Klíčové číslo pro stavební spoření. Co je cílová částka a jak si ji správně nastavit

Cílová částka klíčovým parametrem smlouvy o stavebním spoření. Napovídá, kolik peněz na smlouvu vložíte, případně jak velký úvěr budete čerpat.
Když se rozhodnete spořit více, než jste původně plánovali, můžete narazit na strop ve formě příliš cílové částky. V takovém případě se lze dohodnout se stavební spořitelnou na jejím zvýšení. Takových případů v posledních letech přibylo, ukazují statistiky.
O čem rozhoduje cílová částka stavebního spoření?
Cílovou částku obsahuje každá smlouva o stavebním spoření. Na výši této částky, kterou si klient sjednal se stavební spořitelnou, závisí řada práv a povinností obou stran. Především:
- Cílová částka omezuje výši úvěru ze stavebního spoření. Ten může být poskytnut jen do výše rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou.
- Výše překlenovacího úvěru nesmí převýšit cílovou částku.
- Minimální měsíční vklad na účet stavebního spoření je obvykle stanoven podle výše cílové částky (například 0,5 % cílové částky).
- Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření bývá stanovena podle cílové částky (například 0,5 % cílové částky).
- Pro získání úvěru ze stavebního spoření je třeba naspořit určitý podíl z cílové částky (například 40 % cílové částky).
Podle cílových částek může stavební spořitelna plánovat lépe než jen podle počtu uzavřených smluv. To platí i pro české stavební spořitelny, u kterých se vazba mezi cílovou částkou a intenzitou spoření postupně uvolňuje.
Cílová částka stavebního spoření se nedá překročit
Úvěr ze stavebního spoření nemůže být vyšší než rozdíl mezi cílovou částkou a naspořenou částkou. Toto pravidlo najdeme ve všeobecných obchodních podmínkách jednotlivých spořitelen a vyplývá i ze zákona o stavebním spoření.
Zmíněné pravidlo má zásadní důsledek: na účtu stavebního spoření nelze naspořit více, než je cílová částka. Hlavním cílem stavebního spoření je totiž poskytování úvěrů ze stavebního spoření. Když naspoříte celou cílovou částku, je výše úvěru nulová a smlouva o stavebním spoření tím končí. Ukončení smlouvy se v takové situaci můžete vyhnout jen tím, že cílovou částku zvýšíte.
Změna cílové částky je možná
Vzhledem k důležitosti cílové částky vyžaduje její změna souhlas obou smluvních stran. Tedy jak klienta, tak i stavební spořitelny.
Spořitelny mají obecně zájem o udržení klienta, takže nemají důvod změnu cílové částky blokovat. Mohou se ale vyskytnout situace, kdy spořitelna svůj souhlas podmíní nějakou další změnou smlouvy.
Může to být jak formální souhlas klienta s novými obchodními podmínkami, tak i podstatnější změna – například úrokové sazby. Záleží na aktuální situaci.
Zájem o zvýšení cílové částky roste
Stavební spořitelny obvykle zahrnují ujednání o navýšení cílové částky mezi nové smlouvy. Zvýšení cílové částky totiž zpravidla znamená, že klient bude spořit více, než původně předpokládal. Zvýšení cílové částky se tedy projeví v budoucích peněžních tocích stavební spořitelny.
Ze statistik je patrné, že zájem o zvýšení cílových částek v posledních letech roste. V letech 2023 a 2024 bylo ročně sjednáno 100 tisíc ujednání o zvýšení cílové částky, což je 21 až 22 procent z celkového počtu nových smluv (včetně navýšení).
Důvod rostoucího počtu ujednání o navýšení cílové částky nelze z dostupných dat vyčíst. Je ale možné, že je to výsledek akčních nabídek, kterými se stavební spořitelny snaží udržet klienty.
V letech 2023 a 2024 uplynula šestiletá vázací doba střadatelům, kteří uzavřeli smlouvu v letech 2017 a 2018. Tehdy bylo ještě obvyklé účtovat za uzavření smlouvy poplatek ve výši jednoho procenta z cílové částky. Řada klientů proto v letech 2017 a 2018 sjednávala co nejnižší cílovou částku – třeba jen o něco málo vyšší, než předpokládaná naspořená částka po šesti letech spoření. Předpokládali totiž, že po šesti letech smlouvu o stavebním spoření ukončí.
Petr Kielar
Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.
