v červenci uznal vinným z korupce ve prospěch Strany práce. Během příštích měsíců by měl o případu rozhodnout odvolací soud. Jeho verdikt je zatím ve hvězdách.