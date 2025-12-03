Peníze.cz
Nejlepší stavební spoření na konci roku. Porovnali jsme nabídky

Petr Kielar | rubrika: Když se řekne | 3. 12. 2025
Zájem o stavební spoření na konci roku obvykle roste, protože i smlouva uzavřená v prosinci může přinést plnou státní podporu za celý rok. Kam se teď podívat?
Nejlepší stavební spoření na konci roku. Porovnali jsme nabídky

Zdroj: Pleska / Midjourney

V čele žebříčku stavebního spoření zůstává Moneta stavební spořitelna, která v listopadu navýšila úročení vkladů. Druhé místo mezi stavebními spořitelnami patří Buřince ze skupiny České spořitelny. Začátek prosince nepřinesl žádné změny v nabídkách a tedy ani celkovém pořadí.

Při pravidelném spoření odpovídajícímu 1700 korunám měsíčně si klient u Monety za šest let naspoří 139 543 korun po zdanění a odečtení poplatků. Kdybychom chtěli stejného výsledku po zdanění dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 5,105 % po celou dobu šesti let.

Moneta úročí vklady sazbou 2,2 % ročně a k připsané státní podpoře přidá bonus ve stejné výši jako je státní podpora. Bonus bude připisovat během prvních šesti kalendářních roků. Díky tomu lze získat až 6000 korun navíc. Dalších 500 korun přidá lidem, kteří uzavřou smlouvu prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví.

Porovnání stavebního spoření při vkladu 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let

Nabídky porovnáváme podle částky, kterou naspoříme úložkami 1700 korun za měsíc po dobu šesti let. Do výpočtu jsme vedle úroků a státní podpory zahrnuli také poplatky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jako by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku. Do porovnání jsme zahrnuli tarify určené ke spoření, které je možno sjednat samostatně, bez nutnosti uzavřít smlouvu o dalším produktu.

Spořitelna a tarifNaspořeno celkemČistá úroková sazbaSrovnatelná sazba spořicího účtu
Moneta: ProSpoření online139 543 Kč4,339 %5,105 %
Moneta: ProSpoření Premium138 988 Kč 4,210 %4,953 % 
ČS (Buřinka): Standard online / 65+138 247 Kč 4,036 %4,748 %
ČS (Buřinka): Standard137 237 Kč3,797 %4,467 %
Moneta: ProSpoření137 148 Kč3,776 %4,442 %
Modrá pyramida (KB): Moudré spoření136 189 Kč 3,546 %4,172 %
ČSOB: Optimum Plus135 442 Kč3,366 %3,960 %
Raiffeisen: Jistota135 308 Kč3,334 %3,922 %
Stav k 2. 12. 2025

Kdo na začátku spoření s Monetou vloží na účet stavební spořitelny alespoň 120 000 korun, může navíc získat bonus ve výši 3000 korun. Ten ale do našeho žebříčku ani výše uvedené naspořené částky nepočítáme, protože nejde o běžný způsob spoření.

Jak se projeví odlišné varianty spoření, tedy například i zmíněný bonus, si můžete spočítat na online kalkulačce.

Podrobnosti o dalších nabídkách stavebních spořitelen najdete na webu Stavebky.cz.

Zastavte se pro další

Zdroj: Shutterstock

Petr Kielar

Autor článku Petr Kielar

Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

