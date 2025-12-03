Nejlepší stavební spoření na konci roku. Porovnali jsme nabídky

Jak dostat ze spoření maximum? Spojte vyšší úrok s příspěvkem od státu
26. 11. 2025 | Petr Kielar | 1 komentář
K maximálnímu výnosu vám pomůže správná kombinace stavebního spoření a spořicího účtu. Dokáže přinést několik stokorun navíc.
V čele žebříčku stavebního spoření zůstává Moneta stavební spořitelna, která v listopadu navýšila úročení vkladů. Druhé místo mezi stavebními spořitelnami patří Buřince ze skupiny České spořitelny. Začátek prosince nepřinesl žádné změny v nabídkách a tedy ani celkovém pořadí.
Při pravidelném spoření odpovídajícímu 1700 korunám měsíčně si klient u Monety za šest let naspoří 139 543 korun po zdanění a odečtení poplatků. Kdybychom chtěli stejného výsledku po zdanění dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 5,105 % po celou dobu šesti let.
Moneta úročí vklady sazbou 2,2 % ročně a k připsané státní podpoře přidá bonus ve stejné výši jako je státní podpora. Bonus bude připisovat během prvních šesti kalendářních roků. Díky tomu lze získat až 6000 korun navíc. Dalších 500 korun přidá lidem, kteří uzavřou smlouvu prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví.
Porovnání stavebního spoření při vkladu 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let
Nabídky porovnáváme podle částky, kterou naspoříme úložkami 1700 korun za měsíc po dobu šesti let. Do výpočtu jsme vedle úroků a státní podpory zahrnuli také poplatky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jako by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku. Do porovnání jsme zahrnuli tarify určené ke spoření, které je možno sjednat samostatně, bez nutnosti uzavřít smlouvu o dalším produktu.
|Spořitelna a tarif
|Naspořeno celkem
|Čistá úroková sazba
|Srovnatelná sazba spořicího účtu
|Moneta: ProSpoření online
|139 543 Kč
|4,339 %
|5,105 %
|Moneta: ProSpoření Premium
|138 988 Kč
|4,210 %
|4,953 %
|ČS (Buřinka): Standard online / 65+
|138 247 Kč
|4,036 %
|4,748 %
|ČS (Buřinka): Standard
|137 237 Kč
|3,797 %
|4,467 %
|Moneta: ProSpoření
|137 148 Kč
|3,776 %
|4,442 %
|Modrá pyramida (KB): Moudré spoření
|136 189 Kč
|3,546 %
|4,172 %
|ČSOB: Optimum Plus
|135 442 Kč
|3,366 %
|3,960 %
|Raiffeisen: Jistota
|135 308 Kč
|3,334 %
|3,922 %
|Stav k 2. 12. 2025
Kdo na začátku spoření s Monetou vloží na účet stavební spořitelny alespoň 120 000 korun, může navíc získat bonus ve výši 3000 korun. Ten ale do našeho žebříčku ani výše uvedené naspořené částky nepočítáme, protože nejde o běžný způsob spoření.
Jak se projeví odlišné varianty spoření, tedy například i zmíněný bonus, si můžete spočítat na online kalkulačce.
Podrobnosti o dalších nabídkách stavebních spořitelen najdete na webu Stavebky.cz.
