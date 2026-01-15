Začátek nového roku přinesl dvě podstatné změny v nabídkách stavebních spořitelen.
Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) přestala poskytovat bonus ve výši státní podpory. Buřinka tento bonus zavedla jako první a nabízela jej od srpna 2023, tedy ještě dříve, než bylo o snížení státní podpory rozhodnuto. Tento bonus nyní skončil bez náhrady.
Druhá novinka je pro střadatele pozitivní. Raiffeisen stavební spořitelna výrazně zjednodušila tarif Jistota. Zrušila sice odměny a bonusy, ale navýšila úrokovou sazbu na 3,3 %. Ta je dnes nejvyšší na trhu stavebního spoření, která navíc není podmíněná ani omezená. Platí pro všechny nově sjednané smlouvy a pro celý zůstatek. Na rozdíl od konkurence je tedy Jistota zajímavá svou úrokovou sazbou i pro vysoké částky.
Ve srovnání stavebního spoření díky tomu Jistota poskočila do poloviny žebříčku, přesto není v čele. Jedničkou totiž zůstává Moneta – vklady úročí sazbou 2,20 %, ale k přiznané státní podpoře přidá bonus ve stejné výši. Bonus připisuje během prvních šesti kalendářních roků. Díky tomu je možné získat až 6000 korun navíc.
Dalších 500 korun přidá Moneta lidem, kteří uzavřou smlouvu přes internetové nebo mobilní bankovnictví. A kdo na začátku spoření vloží na účet alespoň 120 tisíc korun, může získat bonus ve výši 3000 korun.
Při pravidelném spoření odpovídajícímu 1700 korunám měsíčně si klient u Monety za šest let naspoří 140 373 Kč. Tato částka zahrnuje úroky po zdanění, poplatky, státní podporu, bonus ve výši státní podpory a odměnu ve výši 500 Kč za online sjednání. Čistá úroková sazba vychází na 4,533 %. Kdybychom chtěli takového výnosu dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 5,333 % po celou dobu šesti let.
Porovnání stavebního spoření při vkladu 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let
Nabídky porovnáváme podle částky, kterou naspoříme úložkami 1700 korun za měsíc po dobu šesti let. Do výpočtu jsme vedle úroků a státní podpory zahrnuli také poplatky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jako by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku. Do porovnání jsme zahrnuli tarify určené ke spoření, které je možno sjednat samostatně, bez nutnosti uzavřít smlouvu o dalším produktu.
|Spořitelna a tarif
|Naspořeno celkem
|Čistá úroková sazba
|Srovnatelná sazba spořicího účtu
|Moneta: ProSpoření online
|140 373 Kč
|4,533 %
|5,333 %
|Moneta: ProSpoření Premium
|139 819 Kč
|4,404 %
|5,181 %
|Raiffeisen: Jistota
|136 811 Kč
|3,696 %
|4,348 %
|ČSOB: Optimum Plus
|136 479 Kč
|3,617 %
|4,255 %
|Modrá pyramida (KB): Moudré spoření
|136 103 Kč
|3,526 %
|4,148 %
|Buřinka: Standard
|132 879 Kč
|2,740 %
|3,224 %
|Stav k 12. 1. 2026
Jak se projeví odlišné varianty spoření, především při vyšším počátečním vkladu, si můžete spočítat na online kalkulačce.
Petr Kielar
Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.
