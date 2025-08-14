Peníze.cz
Nejlepší stavební spoření je teď pro děti. Jaké má podmínky?

Petr Kielar | rubrika: Když se řekne | 14. 8. 2025
Jaká je aktuální nabídka stavebních spořitelen a co je dobré vědět před uzavřením smlouvy pro nezletilé dítě? Komu patří peníze na účtu a kdy je může rodič vybrat? Máme přehled.
Nejlepší stavební spoření je teď pro děti. Jaké má podmínky?

Zdroj: Shutterstock

Speciální nabídka Stavební spořitelny České spořitelny pro mladé klienty do 18 let překoná nejen běžné tarify stavebního spoření pro dospělé, ale strčí do kapsy také všechny spořicí účty.

Při spoření odpovídajícímu 1700 korunám měsíčně po dobu šesti let si lze naspořit 139 542 Kč, což odpovídá čisté úrokové sazbě 4,336 %. V tom jsou zahrnuty úroky, bonusy i státní podpora a na druhé straně veškeré poplatky a daně. Pro srovnání: spořicí účet by musel být úročen sazbou 5,1 %, abychom po zdanění dosáhli stejného výnosu.

Základem je standardní tarif Buřinky s úrokovou sazbou dvě procenta ročně. K tisícikoruně státní podpory za rok dostaneme další tisícovku ve formě bonusu od Buřinky.

Bonus je časově omezený. Při uzavření smlouvy na pobočce ho spořitelna poskytne ke státní podpoře za roky 2025 až 2029. O rok déle (a tedy o tisícikorunu více) ho poskytne pro smlouvy uzavřené online – připíše ho za roky 2025 až 2030, tedy celkem až 6000 Kč. Smlouvu u Buřinky lze přes internet sjednat i pro nezletilé dítě.

Nově uzavřené smlouvy jsou dále zvýhodněny jednorázovým bonusem ve výši 2500 Kč. Pro získání bonusu je však třeba během prvních pěti měsíců spoření vložit na účet nejméně 75 000 Kč.

Děti navíc mají nárok na bonus ve výši 500 Kč. Jedinou podmínkou je věk: v den uzavření smlouvy nesmí být dovršen osmnáctý rok věku.

Nejlepší stavební spoření v srpnu

Nabídka pro děti a mládež do 18 let od Buřinky je v současnosti jediná na trhu, která je speciálně pro tyto nejmladší klienty. Nic sice nebrání sjednat dětem i běžný tarif pro dospělé, ale v současnosti jsou všechny méně výhodné než tato speciální nabídka.

Nejlepší tarif pro dospělé v srpnu nabízí také Buřinka (Stavební spořitelna České spořitelny). Druhé místo pak patří Moneta stavební spořitelně.

Porovnání stavebního spoření při vkladu 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let

Nabídky porovnáváme podle částky, kterou naspoříme úložkami 1700 korun za měsíc po dobu šesti let. Do výpočtu jsme vedle úroků a státní podpory zahrnuli také poplatky a daně. Čistá úroková sazba v posledním sloupci nám říká, jako by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku. Do porovnání jsme zahrnuli tarify určené ke spoření, které je možno sjednat samostatně, bez nutnosti uzavřít smlouvu o dalším produktu.

Spořitelna a tarifNaspořeno celkemČistá úroková sazbaSrovnatelná sazba spořicího účtu
ČS (Buřinka): Pro děti online139 542 Kč4,336 %5,101 %
ČS (Buřinka): Standard online138 935 Kč4,194 %4,934 %
Moneta: ProSpoření online138 893 Kč4,184 %4,922 %
Raiffeisen: Jistota138 709 Kč4,141 %4,872 %
ČS (Buřinka): Pro děti138 538 Kč4,101 %4,825 %
Moneta: ProSpoření Premium138 295 Kč4,044 %4,758 %
ČS (Buřinka): Standard137 931 Kč3,958 %4,656 %
Modrá pyramida (KB): Moudré spoření136 527 Kč3,625 %4,265 %
Moneta: ProSpoření136 489 Kč3,616 %4,254 %
ČSOB: Optimum Plus136 132 Kč3,530 %4,153 %
Raiffeisen: Spoření130 993 Kč2,266 %2,666 %
Podrobnosti o jednotlivých nabídkách najdete na Stavebky.cz. Stav k 4. 8. 2025. 

Náš výpočet předpokládá optimální využití všech výhod, tedy v případě nabídky od Buřinky smlouvu uzavřenou online pro nezletilé dítě. Jiné varianty nebo jiné způsoby spoření si můžete spočítat ve srovnávači stavebního spoření.

Peníze na účtu dítěte patří dítěti

Když rodiče zřídí svému dítěti účet stavebního spoření, je dítě majitelem účtu – tedy i všech peněz, které na účtu jsou. To se netýká pouze stavebního spoření, ale všech bankovních účtů.

Po ukončení smlouvy tedy musí rodiče s naspořenou částkou nakládat jako s penězi, které nepatří jim, ale jejich potomkovi.

Obecně platí, že při nakládání s penězi dítěte potřebují rodiče souhlas soudu. Výjimkou jsou operace, které jsou běžné nebo se týkají zanedbatelné majetkové hodnoty.

Ukončení smlouvy o stavebním spoření má od roku 2016 v zákoně výjimku. Souhlas soudu s ukončením smlouvy o stavebním spoření není potřeba, pokud jsou splněny následující dvě podmínky:

  • S ukončením smlouvy o stavebním spoření souhlasí všichni zákonní zástupci dítěte, tedy obvykle oba rodiče.
  • Smlouva nesmí být ukončena předčasně, tedy před uplynutím šestileté vázací lhůty.

Díky zmíněné novele je dnes ukončení smlouvy dítěte vyřešeno velmi dobře – na rozdíl od dřívějška. Pro drtivou většinu případů jsou obě podmínky dobře splnitelné.

Pokud rodiče (zákonný zástupce) obě podmínky splňují, podepíší výpověď za dítě a předají ji předají stavební spořitelně. Splnění obou podmínek musí prokázat. Obvykle stačí občanský průkaz – pokud v něm nejsou uvedeny údaje o dítěti, je nutno přidat i rodný list dítěte. Výpověď se obvykle provádí prostřednictvím zástupce stavební spořitelny nebo finančního poradce, který ověří totožnost rodičů i předložené doklady.

Jestliže jsou obě podmínky splněny, podpisem výpovědi proces končí a stačí počkat na výplatu naspořené částky. Obvyklá výpovědní lhůta činí tři měsíce – stejně jako u smluv dospělých.

V případě, že podmínky splněny nejsou, je zcela na místě, že je vyžadován souhlas soudu – zejména pokud s ukončením smlouvy některý ze zákonných zástupců nesouhlasí. Když se rodiče nemohou dohodnout, jak má být s penězi dítěte naloženo, je zde něco v nepořádku a je dobře, že rozhodne soud. Tady najdete návod a vzorový text návrhu.

Co se stavebním spořením po 18. narozeninách?

Když dítě dospěje a nabude zletilosti, začne o svých penězích rozhodovat samo. Například při uzavřené smlouvy v 15 letech dítěte mu sice mohou rodiče po třech letech stále radit, ale právní úkony už potomek vykonává sám.

Pro rodiče to může znamenat úlevu, ale někdy i obavy – zejména v případě, že potomek s penězi neumí dobře hospodařit.

Zdroj: Shutterstock

Petr Kielar

Autor článku Petr Kielar

Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

Partners Financial Services
Vše o DIPLETNÍ NADÍLKA